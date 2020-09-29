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Лучшие из лучших. 5 оскароносных фильмов, которые вас впечатлят

Лауреаты самой почетной премии в мире кино

Каждый год на премии собираются самые талантливые и выдающиеся персоны Голливуда, чтобы отметить свои лучшие достижения. Конечно же, это церемония награждения "Оскар", которая проходит вот уже более 90 лет.

Если вы тоже после каждой премии составляете для себя список фильмов, обязательных к просмотру, но не всегда успеваете их посмотреть, мы подготовили подборку выдающихся лауреатов "Оскара" последних лет. Ведь выбрать лучшие оскароносные фильмы – тоже нелегкая задача. А все фильмы из списка можно посмотреть дома онлайн на OLL.TV.

А если вы любите кино, основанное на реальных событиях, не пропустите эти ТОП-5 потрясающих фильмов.

"Игра на понижение"

Премии "Оскар": за "Лучший адаптированный сценарий" (Чарльз Рэндольф, Адам Маккей).

"Игра на понижение" Фото: themoviedb.org

Америка конца нулевых. Канун ипотечного финансового кризиса, о котором большинство финансистов даже не подозревают. Лишь несколько финансовых аналитиков, связанных с хедж-фондами на Уолл-Стрит догадываются, что за трагедия скоро может произойти на рынке ипотечных кредитов и успевают сыграть на понижение. А выпуск облигаций без должной проверки их рейтинга только усилит кризис.

В главных ролях: Кристиан Бейл, Райан Гослинг, Стив Карелл, Брэд Питт.

Премии "Оскар": за "Лучший фильм", "Лучшую режиссерскую работу" (Пон Чжун Хо), "Лучший оригинальный сценарий" (Пон Чжун Хо), "Лучший фильм на иностранном языке".

Кадр из фильма "Паразиты" Фото: themoviedb.org

Южнокорейская драматическая картина с элементами комедии совершила настоящий рекорд в истории "Оскара" и южнокорейского кинематографа: это первая кинолента на иностранном языке, победившая в категории "Лучший фильм". Сюжет фильма впечатлит даже тех, кто ранее уже был знаком с южнокорейским кинематографом.

По сюжету, бывший водитель Ким Ки Тхэк вместе с женой и двумя детьми еле сводит концы с концами. Живет семья в полуподвальном помещении, перебиваются редкими заработками. Однажды Мин Хек, друг их сына Ки У, уезжает учиться за границу и предлагает Ки У вместо него преподавать английский одной ученице из богатой семьи Пак. Ухватившись за возможность, Ки У втирается в доверие к семье и устраивает все так, чтобы и его сестра начала учить рисованию младшего сына Паков. Вскоре под благовидными предлогами работы вся семейка перебирается в дом багачей…

Премия "Оскар": за "Лучшую мужскую роль" (Леонардо Ди Каприо), "Лучшую операторскую работу" (Эммануель Любецки), "Лучшую режиссуру" (Алехандро Гонсалес Иньярриту).

"Выживший" Фото: themoviedb.org

Первая треть XIX века. Долина реки Миссури. Охотник Хью Гласс в разгар суровой безжалостной зимы отправился с группой товарищей покорять просторы Дикого Запада. После того, как напавшая медведица тяжело ранила Хью, группа охотников разделилась на две части. Товарищ Хью, Джон Фицджеральд предает его и оставляет умирать посреди неизведанных земель.

Однако чудом выживший Гласс приходит в себя, бросает вызов дикой природе, жестокой зиме, враждебно настроенным местным племенам. Он готов на все, чтобы отомстить Фицджеральду.

Премия "Оскар": за "Лучший фильм на иностранном языке".

"Сын Саула" Фото: Скриншот из YouTube

Действие фильма венгерского режиссера Ласло Немеша разворачивается в концлагере Аушвиц, в октябре 1944 года. В концлагере есть специальная зондеркоманда, состоящая из евреев-заключенных. Им нацисты поручают выполнять работу по сопровождению пленников в газовые камеры и уничтожению их вещей.

Бывший заключенны Саул, который по случайности оказывается в зондкамере, видит, как один из врачей убивает выжившего в газовой камере мальчика. Тот напоминает Саулу его сына, и тогда заключенный решает похоронить парня по еврейским традициям.

Тем временем все члены зондеркоманды узнают, что нацисты собираются их убить и зондеркоманда начинает готовить план побега.

"Тоня против всех"

Премия "Оскар": "Лучшую женскую роль второго плана" – Эллисон Дженни

"Тоня против всех" Фото: themoviedb.org

Фильм основан на реальных событиях. Тоня Хардинг стала одной из известных фигуристок, но знаменита она не своей историей взлета, а падения. Она, безусловно, талантливая фигуристка, но столь же талантлива и как скандалистка. 1994 год, Чемпионат США по фигурному катанию. Тоня стремится войти в олимпийскую сборную по фигурному катанию. За ее успехом следит вся страна. Но мешает Тоне конкурентка Нэнси Керриган. И тогда Тоня Хардинг решается на отчаянный шаг.

Не пропустите подборку великолепных экранизаций знаменитых романов.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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