5 фильмов фэнтези для волшебного вечера – смотрите на OLL.TV

Приключенческие фильмы, которые перенесут вас в сказку

Мир фэнтези полон волшебства, магии, сказок, интригующего развития сюжетных линий. При упоминании кинофильмов в жанре "фэнтези" невольно хочется вернуться в детство – мир рыцарей, спасающих прекрасных принцесс и целые королевства от злых демонических сил, мир магов, колдунов и волшебников, мир добра, которое побеждает зло. Сегодня.Lifestyle предлагает к просмотру пять фильмов, насладиться просмотром которых вы сможете всей семьёй.

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Пробуждающая совесть

"Пробуждающая совесть" Фото: Imdb.com

При загадочных обстоятельствах в королевском замке происходит трагедия – во сне убиты король, его жена и их ребёнок. Благополучие государства под угрозой. Незаконнорожденный сын короля Дракан обвиняет в этом единственного законного наследника престола – Никодимуса. Осложняется обвинение тем, что окровавленное орудие убийства находят в руках у Никодимуса, который ненавидел отца-тирана. Чтобы выяснить, виновен или нет Никодимус, совет решает пригласить девочку-ведунью по имени Дина. Она унаследовала от матери редчайший дар – Дине достаточно заглянуть человеку в глаза и она быстро понимает, каких поступков человек стыдится. Поэтому в её деревне люди боятся смотреть ей в глаза. Заглянув в глаза принца, она узнаёт о многих его ошибках, но среди них нет убийства. Она отказывается давать ложные показания против Никодимуса, но всё оборачивается для Дины не так, как она себе представляла: есть люди, стремящиеся всеми силами скрыть правду. Какова же будет ее цена?

Эспен в королевстве троллей

Кадр из фильма "Эспен в королевстве троллей" Фото: Imdb.com

Далеко-далеко, в прекрасной местности есть королевство, а в нём живёт бедный фермер с сыновьями. Главный герой фильма – Эспен. У него есть отец и два старших брата. В отличие от своих смекалистых братьев, Эспен чудаковат: фантазёр и растяпа, немного рассеян, всё у него валится из рук. Как-то раз, пока старшие браться были на охоте, он сжёг дом, так как ему послышались голоса троллей в лесу. Однажды в королевской семье случается горе – пропадает единственная дочь короля. Говорят, что её похитил Горный король. Она отказалась выходить замуж за него по принуждению, и теперь он сам женится на ней и сделает её своей рабыней. Эспен вместе с братьями отправляется на спасение принцессы, так как спасителю объявлена награда, а значит, можно будет помочь отцу поправить дела на ферме.

Рассказы Русалочки

Кадр из фильма ""Рассказы Русалочки" Фото: Imdb.com

Приключенческий фильм-фэнтези снят по мотивам одноимённой сказки Ханса Кристиана Андерсена "Русалочка" режиссёрами Крисом Бушаром и Блейком Дж. Харрисом. Перед сном бабушка рассказывает внучкам сказку о Русалочке, но девочки не верят в сказки, и бабушка решает рассказать им свою историю из жизни. В детстве Элли часто рассказывали сказку о Русалочке, с тех пор Элли повзрослела. Однажды в город приехал бродячий цирк, в котором показывали настоящую Русалочку в резервуаре с водой. И Элли вместе со своим дядей-репортёром Кэмом отправились посмотреть на это чудо. Феномен Русалочки впечатлил их воображение, но больше всего они были удивлены, когда Русалочка предстала перед ними на двух ногах. Кэм и Элли узнают, что Русалочка была заколдована злым волшебником. Удастся ли им ее спасти?

Хранитель времени

"Хранитель времени" Фото: Imdb.com

В центре сюжета доброго увлекательного фильма для семейного просмотра – история мальчика по имени Дени. Его родители – профессиональные фокусники. Дени с детства впитал атмосферу магии и волшебства. Однажды, отправившись на гастроли, родители Дени просят присмотреть за ним своего коллегу. Он рассказывает Дени тайную историю и Дени переносится в волшебное царство. В царстве власть захвачена злобным колдуном по имени Тор, который вместе со своим кровожадным оборотнем Алонсо держит в страхе мирных жителей. На своём пути в волшебном царстве Дени встретит много сказочных персонажей. От них он узнает, что победить и навсегда свергнуть злобного и кровожадного Тора сможет лишь он. Дени предстоит проделать сложный и отважный путь и превратиться из маленького мальчика в настоящего мужчину.

Вальгалла: Рагнарёк

Кадр из фильма "Вальгалла: Рагнарёк" Фото: Imdb.com

В Мидгард (мир людей) прибывают бог грома Тор и бог хитрости Локи и забирают детей викингов Рёксве и Тьялфе в качестве слуг. Вместе с детьми они возвращаются в Асгард (в скандинавской мифологии небесный город), где всё королевство богов готовится к битве с врагами: злым волком Фенриром и древними исполинами. Враги богов хотят захватить власть и устроить конец света – Рагнарёк. Скоро грянет последняя битва Вальгаллы. Когда надежда на победу в сражении почти утрачена, ясновидящая Фригг видит в девочке Рёксве героиню, которая поможет богам предотвратить Рагнарёк.

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