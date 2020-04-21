5 интересных фильмов получивших "Оскар"
Смотрим на Леонардо ди Каприо, Марион Котийяр и Марка Руффало
Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает публиковать подборки интересных фильмов и сериалов для нескучного карантина. Сегодня предлагаем вашему вниманию 5 оскароносных фильмов, доступных к легальному просмотру онлайн. В сегодняшнем топе мелодрама с Марион Котийяр, две картины с Леонардо ди Каприо и другое.
Напомним, что ранее мы писали о 10 фильмах для карантина о людях в изоляции. А любителям сериалов понравятся эти 5 ТВ-шоу с запутанным сюжетом.
"Авиатор"
- США, Германия, 2004
Сюжет: Говард Хьюз раскрутил отцовскую фабрику до мощного предприятия. Теперь в его руках самая крупная киностудия Голливуда, несколько казино в Лас-Вегасе и одна из крупнейших авиакомпаний. Авиация стала настоящим призванием этого миллионера.
"В центре внимания"
- США, Канада, 2015
Сюжет: журналистское расследование газеты The Boston Globe вскрывает скандал в католической церкви: 290 священников бостонской митрополии насиловали детей, а кардинал Бернард Лоу знал об этом и помогал скрывать эти факты.
"Жизнь в розовом цвете"
- Франция, Великобритания, Чехия, 2007
Сюжет: Эдит Пиаф выросла в нищете, однако её уникальный голос, дружеские и романтические отношения с самыми известными людьми эпохи принесли ей всемирную славу. На протяжении всей жизни на сражалась за право петь, жить и любить.
"Волк с Уолл-стрит"
- США, 2013
Сюжет: в основу сюжета фильма легли мемуары бывшего нью-йоркского брокера Джордана Белфорта. Он основал крупную брокерскую компанию в 1987 году, но был осужден за отмывание денег и другие финансовые преступления.
"Боец"
- США, 2010
Сюжет: невероятная, но реальная история пути к званию чемпиона мира боксера Микки Уорда по кличке "Ирландец". Восхождение Уорда было похоже на восхождение легендарного Рокки. Пережив череду неудач и поражений, Микки снова вернулся на ринг.
Ранее мы также рассказывали о ТОП-10 лучших сериалах всех времен по версии IMDb.
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