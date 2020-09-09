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5 крутых фильмов с Адамом Сэндлером ко дню его 54-летия

Яркие роли одного из самых веселых американских актеров

Сегодня, 9 сентября, голливудский актер, комик, сценарист и кинопродюсер Адам Сэндлер отмечает свой 54-й день рождения.

Талант смешить людей Адам Сэндлер обнаружил в себе еще со школьных лет, а во время учебы в Нью-Йоркском университете регулярно выступал в клубах и кампусах. Не удивительно, что дебютом в кино для Адама Сэндлера стала роль в комедии "Всех за борт". Он сыграл начинающего стендап-комедианта, который устраивается работать на круизный лайнер официантом, надеясь в итоге занять место комика. Сейчас на счету актера участие более, чем в 50 фильмах.

Сегодня.Lifestyle подготовили подборку комедийных фильмов с Адамом Сэндлером, которые можно посмотреть онлайн на OLL.TV.

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Кадр из фильма "Миллионер поневоле" Фото: themoviedb.org

Испытание большими деньгами не просто выдержать. Особенно, когда они законным образом пришли в жизнь. Так и случилось в жизни Лонгфелло Дидза, роль которого сыграл Адам Сэндлер. Стихи Дидза самые лучшие в городе, а пицца в его исполнении получается такая вкусная, что невозможно оторваться. Все меняется, когда его покойный дядя оставляет ему в наследство 40 миллиардов долларов. Но это еще не все. Лонгфелло также унаследовал от дяди медиаимперию, футбольную и баскетбольную команды и транспорт – личный вертолет.

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"Все или ничего"

Кадр из фильма "Все или ничего" Фото: themoviedb.org

Как часто человек готов пойти на уступки и сыграть в поддавки с тем, кто по воле случая в определенный момент времени сильнее его? Такой урок преподнесла судьба Полу Кру (Адам Сэндлер) профессиональному футболисту, который попал в тюрьму за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Однажды начальник тюрьмы Хэйзен задумывает организовать матч между заключенными и охранниками. Он предоставляет Полу возможность собрать свою команду, но взамен называет свои условия. Если Пол с его командой сумеют выиграть, Хэйзен поможет уменьшить его тюремный срок. Пол начинает готовить команду к игре, однако ради победы ему придется поступиться собственными принципами. Решится ли на это Пол?

"Одноклассники" Фото: themoviedb.org

Чемпионат по баскетболу в конце 70-х годов. Пять друзей: Ленни, Эрик, Курт, Маркус и Роб одержали блестящую победу под руководством их тренера. В связи с этим он снял дом у озера и организовал вечеринку в честь победы, а его поздравительная речь надолго осталась в памяти друзей. Вскоре друзья окончили школу и их жизненные пути, как это часто бывает, разошлись.

Спустя тридцать лет друзья снова встретились, но уже на похоронах своего любимого тренера. Воспоминания давно минувших дней нахлынули на них в одночасье. Чтобы вспомнить юность, Ленни, который к тому времени преуспел в киноиндустрии, снимает большой особняк у озера, где все смогут собраться вместе со своими большими семьями. Внешне ребята, конечно же, изменились, а вот в душе – они такие же молодые, как и раньше. Однако им предстоит узнать друг о друге много нового, и, конечно же, попасть в курьезные приключения.

Вместе с Адамом Сэндлером в фильме сыграли Кевин Джеймс, Сальма Хайек, Крис Рок, Дэвид Спейд, Майя Рудольф и другие.

"Папа-досвидос" Фото: themoviedb.org

Мальчуган по имени Донни, роль которого органично исполнил Адам Сэндлер, с детства не отличался примерным поведением. По мере взросления его хулиганистые выходки становились все масштабнее, пока однажды прямо в школе тинейджер Донни не переспал с молодой учительницей. Девушка забеременела и попала в тюрьму за совращение малолетнего. Донни, как отцу-одиночке, пришлось заботиться о сыне до выхода учительницы из тюрьмы, а после – он просто исчез.

Прошло много лет, но Донни так и не поменял свой характер. Кроме того, теперь он по уши в долгах. Однажды Донни узнает, что его сын Тодд Питерсон успешный бизнесмен. С целью поправить свое материальное положение, Донни собирается восстановить свои отношения с "любимым" сыном и едет на встречу с ним. Оказывается, что у Тодда скоро свадьба и приезд эксцентричного папы, который как ураган врывается в его идеальную жизнь, совсем некстати.

"Одноклассники 2" Фото: themoviedb.org

Увлекательное продолжение комедии "Одноклассники" с Адамом Сэндлером в главной роли. Ленни, Эрик, Курт и Маркус – друзья со школьной скамьи, которые считают, что их родной городок – лучшее место для воспитания детей. Дети могут ездить в школу на велосипедах и не бояться машин на дорогах. Вот Ленни Федер и решает вернуться из шумного Лос-Анджелеса с семьей обратно в родной город, где до сих пор живут его школьные друзья.

Несмотря на то, что Ленни, Эрик, Курт и Маркус уже взрослые и стараются быть примерными отцами, в душе они все еще дети, которые готовы на сумасшедшие развлечения. Они понимают, что спокойная жизнь в городке им не по нраву, а теперь, когда они вновь собрались вместе, приключения не заставят себя долго ждать.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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