5 душевных кинолент с очаровательной Одри Хепберн
4 мая 1929 года родилась выдающая британская актриса
4 мая 2020 года Одри Хепберн отпраздновала бы свой 91-й день рождения. Знаменитая оскароносная актриса родилась в Брюсселе, и провела свое детство в оккупированном Арнеме в Нидерландах. Дебютировав в кино с эпизодической ролью стюардессы в фильме "Голландский за семь уроков", уже через пять лет Одри Хепберн получила премию "Оскар" за роль в культовом фильме "Римские каникулы".
В честь дня рождения Одри Хепберн вспомним лучшие фильмы с ее участием.
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Забавная мордашка
Одри Хепберн играет роль сотрудницы книжного магазина, которая неожиданно становится музой для эксцентричного редактора женского журнала Мэгги Прескотт и фотографа Дик Эйвери. Мэгги и Дик приглашают Джо на съемку в Париж, так как она – воплощение идеальной модели для новой обложки журнала – красивая и интеллектуальная женщина. Джо соглашается на поездку в город влюбленных, ведь там преподает ее кумир – профессор Флостер.
Гардероб героини Одри Хепберн становится одним из главных зрелищ в этой киноленте.
Моя прекрасная леди
Действие мюзикла происходит в Лондоне начала 20 века во времена правления короля Эдуарда VII. Выдающийся, но высокомерный лингвист и профессор Генри Хиггинс решает доказать свою теорию о том, что произношение и акцент человека могут определить его социальное положение. В свой эксперимент лингвист вовлекает цветочницу Элизу из трущоб, чтобы обучить ее манере и стилю речи, как в высшем обществе. Сложность заключается в том, что уже через пол года Генри пообещал представить Элизу на приеме во дворце, а сама девушка говорит с акцентом кокни – характерным лондонскому просторечию.
Сногсшибательные декорации, обворожительные костюмы и трогательная история любви сделало фильм актуальным даже спустя десятилетия.
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Сабрина
Черно-белая комедия о любви оскароносного режиссера Билли Уайлдера – одна из вариаций сюжета о Золушке. В фильме Одри Хепберн играет очаровательную Сабрину, дочь шофера, который работает на богатую семью Лэрраби. Решая спасти Сабрину от головокружительной любви к Дэвиду – младшему сыну семейства богачей – шофер Томас отправляет девушку в Париж. Спустя несколько лет возвращается домой совершенно другая, изменившаяся Сабрина, но её чувства – все те же. При первой встрече Дэвид не узнает девушку...
Фильм получил шесть номинаций на Оскар, среди которых "Лучшая актриса", "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий", и получил почетную статуэтку за удивительные костюмы.
Завтрак у Тиффани
Даже если вы никогда не смотрели эту картину, скорее всего вы встречали известный кадр с Одри Хепберн, одетой в черное платье и стоящей напротив ювелирного магазина Tiffany & Co.
Светская жительница Нью-Йорка Холли Голайтли обожает вечеринки, моду и мечтает о богатом муже. Ее жизнь меняется, когда в соседнюю квартиру въезжает новый сосед – писатель Пол Варжак, которого Холли сразу же именует своим другом. И у Холли, и у Пола есть свои секреты, мечты, но совсем скоро они становятся очень близки.
Римские каникулы
Этот список был бы не полным, не будь в нем культовой киноленты, которая принесла Одри Хепберн "Оскар". По сюжету юная принцесса Анна приезжает в рамках своего дипломатического тура Рим, и в один момент сбегает от своего распланированного по минутам графика и официальных визитов в центр бурной жизни столицы навстречу приключениям и свободе.
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