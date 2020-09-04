Смотрите на OLL.TV

5 отличных новых сериалов, которые вы могли пропустить

От сериального хита с Джимом Керри до захватывающего детективного триллера

Вечера становятся прохладными и скрасить их поможет не только компания друзей и чашечка ароматного чая, но и увлекательные сериалы с нетривиальным сюжетом.

Если вам нравится долгое кино и вы не хотите сразу прощаться с главными героями после одной серии, а есть желание ещё и ещё посмаковать сюжет и насладиться игрой талантливых актёров, то наша подборка длявас.

Пока Netflix, Amazon и другие популярные платформы готовят множество сериальных осенних премьер, предлагаем вам подборку пяти сериалов, которые вышли за последние несколько лет и доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

Ранее мы уже рекомендовали 5 сильных фильмов о спорте, которые вдохновят вас не останавливаться перед мечтой, а также яркие биографические сериалы о всемирно известных личностях.

"Шучу" Фото: themoviedb.org

Главный герой сериала, популярный телеведущий Джефф Пичирилло, в исполнении Джима Керри, уже много лет ведёт детское телешоу. Он популярен не только у детей, но и у взрослых, всегда может развеселить или дать дельный совет.

Но личная жизнь Джеффа в какой-то момент времени начинает кардинально отличаться от созданного им весёлого и оптимистичного образа: погибает сын, с другим сыном нет взаимопонимания, а жена уходит к любовнику. С каждым днём Джеффу становится всё сложнее поддерживать имидж весельчака.

"Новый Папа" Фото: Скриншот из YouTube

Продолжение сериала "Молодой Папа" с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях. По прошествии девяти месяцев папа Пий XIII продолжает пребывать в коме. Кардиналам ничего не остаётся, кроме как выбрать нового Папу. В результате некоторых махинаций им становится Иоанн Павел III.

Вскоре Папа Пий XIII начинает подавать слабые признаки жизни. Когда новый Папа уже готов повести католическую церковь в правильном направлении по мнению кардиналов, папа Пий XIII приходит в себя и мир католиков оказывается в затруднительной ситуации.

"Охота: Смертельные игры"

"Охота: Смертельные игры" Фото: Allocine.fr

1996 год. В Атланте проходят Олимпийские игры, на трибунах находятся миллионы болельщиков. Но никто даже не догадывается насколько близка угроза теракта. В результате взрыва бомбы могли бы погибнуть миллионы людей. Внимательному охраннику Ричарду Джуэллу удалось вовремя обнаружить взрывной механизм и в дальнейшем выйти на след преступника Эрика Рудольфа, который намеревался организовать теракт.

Однако вскоре именно Ричард Джуэлл становится главным подозреваемым, и полиция намерена наказать виновника.

"Авеню 5" Фото: themoviedb.org

Туризм будущего – это про путешествия в Космос. А самый популярный маршрут – по планетам Солнечной системы. Главный герой – начинающий комик, который очень любит путешествия в Космос. Его карьера комика только начинается, и, он хотел бы стать самым успешным юмористом во всей Вселенной. Грандиозные планы, но добиться их реализации можно лишь упорным трудом и пониманием происходящего вокруг.

Главному герою предстоит провести восемь недель на борту космического лайнера "Галактика Джадда", во время которых героя ждут непредвиденные ситуации. Готов ли он к столь длительному путешествию?

"Необыкновенный плейлист Зои"

"Необыкновенный плейлист Зои" Фото: themoviedb.org

Молодая девушка по имени Зои живёт в Сан-Франциско, работает программистом. У её отца серьёзная болезнь, из-за которой отказали мышцы, и он не может говорить, а может лишь печатать короткие фразы, чтобы хоть как-то объяснить, что ему нужно. Зои опасается, что эта болезнь может быть наследственной и отправляется на МРТ головного мозга. Во время исследования происходит землетрясение, которое повлияло на её мозг и теперь она может считывать мысли и даже чувства людей, но трансформируются они не в слова, а в виде популярных песен.

Теперь Зои и легко и нелегко одновременно. Ведь её дар – слышать музыку помогает лучше понять друзей, но и узнать много неожиданного о людях из своего близкого окружения.

Также не пропустите ТОП-7 захватывающих боевиков с крутыми героями.

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться