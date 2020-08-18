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5 романтических фильмов, которые помогут разобраться в себе и своих чувствах

От жизнеутверждающих комедий до трогательных историй о любви

В новой подборке Сегодня.Lifestyle – романтические комедии и драмы, которые помогут вам поднять настроение и разобраться в своих отношениях.

Кадр из фильма "Девушка моего лучшего друга" Фото: themoviedb.org

Практически каждый может дать дельный совет другу или подруге, на их запрос о любовных проблемах. Но когда мы сами запутываемся в каком-либо вопросе, ответ не кажется таким очевидным. Все потому, что иногда сложно посмотреть на ситуацию со стороны, чтобы принять верное решение, особенно, когда эмоции руководят разумом. На самом деле, ответ кроется в нас самих, в нашем сердце.

Порой просто необходимо отвлечься от проблемы и пересмотреть свое отношение к ней, на примере похожих историй из фильмов, в которых персонажи оказываются перед выбором в той или иной жизненной ситуации.

Возможно, именно в этих кинолентах, которые можно посмотреть в онлайн кинотеатре на OLL.TV, вы найдёте ответ на желаемый вопрос.

Ранее мы делились подборкой великолепных экранизаций знаменитых романов, а также рекомендовали ТОП-5 нашумевших сериалов последних лет, которые стоит посмотреть каждому.

Письма к Джульетте

Кадр из фильма "Письма к Джульетте" Фото: themoviedb.org

Софи Холл работает журналисткой, но мечтает стать писательницей. Вместе со своим мужем, Виктором, Софи едет в "медовый месяц" в Верону, где Виктор заодно планирует провести бизнес-встречи накануне открытия итальянского ресторана в Нью-Йорке. Виктор так увлечён бизнесом, что на Софи у него совершенно нет времени. И она сама начинает осматривать достопримечательности Вероны.

Однажды она обнаруживает дом, на стену которого крепят записочки. Оказывается, что в них влюблённые женщины обращаются к Джульетте за советами. После этого, ближе к вечеру, итальянка собирает все письма в корзинку и уносит.

На следующий день Софи решает помочь собирать письма и случайно находит конверт, написанный ещё в 1957 году. Это письмо юной англичанки Клер, которая влюбилась в Лоренцо Бартолини, когда была на учёбе в Италии. Софи отвечает на это письмо…

Девушка моего лучшего друга

Кадр из фильма "Девушка моего лучшего друга" Фото: themoviedb.org

Шерман Тернер по прозвищу "Тэнк" – компанейский, симпатичный и весёлый парень. А вот деятельность у него весьма странная. Он предлагает свои услуги в качестве "ухажёра на контрасте". Что это означает? Если какой-то молодой человек расстался с девушкой не по своей инициативе, то Тэнк за определенную плату предлагает свои услуги. Он знакомится с девушкой, назначает ей свидание. Вот только ведёт он себя на этом свидании так, что прежний парень девушке покажется ангелом. В результате бизнес у него процветает, а девушки возвращаются к тем, кого бросили.

Однажды Тэнк решил помочь своему соседу по квартире, Дастину, который безответно влюбился в свою коллегу Алексис. Но сценарий Тэнка дал трещину... Теперь ему самому придётся выбирать между чувствами к Алексис и дружбой с Дастином…

Дорогой Джон

Кадр из фильма "Дорогой Джон" Фото: themoviedb.org

Она – студентка колледжа, которая приехала домой на каникулы. Он – молодой солдат, который вернулся домой в отпуск из военной миссии. Они познакомились, когда она уронила в воду сумочку, а он прыгнул с четырёхметрового пирса и достал её.

С тех пор Саванна и Джон влюбились друг в друга. Каникулы и отпуск подходили к концу, и влюблённые договорились писать друг другу письма. После событий 11 сентября 2001 года весь отряд Джона вызвался служить ещё на один срок и Джон не отказаться.

Все годы сверхсрочной службы Джон живёт письмами Саванны, пока однажды, после длительного перерыва не получает письмо, которое перевернет его жизнь.

Лондонские каникулы

Кадр из фильма "Лондонские каникулы" Фото: themoviedb.org

В основу фильма легли реальные события. Момент истории, когда весь мир праздновал День победы с 8 мая на 9 в 1945 году. Праздновала этот день и Великобритания вместе с монаршими персонами. Принцесса Маргарет и её сестра, будущая королева Елизавета II, с разрешения родителей – короля Георга VI и королевы Елизаветы, покинули пределы Букингемского дворца в сопровождении двух офицеров.

Девушки поехали в город, чтобы насладиться праздником вместе с народом. Но принцесс поджидали приключения: девушки совершенно не знали, как вести себя в городе в дни массовых гуляний, а также не были готовы к неожиданным знакомствам.

Глубокое синее море

Кадр из фильма "Глубокое синее море" Фото: themoviedb.org

Великобритания, 1950-е годы. Главная героиня Эстер Колльер – замужняя женщина, а её муж – известный судья Уилльям Колльер. Они ведут спокойную и размеренную жизнь, но давление, которое Эстер испытывает от аристократического общества, "съедает" ее изнутри.

Однажды Эстер знакомится с Фредди Пейджем, бывшим военным летчиком, с которым у нее возникает взаимная симпатия. Чувства, которые уже не остановить, приводят к тому, что семейная жизнь Эстер распадается на части. Вслед за этим женщину ждет еще одно разочарование, ведь тот, кого она полюбила больше своей жизни, разрушил ее. Несмотря на то, что фильм вряд ли можно отнести к числу "жизнеутверждающих", трогательная история Эстер может вдохновить каждого на перемены к лучшему и уберечь от неосторожных поступков.

Ранее мы рекомендовали фильмы для семейного просмотра, которые сделают ваш летний вечер уютным.

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