Милла Йовович поделилась трогательным селфи со своей четырехмесячной дочкой

Актриса обожает ухаживать за своей маленькой дочкой Ошин

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович, которая показала, как ее дочери практикуют православные традиции, поделилась трогательным снимком со своей дочерью Ошин Эллиот. На фотографии, опубликованной в Instagram, звездная мама запечатлела момент кормления грудью.

Милла Йовович и ее дочь Ошин Эллиот Фото: instagram.com/millajovovich

"Так благодарна за эти тихие моменты с моей радужной малышкой. Уход за ней – один из моих любимых моментов. Этот сладкий маленький кекс смотрит на меня своими проникновенными глазами, крошечными руками, своим невероятным ароматом, этими пушистыми волосами. Я очень дорожу этим периодом нашей жизни. Такой короткий всплеск в моей жизни, но он принесет самые сладкие воспоминания, когда я буду оглядываться назад", – написала Милли Йовович в Instagram.

В начале года у новорожденной дочери Миллы Йовович диагностировали тяжелую форму желтухи – смотрите сюжет:

Актриса также опубликовала русскую версию текста. По всей видимости она использовала переводчик, так как в предложениях можно найти забавные ошибки.

"Так благодарен за эти тихие моменты с моей радугой. Уход за ней – одни из моих любимых дней", – написала Милла.

Ранее Милла Йовович поделилась успехами в лечении новорожденной дочери.

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