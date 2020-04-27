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5 детских фильмов, которые окунут вас в беззаботные времена

Собирайтесь всей семьёй и запасайтесь попкорном

Дарина Алексеева
Сегодня, 17:37

Просмотр добрых детских кинофильмов – это отличный повод собраться всей семьей. Несмотря на изобилие фильмов, которые выходят на онлайн платформах, иногда сложно выбрать ту самую киноленту, которая понравится и детям, и взрослым. Вслед за подборкой лучших романтических комедий, мы выбрали для вас детские фильмы с захватывающим сюжетом.

Если вы в поиске отличной комедии для уютного вечера в кругу семьи, в сегодняшней подборке сайта Сегодня.Lifestyle вы найдете киноленты, которые сможете посмотреть легально дома онлайн.

Напомним, что ранее мы поделились подборкой добрых фильмов, которые вернут веру в человечность и тронут вас до глубины души.

Что посмотреть дома: лучшие детские фильмы для всей семьи

Лорд-Вор

  • Германия, Великобритания, Люксембург, 2006

Кадр из фильма "Лорд-Вор"
Кадр из фильма "Лорд-Вор"
Фото: Imdb.com

Жизнь двух братьев кардинально меняется, когда умирает их мама и мальчики остаются на попечении у своей злобной тети. Мальчики решают покинуть своего нелюбимого опекуна и отправляются в Венецию, где встречают загадочного "Лорда-Вора", с чего и начинаются их приключения.

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Мой любимый динозавр

  • Австралия, 2017

Кадр из фильма "Мой любимый динозавр"
Кадр из фильма "Мой любимый динозавр"
Фото: Скриншот из видео

В результате биологического эксперимента рождается необычное существо, напоминающее динозавра, который вскоре становится другом школьника Джейка Эмори, пережившего смерть отца. Джейк решает спрятать это необычное создание у себя дома, но очень скоро динозавр подрастает, еле помещаясь в комнате. Его стремление выйти на улицу заканчивается преследованием военных, которые имеют недобрые намерения на его счёт.

Том Сойер

  • Германия, 2011

Кадр из фильма "Том Сойер"
Кадр из фильма "Том Сойер"
Фото: Imdb.com

Увлекательная экранизация культовой повести Марка Твена способна перенести в детство даже самых взрослых. Это история о непоседах Томе Сойере и его друге Гекльберри Финне, которые однажды ночью становятся неожиданными свидетелями преступления.

Приключения Гекльберри Финна

  • Германия, 2012

Кадр из фильма "Приключения Гекльберри Финна"
Кадр из фильма "Приключения Гекльберри Финна"
Фото: Imdb.com

В продолжении приключений закадычных друзей Тома и Гека мы видим повзрослевших героев, которые нашли сокровища и успели разбогатеть. Однажды друг Гекльберри Финна попадает в неприятности. Гек решает ему помочь и отправляется вместе с ним в увлекательное, но опасное путешествие.

Тарзан

  • Германия, 2013

Кадр из мультфильма "Тарзан"
Кадр из мультфильма "Тарзан"
Фото: Imdb.com

Над огромными джунглями происходит авиакатастрофа, в результате которой удается выжить лишь малышу. Обитатели джунглей начинают заботиться о младенце и создают для него новый дом. Мальчик вырастает в юношу, который не знает людей, но дружен с самыми опасными представителями мира животных. Вскоре ему предстоит выбрать, к какому миру он хочет принадлежать и защитить свой родной дом.

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Ранее мы рассказали о лучших украинских комедиях, которые можно посмотреть онлайн.

Смотрите также сюжет о том, как съемки фильма "Миссия невыполнима" были остановлены из-за пандемии коронавируса:

Все подробности в спецтеме Кино дома

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