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5 интересных фильмов получивших "Оскар"

Смотрим на Леонардо ди Каприо, Марион Котийяр и Марка Руффало

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает публиковать подборки интересных фильмов и сериалов для нескучного карантина. Сегодня предлагаем вашему вниманию 5 оскароносных фильмов, доступных к легальному просмотру онлайн. В сегодняшнем топе мелодрама с Марион Котийяр, две картины с Леонардо ди Каприо и другое.

Напомним, что ранее мы писали о 10 фильмах для карантина о людях в изоляции. А любителям сериалов понравятся эти 5 ТВ-шоу с запутанным сюжетом.

Что посмотреть дома: 5 интересных фильмов-обладателей премии "Оскар"

"Авиатор"

Кадр из фильма "Авиатор" Фото: Скриншот из видео

США, Германия, 2004

Сюжет: Говард Хьюз раскрутил отцовскую фабрику до мощного предприятия. Теперь в его руках самая крупная киностудия Голливуда, несколько казино в Лас-Вегасе и одна из крупнейших авиакомпаний. Авиация стала настоящим призванием этого миллионера.

"В центре внимания"

Кадр из фильма "В центре внимания"

США, Канада, 2015

Сюжет: журналистское расследование газеты The Boston Globe вскрывает скандал в католической церкви: 290 священников бостонской митрополии насиловали детей, а кардинал Бернард Лоу знал об этом и помогал скрывать эти факты.

"Жизнь в розовом цвете"

Кадр из фильма "Жизнь в розовом цвете"

Франция, Великобритания, Чехия, 2007

Сюжет: Эдит Пиаф выросла в нищете, однако её уникальный голос, дружеские и романтические отношения с самыми известными людьми эпохи принесли ей всемирную славу. На протяжении всей жизни на сражалась за право петь, жить и любить.

"Волк с Уолл-стрит"

Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

США, 2013

Сюжет: в основу сюжета фильма легли мемуары бывшего нью-йоркского брокера Джордана Белфорта. Он основал крупную брокерскую компанию в 1987 году, но был осужден за отмывание денег и другие финансовые преступления.

"Боец"

Кадр из фильма "Боец"

США, 2010

Сюжет: невероятная, но реальная история пути к званию чемпиона мира боксера Микки Уорда по кличке "Ирландец". Восхождение Уорда было похоже на восхождение легендарного Рокки. Пережив череду неудач и поражений, Микки снова вернулся на ринг.

Ранее мы также рассказывали о ТОП-10 лучших сериалах всех времен по версии IMDb.

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