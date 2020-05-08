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Смотрите на OLL.TV

5 фильмов о Второй мировой войне в преддверии 9 мая

Все фильмы доступны к легальному просмотру онлайн

Дарина Алексеева
Сегодня, 15:15

9 мая ознаменовал завершение одного из ужаснейших периодов в истории человечества, который, в свою очередь, унес миллионы жизней украинцев.

От разрушенных войной романсов до кровопролитных сражений – в новой подборке Сегодня.Lifestyle военные фильмы, которые расскажут об ужасах войны, в эпицентре которой оказались судьбы обыкновенных людей. Вторая мировая война нашла свое отображение в мире кино, которое напоминает нам о тех жертвах, которые были принесены во время глобального конфликта. Все фильмы доступны к просмотру онлайн на платформе oll.tv.

Ранее мы делились подборкой новых сериалов, которые вышли в 2019-2020.

Что посмотреть дома: фильмы ко Дню победы 2020

Операция "Валькирия"

Кадр из фильма "Операция "Валькирия""
Кадр из фильма "Операция "Валькирия""
Фото: Imdb.com

Действие американского военного фильма разворачивается в 1944 году. Когда нацистская Германия испытывает все больше военных поражений, группа высших офицеров немецкой армии идут на сговор, чтобы свергнуть нацистский режим. Полковник Клаус фон Штауффенберг лично возглавляет операцию по физическому устранению фюрера Адольфа Гитлера.

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Несокрушимая

Кадр из фильма "Битва за Севастополь" / "Несокрушимая"
Кадр из фильма "Битва за Севастополь" / "Несокрушимая"
Фото: film.ua

Сюжет фильма основан на реальной истории легендарной женщины-снайпера Людмилы Павличенко, чьё имя было на устах всех солдатов: враги устроили на нее охоту, а союзники – с гордостью шли в бой. Хрупкой девушке пришлось стать сильной и непобедимой женщиной. Людмила Павличенко прошла через множество испытаний, самым серьёзным из которых – стала любовь, которую у нее могла забрать война.

Шпионская игра

Кадр из фильма "Шпионская игра"
Кадр из фильма "Шпионская игра"
Фото: Imdb.com

В основе киноленты – реальная история жизни американского бейсболиста Морриса Берга, который был в "запасных" бейсбольной команды "Бостон Ред Сокс". Его личность была окружена тайной, ведь еще в 30-е годы Моррис на службу разведки США, а в годы Второй мировой войны участвовал в секретной операции. Перед Моррисом поставили задание – войти в окружение Гейзенберга, немецкого разработчика атомной бомбы, и, если будет необходимо, убить.

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Проверено – мин нет

Кадр из фильма "Проверено – мин нет", 1965
Кадр из фильма "Проверено – мин нет", 1965
Фото: YouTube

Если вы ищете советские военные фильмы, предлагает к просмотру военную драму 1965 года совместного производства Югославии и СССР. В 1944 году Белград освободили от гитлеровских захватчиков, но отступая, фашистские солдаты готовят операцию по взрыву города. Теперь советским и югославским саперам предстоит проверить каждый участок, чтобы предотвратить взрыв. Однако герои не подозревают, что перед отступлением гитлеровцы заминировали городскую канализацию.

Юденкрайс, или Вечное колесо

"Юденкрайс, или Вечное колесо"
"Юденкрайс, или Вечное колесо"
Фото: YouTube

Военная мелодрама, снятая на Киностудии им. Довженко, рассказывает о первой красавице села – Маричке. Побывав на спектакле о Дон-Жуане, Маричка загорается жаждой приключений и любви. Однажды в буковинский приграничный городок приезжает молодой и очаровательный солдат. Тем временем военные действия обостряются. В главных ролях – Богдан Ступка, Светлана Круть, Петр Бенюк, Тамара Яценко, Константин Степанков, Лев Парфилов, Тарас Денисенко и другие.

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К 9 мая телеканал "Украина" подготовил премьеру военной драмы "Последний день войны".

Все подробности в спецтеме Кино дома

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кино День победы 9 мая oll.tv военные фильмы
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