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5 крутых сериалов, вышедших в 2020 году

Сегодня, 14:02

Сериальные новинки, которые успели порадовать зрителей в этом году

Лучшие сериалы 2020 – это микс новых научно-фантастических драм, оригинальных комедий и увлекательных триллеров. В эпоху, когда сериалы на пике популярности у зрителей, регулярно выходит множество новинок, за которыми непросто уследить. Поэтому Сегодня.Lifestyle продолжает публиковать подборки кино и сериалов, и если вы не знаете, что посмотреть, предлагаем 5 новых сериалов, которые вышли в 2020 году и заслуживают вашего внимания. Напомним, что ранее мы делились интересными сериалами за 2019-2020.

Светила

Ева Грин в сериале "Светила"
Ева Грин в сериале "Светила"
Фото: Imdb.com

Великолепная Ева Грин возвращается на телевидение в мини-сериале "Светила" – экранизации романа молодой писательницы Элеанор Каттон, которая получила Букеровскую премию. Сюжет разворачивается на южном острове Новой Зеландии во время золотой лихорадки 19-го века. В центре истории – молодая искательница приключений по имени Анна Вертелл, которая отправилась из Британии в Новую Зеландию, чтобы начать новую жизнь. Там она встречает Эмери Стэйнса. По мере того как они влюбляются, движимые судьбоносным стечением обстоятельств, одна загадочная находка запускает длинную цепь событий. В сериале найдется место и для эпической любви, и приключений, и даже убийств.

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Дьяволы

Кадр из сериала "Дьяволы"
Кадр из сериала "Дьяволы"
Фото: YouTube

В то время как финансовый кризис бушует по всей Европе, группа трейдеров банковского гиганта раскрывает финансовый заговор, который связан со скандальными политическими и вооруженными конфликтами. Главному герою – главе отдела торговли банка предстоит выбрать: объединиться с дьяволами, которые управляют миром, или же сражаться с ними. В главной роли звезда "Анатомии страсти" Патрик Демпси, а создатели сериала работали над такими известными проектами, как "Шерлок" и "Замечательные Медичи".

Бэтти

"Бэтти"
"Бэтти"
Фото: Imdb.com

Американский подростковый сериал в жанре комедии является спин-оффом популярного фильма о скейтбординге "Скейт-кухня". Сериал рассказывает о смелых девушках, которые хотят выделиться и преуспеть в мире скейтбординга на улицах Нью-Йорка, где в основном правят бал парни.

Кобра

Кадр из сериала "Кобра"
Кадр из сериала "Кобра"
Фото: Imdb.com

В центре сюжета – работа экспертов комитета "Кобра", которые занимаются защитой граждан и страны во время чрезвычайных ситуаций. Когда Европа вот-вот столкнется с солнечной вспышкой, члены британского правительства должны отложить в сторону свои разногласия и работать вместе, чтобы восстановить электроэнергию после того, как перебои в работе скрыли большую часть Британии в темноте. Инициатору комитета – премьер-министру Великобритании, которого играет звезда "На игле" Роберт Карлайл, порой придется принимать рискованные и незамедлительные решения.

Беги

Кадр из сериала "Беги"
Кадр из сериала "Беги"
Фото: Imdb.com

Комедийный триллер от создателя "Убивая Еву" рассказывает историю девушки по имени Руби, которая бросает привычную жизнь в пригороде, чтобы переосмыслить отношения с экс-бойфрендом. 17 лет назад они договорились, что если один из них отправит другому сообщение со словом "Беги", а другой ответит, то они встретятся на центральном вокзале Нью-Йорка и отправятся в путешествие по Америке. Поездка заставит бывшую парочку задуматься, хотят ли они быть вместе или расстанутся после поездки навсегда.

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