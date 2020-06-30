5 фильмов Педро Альмодовара с жизненными героями – кино на OLL.TV

Шедевральные картины знаменитого испанского режиссера

Оригинальный режиссёрский стиль Альмодовара зачастую характеризуют словом "кэмп", что означает чрезмерное преувеличение, гротеск, саркастичность, игру с серьёзностью происходящего, что позволяет режиссёру наилучшим образом раскрыть характеры своих героев и сделать ближе и понятнее зрителю. В основе большинства картин Педро Альмодовара лежит мелодрама, в самом простейшем испанском и латиноамериканском варианте, на которую уже нанизываются элементы мюзикла, детектива, криминального фильма, триллера.

Герои его фильмов реальные люди, но особенно режиссера интересуют женские персонажи: смелые, обаятельные и решительные женщины. Главный цвет его картин – красный. И это не удивительно, ведь в Испании красный означает всё самое сильное: огонь, страсть, любовь. В этой подборке Сегодня.Lifestyle знакомят вас с пятью популярными работами известного испанского режиссёра Педро Альмодовара.

Ранее мы делились подборкой приключенческих фильмов для поднятия боевого духа. А если вы ищете отличную комедию на вечер, не пропустите эти 5 американских комедий для хорошего настроения.

Разомкнутые объятия

Кадр из фильма "Разомкнутые объятия" Фото: Imdb.com

Известный сценарист Матео Бланко четырнадцать лет назад ослеп в результате автокатастрофы и потерял любимую женщину. После пережитых событий он отказался от своего имени и взял псевдоним Гарри Кейн. Сейчас о нём заботится его давняя подруга и её сын, Диего, который помогает писать сценарии. Однажды известие о смерти знаменитого бизнесмена Эрнесто Мартеля нарушает их размеренную жизнь. К сценаристу инкогнито поступает предложение снять автобиографический фильм. Но Матео даёт резкий отказ и рассказывает причину своего отказа, в которой таилась история его любви.

Я очень возбуждён

Кадр из фильма "Я очень возбуждён" Фото: Imdb.com

Аэробус А340 компании "Пенинсула" летит из Мадрида в Мехико. Ничего не предвещало беды, но в полёте обнаруживается серьёзная техническая неполадка, все приборы выходят из строя, экипаж включает автопилот и засыпает. Пассажиры осознают, что они обречены, и маски начинают падать, проявляя сущность каждого, тем более, что пассажирский состав пикантно разнообразен. Всем остаётся надеяться лишь на чудо. Комедия задумана, как сатира об экономическом кризисе в ЕС и в Испании, в частности, и была номинирована на премию Европейской киноакадемии за лучшую комедию по мнению зрителей.

Возвращение

Кадр из фильма "Возвращение" Фото: Imdb.com

Через четыре года после смерти Ирен возвращается к родным в виде призрака, чтобы получить от них прощение. За что прощение – тайна Ирен. Её дочь Раймонда, молодая, красивая женщина с очень сильным и волевым характером, живёт с мужем-бездельником Пако и несовершеннолетней дочерью Паулой. Работает сразу на нескольких работах, но денег дома постоянно не хватает, терпит частые попойки мужа и рукоприкладство по отношению к себе и к дочери. Однажды Раймонда, вернувшись домой, обнаруживает, что Пако попытался изнасиловать Паулу, а ей пришлось в целях самообороны нанести ему смертельный удар ножом. Теперь у следующего поколения в семье Ирен появилась тайна, которую приходится скрывать.

Кожа, в которой я живу

Кадр из фильма "Кожа, в которой я живу" Фото: Imdb.com

В основе сюжета психологического триллера роман Тьерри Жонке "Тарантул". Жена всемирно известного пластического хирурга Роберта Ледгарда попала в автокатастрофу, вследствие пожара была сильно изуродована и погибла из-за травм. Доктор Ледгард загорелся идеей создания кожи нового типа, которая, существуй она тогда, смогла бы спасти его жену. Спустя двенадцать лет эксперименты доктора увенчались успехом. Коллег он уверяет, что эксперименты производит на мышах, но тайно держит взаперти в своём загородном доме молодую женщину по имени Вера, которая и есть основной объект всех его экспериментов и мести.

Джульетта

Кадр из фильма "Джульетта" Фото: Imdb.com

В центре сюжета немолодая, но ещё очень привлекательная женщина по имени Джульетта, которая вместе со своим возлюбленным, искусствоведом, собирается переехать в Португалию. Прогуливаясь по Мадриду, Джульетта случайно встречает давнюю подругу своей дочери Антии. В разговоре Джульетта узнаёт подробности из жизни дочери, с которой связь потеряна уже давно. Дочь ушла, как только ей исполнилось восемнадцать лет и уже более двенадцати лет от неё нет вестей. Под нахлынувшими эмоциями Джульетта отменяет поездку в Португалию, переезжает в их старый дом. Разумеется, адрес этого дома знает сама Антия, а Джульетта очень надеется, что дочь захочет возобновить отношения с ней и пришлёт письмо. Джульетта решает сама написать дочери письмо-откровение, письмо-исповедь, о том, что она боялась или даже стыдилась ей рассказать.

Ранее мы делились подборкой детективных фильмов, которые держат в неизвестности до самого конца.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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