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5 детективных фильмов, которые держат в неизвестности до самого конца

Новая подборка для ценителей детективного жанра

Некоторые фильмы настолько увлекательны, что мы боимся даже на секунду отвлечься, чтобы не пропустить хотя бы один кадр. Мы стараемся предельно внимательными, чтобы найти подсказку к развязке еще до того, как это сделают главные герои. Именно так проходит просмотр интересных детективных фильмов, которые часто заставляют нас "ломать голову" в поисках ответов. Если вы устали от рутинных будней, Сегодня.Lifestyle рекомендует пять захватывающих детективных фильмов, которые можно посмотреть дома в онлайн-кинотеатре oll.tv.

Увлекательные, непредсказуемые, с неожиданными поворотами, сюжеты этих фильмов заинтригуют и привлекут ваше внимание с первого до последнего кадра. Вы сможете отвлечься от ежедневных забот и вместе с главными героями погрузиться в мир загадочных приключений.

Недавно мы рассказали о 5 захватывающих кинолентах, которые держат в напряжении до конца, а также делились подборкой новых сериалов 2020 года.

Что посмотреть дома: лучшие детективные фильмы

Достать ножи

Кадр из фильма "Достать ножи" Фото: Imdb.com

События происходят после гибели 85-летнего мистера Харлана Тромби – автора бестселлеров детективного жанра, покоривших весь мир, патриарха большого семейства, и умершего в собственном загородном особняке. Всё бы ничего, кроме одной важной детали – его смерть наступила в результате ножевого ранения. Версия полиции, врачей и собравшейся родни – мистер Тромби совершил самоубийство. И только частный детектив Бенуа Бланк понимает, что смерть писателя так же загадочна и запутана, как и его детективы. Мистер Тромби при жизни не был успешным отцом и дедом – все дети были заинтересованы в его смерти и это не удивительно, учитывая многомиллионное наследство. Бенуа Бланк принимается за работу сыщика и ищет среди них преступника. На помощь ему приходит сиделка мистера Тромби – иммигрантка Марта.

Рассказ

Кадр из фильма "Рассказ" Фото: Imdb.com

Фильм – автобиографическая детективная драма успешного режиссёра документальных фильмов и преподавателя киношколы Дженнифер Фокс. Мать успешной журналистки Дженнифер находит её ранний рассказ – школьное эссе, написанное ею в возрасте 13 лет под впечатлением от проведенного лета на ферме. Именно тогда она потеряла невинность, но её эссе посчитали выдумкой, а сама Дженнифер постаралась о произошедшем забыть. Память Дженнифер воскрешает события тех лет и она решает встретиться с участниками событий и выяснить подробности.

Финал

Кадр из фильма "Финал" Фото: Imdb.com

События фильма происходят в день финальной игры Чемпионата мира по Футболу, когда Дания играет в финале. Две девушки Агнес Бергер и Белинда Андерсен работают в ночную смену на отдалённой заправке и надеются, что ночь пройдёт тихо. Ведь большинство населения будет в этот вечер увлечённо следить за игрой сборной страны. К тому же девушки не ладят между собой, но это их последняя совместная смена и они обходятся без ссор. У каждой есть планы на будущее. Но Агнес и Белинде не суждено провести спокойную ночь. Постепенно на территории заправки начинают происходить странные вещи, героини начинают замечать что-то подозрительное и понимают, что за ними наблюдают, а они стали объектами чей-то игры.

Звонок мертвецу

Кадр из фильма "Звонок мертвецу" Фото: Imdb.com

Спокойная жизнь судмедэксперта из Берлина Пауля Херцфельда превратилась в ад. Неизвестный похитил его дочь – подростка Ханну. Пауль даже не может предположить жива ли его дочь. Изучая очередной чудовищно изуродованный труп, Пауль находит у него в голове инородное тело, которое стало причиной смерти. Судмедэксперт сначала полагает, что нашёл пулю, но рассмотрев внимательно предмет понимает, что это лишь капсула. Внутри капсулы он обнаруживает крошечную записку с именем своей дочери и номером телефона. Мужчина немедленно звонит по этому номеру. Ему удаётся поговорить с дочкой, которая находится в смертельной опасности – она попала в руки к серийному убийце. В телах своих жертв он оставляет указания и подсказки для Пауля. Так от мертвеца к мертвецу Паулю предстоит разгадывать чудовищную головоломку без права на ошибку, иначе дочка погибнет.

Мистериум: Охотники на фазанов

"Мистериум: Охотники на фазанов" Фото: Imdb.com

Детективный триллер рассказывает о суровом сыщике Кларке и его напарнике Ассаде. К Кларку в отчаянии обращается экс-полицейский из Копенгагена и просит разобраться в нераскрытом деле об убийстве детей, которое случилось много лет назад. После этого несчастный отец кончает жизнь самоубийством. Теперь у партнеров на руках оказывается запутанное дело, которое произошло в девяностые годы в одной из самых престижных школ-интернатов страны. Тогда вину на себя взял местный отшельник, но сыщик Кларк подозревает старших учеников школы, в которой явно творится что-то неладное. Повествование разрывается между прошлым и настоящим, постоянно держа зрителей в напряжении.

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