5 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2020-2021 годах

Киноленты, премьеры которых стоит дождаться

Пока мы постепенно выходим из карантина и с нетерпением ждем открытия кинотеатров, самое время узнать о главных фильмах, выход которых запланирован на ближайшие годы.

Начало 2020 года порадовало украинского зрителя громкими премьерами, но вскоре пандемия коронавируса охватила весь мир, заставив нас мечтать о просмотре фильмов на большом экране.

Мы собрали крутые украинские кинофильмы, премьеры которых стоит дождаться.

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Антон і червона химера

Последний фильм режиссера Зазы Урушадзе рассказывает о событиях, которые предшествовали оккупации Украины большевиками. 1918 год, Одесская область. В немецкое село попадает еврейский маленький мальчик Яша со своим отцом. Яша пережил трагические события, и в новом месте у него появляется друг – немецкий мальчик Антон. Герои становятся свидетелями великих исторических событий – вооруженного восстания крестьян против большевиков, которых возглавляет сам Троцкий...

Довбуш

Приключенческая драма режиссера Олеся Санина ("Поводырь", "Мамай") рассказывает о руководителе украинского движения карпатских опришков. В 18-м веке Олекса Довбуш возглавил восстание жителей в Восточных Карпатах. Олексе Довбушу пришлось нелегко, ведь вместе со статусом настоящей легенды на него легло настоящее бремя людских ожиданий. В начале мая стало известно о том, что в 2020 году премьера фильма не состоится.

Безславні кріпаки

Один из самых ожидаемых фильмов года – "Безславні кріпаки" режиссера Романа Перфильева и продюсера Юрия Минзянова – снят в жанре приключенческого экшена. Авторы киноленты нашли оригинальный способ рассказать историю крепостного Тараса Шевченко, которого судьба сталкивает с японским самураем, прибывшим в Украину. Неожиданно у героев оказывается один сильный общий враг, и они решают объединиться. Музыку к фильму написал европейский композитор Дарио Веро, который сотрудничает с Netflix. Премьера фильма состоится осенью 2020 года.

Толока

Фильм украинского режиссера Михаила Ильенко "Толока" снят по мотивам баллады Тараса Шевченко о Катерине, в которую влюбились трое козаков. Девушка позволила сделать выбор судьбе и пообещала, что выйдет замуж за того, кто освободит из плена ее брата. Премьера фильма должна была состояться еще в 2014 году, но по разным причинам была перенесена на 2020 год. В марте состоялся допремьерный показ, но украинские зрители не успели увидеть киноленту на большом экране из-за неожиданного начала карантина.

Погані дороги

"Погані дороги"

"Погані дороги" – режиссерский дебют украинской сценаристки Наталии Ворожбит, которая писала сценарии к фильмам "Киборги", "Дике поле". Кинолента является экранизацией одноименной пьесы Наталии Ворожбит, которую она написала для лондонского театра Royal Court. Фильм будет состоять из четырех новелл, которые расскажут об отношениях жителей и военных на Донбассе.

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