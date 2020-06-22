Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

5 фильмов фэнтези для волшебного вечера – смотрите на OLL.TV

Сегодня, 13:21

Приключенческие фильмы, которые перенесут вас в сказку

Мир фэнтези полон волшебства, магии, сказок, интригующего развития сюжетных линий. При упоминании кинофильмов в жанре "фэнтези" невольно хочется вернуться в детство – мир рыцарей, спасающих прекрасных принцесс и целые королевства от злых демонических сил, мир магов, колдунов и волшебников, мир добра, которое побеждает зло. Сегодня.Lifestyle предлагает к просмотру пять фильмов, насладиться просмотром которых вы сможете всей семьёй.

Не пропустите также 5 интересных фильмов, которые обязательно нужно посмотреть с папой, а также подборку американских комедий для хорошего настроения.

Пробуждающая совесть

"Пробуждающая совесть"
"Пробуждающая совесть"
Фото: Imdb.com

При загадочных обстоятельствах в королевском замке происходит трагедия – во сне убиты король, его жена и их ребёнок. Благополучие государства под угрозой. Незаконнорожденный сын короля Дракан обвиняет в этом единственного законного наследника престола – Никодимуса. Осложняется обвинение тем, что окровавленное орудие убийства находят в руках у Никодимуса, который ненавидел отца-тирана. Чтобы выяснить, виновен или нет Никодимус, совет решает пригласить девочку-ведунью по имени Дина. Она унаследовала от матери редчайший дар – Дине достаточно заглянуть человеку в глаза и она быстро понимает, каких поступков человек стыдится. Поэтому в её деревне люди боятся смотреть ей в глаза. Заглянув в глаза принца, она узнаёт о многих его ошибках, но среди них нет убийства. Она отказывается давать ложные показания против Никодимуса, но всё оборачивается для Дины не так, как она себе представляла: есть люди, стремящиеся всеми силами скрыть правду. Какова же будет ее цена?

смотрите на 
Смотреть

Эспен в королевстве троллей

Кадр из фильма "Эспен в королевстве троллей"
Кадр из фильма "Эспен в королевстве троллей"
Фото: Imdb.com

Далеко-далеко, в прекрасной местности есть королевство, а в нём живёт бедный фермер с сыновьями. Главный герой фильма – Эспен. У него есть отец и два старших брата. В отличие от своих смекалистых братьев, Эспен чудаковат: фантазёр и растяпа, немного рассеян, всё у него валится из рук. Как-то раз, пока старшие браться были на охоте, он сжёг дом, так как ему послышались голоса троллей в лесу. Однажды в королевской семье случается горе – пропадает единственная дочь короля. Говорят, что её похитил Горный король. Она отказалась выходить замуж за него по принуждению, и теперь он сам женится на ней и сделает её своей рабыней. Эспен вместе с братьями отправляется на спасение принцессы, так как спасителю объявлена награда, а значит, можно будет помочь отцу поправить дела на ферме.

Рассказы Русалочки

Кадр из фильма ""Рассказы Русалочки"
Кадр из фильма ""Рассказы Русалочки"
Фото: Imdb.com

Приключенческий фильм-фэнтези снят по мотивам одноимённой сказки Ханса Кристиана Андерсена "Русалочка" режиссёрами Крисом Бушаром и Блейком Дж. Харрисом. Перед сном бабушка рассказывает внучкам сказку о Русалочке, но девочки не верят в сказки, и бабушка решает рассказать им свою историю из жизни. В детстве Элли часто рассказывали сказку о Русалочке, с тех пор Элли повзрослела. Однажды в город приехал бродячий цирк, в котором показывали настоящую Русалочку в резервуаре с водой. И Элли вместе со своим дядей-репортёром Кэмом отправились посмотреть на это чудо. Феномен Русалочки впечатлил их воображение, но больше всего они были удивлены, когда Русалочка предстала перед ними на двух ногах. Кэм и Элли узнают, что Русалочка была заколдована злым волшебником. Удастся ли им ее спасти?

Хранитель времени

"Хранитель времени"
"Хранитель времени"
Фото: Imdb.com

В центре сюжета доброго увлекательного фильма для семейного просмотра – история мальчика по имени Дени. Его родители – профессиональные фокусники. Дени с детства впитал атмосферу магии и волшебства. Однажды, отправившись на гастроли, родители Дени просят присмотреть за ним своего коллегу. Он рассказывает Дени тайную историю и Дени переносится в волшебное царство. В царстве власть захвачена злобным колдуном по имени Тор, который вместе со своим кровожадным оборотнем Алонсо держит в страхе мирных жителей. На своём пути в волшебном царстве Дени встретит много сказочных персонажей. От них он узнает, что победить и навсегда свергнуть злобного и кровожадного Тора сможет лишь он. Дени предстоит проделать сложный и отважный путь и превратиться из маленького мальчика в настоящего мужчину.

Вальгалла: Рагнарёк

Кадр из фильма "Вальгалла: Рагнарёк"
Кадр из фильма "Вальгалла: Рагнарёк"
Фото: Imdb.com

В Мидгард (мир людей) прибывают бог грома Тор и бог хитрости Локи и забирают детей викингов Рёксве и Тьялфе в качестве слуг. Вместе с детьми они возвращаются в Асгард (в скандинавской мифологии небесный город), где всё королевство богов готовится к битве с врагами: злым волком Фенриром и древними исполинами. Враги богов хотят захватить власть и устроить конец света – Рагнарёк. Скоро грянет последняя битва Вальгаллы. Когда надежда на победу в сражении почти утрачена, ясновидящая Фригг видит в девочке Рёксве героиню, которая поможет богам предотвратить Рагнарёк.

смотрите на 
Смотреть

Не пропустите также 5 восхитительных фильмов с Мерил Стрип, которой сегодня исполняется 71 год.

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Они спасают жизни: подборка интересных сериалов о медработниках 5 отличных мультфильмов, которые захотят посмотреть ваши дети - кино на OLL.TV Сериал недели: чем вас удивит криминальная мелодрама "Двойное отражение"
oll.tv что посмотреть вечером фэнтези кино на карантине
Реклама

Новости партнеров

Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Как выглядели наложницы султана из
Как выглядели наложницы султана из "Великолепного века" в жизни

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Wellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Сегодня, 11:11Шоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

Сегодня, 05:55Fun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Вчера, 13:31Events

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Events

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

Вчера, 09:37Events

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

Вчера, 08:54Fun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Вчера, 08:28Events

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 06:00Events

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

Вчера, 05:05Events

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

20 июняШоу-бизнес

Певица Джамала стала мамой во второй раз

19 июняEvents

Гороскоп на 20 июня: как знаки зодиака проведут свой выходной

19 июняFood

Петров пост-2020: рецепты постной выпечки с вишней

Новости партнеров

Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Тіна Кароль поділилася ніжним фото, проте фанати дещо помітили
Три знака Зодиака более счастливы, когда одиноки - астрологи
Три знака Зодиака более счастливы, когда одиноки - астрологи
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Как выглядели наложницы султана из
Как выглядели наложницы султана из "Великолепного века" в жизни
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять