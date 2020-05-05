Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Милла Йовович поделилась трогательным селфи со своей четырехмесячной дочкой

Актриса обожает ухаживать за своей маленькой дочкой Ошин

Дарина Алексеева
Сегодня, 17:25

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович, которая показала, как ее дочери практикуют православные традиции, поделилась трогательным снимком со своей дочерью Ошин Эллиот. На фотографии, опубликованной в Instagram, звездная мама запечатлела момент кормления грудью.

Милла Йовович и ее дочь Ошин Эллиот
Милла Йовович и ее дочь Ошин Эллиот
Фото: instagram.com/millajovovich

"Так благодарна за эти тихие моменты с моей радужной малышкой. Уход за ней – один из моих любимых моментов. Этот сладкий маленький кекс смотрит на меня своими проникновенными глазами, крошечными руками, своим невероятным ароматом, этими пушистыми волосами. Я очень дорожу этим периодом нашей жизни. Такой короткий всплеск в моей жизни, но он принесет самые сладкие воспоминания, когда я буду оглядываться назад", – написала Милли Йовович в Instagram.

В начале года у новорожденной дочери Миллы Йовович диагностировали тяжелую форму желтухи – смотрите сюжет:

Актриса также опубликовала русскую версию текста. По всей видимости она использовала переводчик, так как в предложениях можно найти забавные ошибки.

"Так благодарен за эти тихие моменты с моей радугой. Уход за ней – одни из моих любимых дней", – написала Милла.

Ранее Милла Йовович поделилась успехами в лечении новорожденной дочери.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович Дочь Майкла Джексона сыграет Иисуса в новом сериале с Беллой Торн "Дважды бабушка": Ольга Сумская эмоционально поздравила дочь с рождением ребенка
дети Мила Йовович
Реклама

Новости партнеров

Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру
Кароль і Балан нарвалися на нищівну критику скандальної Ніцой
Кароль і Балан нарвалися на нищівну критику скандальної Ніцой
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Тают во рту. Луковые котлеты за 10 минут: готовим без грамма мяса
Тают во рту. Луковые котлеты за 10 минут: готовим без грамма мяса

Популярные статьи

Сегодня, 15:20Food

Как приготовить американское печенье с конфетами

Сегодня, 14:16Food

Вегетарианские рецепты супов: ТОП-5 идей для обеда

Сегодня, 08:06Шоу-бизнес

День рождения Адель: чем прославилась британская певица

Сегодня, 07:00Food

Как правильно приготовить шампиньоны на костре

Вчера, 19:40Food

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

Вчера, 19:05Шоу-бизнес

"Может, с ней он поменяется": Слава Каминская заявила, что новой избраннице не повезло с ее экс-мужем

Вчера, 14:10Wellness

ТОП-10 самых опасных мифов о клещах

Вчера, 14:04Шоу-бизнес

Алена Шоптенко впервые прокомментировала развод с Дикусаром: "Над отношениями нужно работать"

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Умер музыкант группы "Ласковый май": Андрей Разин назвал причину смерти

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Насте Каменских – 33: интересные факты из жизни певицы, о которых вы не знали

Вчера, 07:10Food

Как приготовить шурпу из баранины на костре

3 маяАфиша

Трансляция церемонии вручения кинопремии Золота Дзиґа-2020: полное видео

3 маяАфиша

Золота Дзиґа-2020: полный список победителей

3 маяПсихология

Гороскоп на неделю 3-9 мая: все знаки зодиака

3 маяШоу-бизнес

Солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо кремировали

3 маяFood

Как приготовить картошку в фольге на костре

Новости партнеров

Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Регину Тодоренко лишили звания
Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года"
Израильский врач назвал новый симптом коронавируса
Израильский врач назвал новый симптом коронавируса
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Лазанья с фаршем куриным и лавашом рецепт с фото пошагово
Лазанья с фаршем куриным и лавашом рецепт с фото пошагово
Что будет, если есть два банана в день
Что будет, если есть два банана в день
Солим красную рыбу: ставим на ночь в холодильник и закуска готова
Солим красную рыбу: ставим на ночь в холодильник и закуска готова
Медики подсказали простой способ стабилизировать давление
Медики подсказали простой способ стабилизировать давление