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5 лауреатов "Эмми-2020", которые можно посмотреть онлайн

Сегодня, 16:11

Подборка самых ярких телешоу года

Минувшей ночью состоялась 72-я церемония награждения престижной премии "Эмми", которую еще называют телевизионным "Оскаром". Лидировали по количеству наград сериалы "Шиттс Крик", "Наследники", "Хранители" и "Мандалорец". Рассказываем, просмотр каких фильмов и сериалов-лауреатов "Эмми" стоит запланировать на эту осень. Отметим, что все фильмы можно посмотреть дома онлайн в онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

"Наследники"

Кадр из сериала "Наследники"
Кадр из сериала "Наследники"
Фото: themoviedb.org

Лауреат премии "Эмми" в номинации "лучший драматический сериал" "Наследники" рассказывает о влиятельной семье медиамагнатов. Внешнее благополучие семьи Рой совсем не соответствует тому, что происходит внутри нее. Могущественный глава семьи, управляющий медиа-конгломератом Waystar Royco Логан Рой ощущает, что его здоровье ухудшается. Тем временем четверо его детей начинают готовиться к жизни без отца – каждый из них намерен бороться за власть в компании.

Сериал также был отмечен наградами "Эмми" за лучшую режиссуру и сценарий.

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"Безупречный"

Кадр из фильма "Плохое образование"/"Безупречный"
Кадр из фильма "Плохое образование"/"Безупречный"
Фото: Imdb.com

Фрэнк Тэссон – пример для подражания для учеников и учителей, его выпускники поступают в лучшие университеты, а сам он знает имена всех учеников школы и находит подход к ним. В один момент одна из учениц ставит его роскошную и безупречную жизнь под угрозу, когда начинает изучать финансовые отчеты школы.

Фильм – обладатель премии "Эмми" в номинации лучший телефильм, основан на реальном скандале, происшедшем на Лонг-Айленде в 2000 году в школе, где учился автор сценария фильма – Майк Ваковски. Для него это была личная история, которую он реализовал вместе с режиссером Кори Финли, исследуя любопытную грань между материальными ценностями и школьными рейтингами, а также директором школы, который решил получить сразу все.

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"Хранители"

Кадр из сериала "Хранители"
Кадр из сериала "Хранители"
Фото: YouTube

Первый супергеройский проект HBO, подарившего зрителям "Игру престолов", "Мир Дикого запада" – стал лучшим мини-сериалом года по версии телевизионной "Эмми". Игра оскароносной Реджины Кинг была также отмечена наградой – для актрисы это уже четвертая статуэтка "Эмми".

Действие разворачивается в альтернативной реальности в 2019 году, где нет Интернета, социальных сетей и даже смартфонов. Супергерои в масках объявлены вне закона, а США руководит бывший актер Роберт Редфорд. Праворадикальная организация "Седьмая кавалерия" инициирует нападения на полицейских, в результате чего в обществе сеется разруха и страх.

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"Я знаю, что это правда"

Кадр из фильма "Я знаю, что это правда"
Кадр из фильма "Я знаю, что это правда"
Фото: themoviedb.org

В главной роли Марк Руффало – обладатель премии "Эмми" за лучшую мужскую роль в мини-сериале. Актер играет сразу две роли – братьев-близнецов. Один брат – Доминик, вспоминает свое тяжелое прошлое и не может пережить смерть первенца, в то время как Томас страдает от параноидальной шизофрении.

В основу сериала лег бестселлер Уолли Лэмба, который в своей книге затрагивает столь важные темы, как переживание неудач и утраты.

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"Эйфория"

Кадр из сериала "Эйфория"
Кадр из сериала "Эйфория"
Фото: themoviedb.org

Звезда сериала "Эйфория" Зендая стала самой молодой "лучшей актрисой драматического сериала" в истории "Эмми". Откровенная подростковая драма рассказывает о жизни 17-летней Ру, которая возвращается в родной город после реабилитационного центра, где она оказалась в результате передозировки, и пытается начать новую жизнь. Однако вместо желанной свободы и взаимопонимания с другими, Ру снова начинает страдать от привязанности к наркотикам. С приездом в город девушки по имени Джулс, жизнь Ру постепенно начинает меняться.

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Все подробности в спецтеме Эмми-2020

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