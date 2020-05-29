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5 безумно веселых комедий на выходные

Сегодня, 15:07

Киноленты для хорошего настроения

Кинотеатры остаются по-прежнему закрыты, но просмотр фильмов дома никто не отменял. Выходные – это повод собраться с семьей и близкими, или же уединиться с чашкой ароматного напитка, чтобы посмотреть веселую комедию с хэппи-ендом.

В преддверии уик-енда Сегодня.Lifestyle делится 5 забавными комедиями, которые вы можете посмотреть на выходных дома онлайн на oll.tv.

Вам также может быть интересно посмотреть 6 легких французских комедий о любви или узнать о новых интересных сериалах, которые вышли в 2019-2020 годах.

Кадр из фильма "Шпион по соседству"
Кадр из фильма "Шпион по соседству"
Фото: Imdb.com

Что посмотреть дома: лучшие комедии на выходные

Superнянь

Кадр из фильма "Superнянь​​​​​​​"
Кадр из фильма "Superнянь​​​​​​​"
Фото: rottentomatoes.com

Клэр и Марк со спокойствием на душе уезжают на выходные, оставив своего сына с прилежным и правильным парнем Фрэнком. Однако, оказывается что в эти выходные у Фрэнка день рождения и друзья устраивают ему эффектную вечеринку. Клэр и Марк получают звонок из полиции, которая сообщает им, что их сын пропал, а в доме – хаос.

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Любовь с препятствиями

Кадр из фильма "Любовь с препятствиями"
Кадр из фильма "Любовь с препятствиями"
Фото: Allocine.fr

Главная героиня Шарлотта – руководительница культурного фонда, которая уже дважды успела побывать замужем. Шарлотта посвящает всю себя детям и работает в компании своего бывшего и очень ревнивого мужа. Ее противоположностью является Саша – талантливый джазовый пианист, который не относится к жизни слишком серьезно. Он любит вечеринки, своих друзей и пианино. Ночью он соблазняет девушек в джаз-клубах и уж точно не готов к ответственности. Однажды Саша и Шарлотта, у которых, на первый взгляд, нет ничего общего, встречаются.

Инструкции не прилагаются

Кадр из фильма "Инструкции не прилагаются"
Кадр из фильма "Инструкции не прилагаются"
Фото: Imdb.com

Беззаботный Валентин Браво наслаждается жизнью в Акапулько и каждую ночь проводит с новой девушкой. Однажды он встречает Джули, с которой заводит курортный роман, который полностью меняет его жизнь. Через два года девушка приходит к Валентину Браво с ребенком на руках и заявляет, что это его дочь. Однако оказывается, что Джули сама не готова к воспитанию ребенка, поэтому сбегает, оставив растерянного Валентина с ребенком.

Патрик

Кадр из фильма "Патрик"
Кадр из фильма "Патрик"
Фото: YouTube

Сара Фрэнсис – молодая учительница, которая никак не может наладить свою жизнь. Поэтому ей менее всего нужен кто-то, о ком нужно заботиться. Но у бабушки Сары совсем другое мнение, поэтому наследство она оставляет ей проворного и озорного мопса по имени Патрик. Кроме того, что за ним теперь нужно ухаживать, Патрик постоянно втягивает Сару в неприятности.

Шпион по соседству

Кадр из фильма "Шпион по соседству"
Кадр из фильма "Шпион по соседству"
Фото: Imdb.com

"Бездарь" – так называют Боба Хо соседи, не подозревая, что на самом деле он – секретный агент. Однажды соседка просит Боба посидеть с ее детьми. Никто не мог подумать, что эта затея обернется настоящим кошмаром: один из маленьких подопечных "китайского няня" случайно вводит в компьютер секретный код, чем навлекает на голову Боба Хо массу неприятностей.

[OLLTV text= ; link=https://oll.tv/uk/films/394551-otvyaznye-priklyucheniya-v-londone;]

Ранее мы рассказали о новых сериалах Netflix, которые вышли в мае 2020 года.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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