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5 сериалов с интригующим сюжетом, от которых нельзя оторваться

Эти истории точно скрасят ваш вечер

Детектив или триллер? А может комедия? Сайт Сегодня.Lifestyle собрал пять интересных сериалов, от которых просто невозможно оторваться. Теперь у вас точно будет чем заняться до конца карантина.

Мы уже писали о трех документальных фильмах, среди которых была лента "Вайнштейн: Расплата Голливуда", рассказывающая о судебном деле против известного голливудского режиссера, признанного виновным. В этой подборке новый взгляд на сказку о трех поросятах, детективные истории, женщины, которым все надоело, и другое.

5 сериалов, от которых нельзя оторваться Фото: Скриншот из видео

"Дублинские убийства"

Кадр из сериала

Детектив, Великобритания

Если вы цените мощные британские детективы, то пропускать "Дублинские убийства" вам ни в коем случае нельзя. Сериал основан сразу на двух бестселлерах – романе Тани Френч "В лесной чаще" и книге "Мертвые возвращаются?.. ". Определенно рекомендуем к просмотру.

"Расскажи мне сказку"

Кадр из сериала

Триллер, США

Знакомые нам с детства персонажи сказок Братьев Гримм и Шарля Перро оказываются в реальном мире. А именно в Нью-Йорке. В сериале несколько сюжетных линий, но все они похожи своей мрачностью и загадочностью.

"Разведка"

Кадр из сериала

Комедия, Великобритания

Джерри долгое время работал в Агентстве Национальной безопасности США, но его неожиданно списали со службы. Главному герою удалось найти работу по душе. Теперь Джерри специалист по борьбе с киберпреступностью. И не важно, что он совершенно ничего не смыслит в данном вопросе...

"Почему женщины убивают"

Кадр из сериала

Драма, США

Создатель "Отчаянных домохозяек" и "Коварных горничных" Марк Черри представляет новый трагикомедийный сериал с говорящим названием. Это история о трех женщинах из трех различных эпох. Времена разные, беда одна.

"В темноте"

Кадр из сериала

Детектив, США

Мерфи внезапно теряет зрение, но на этом ее беды не заканчиваются: она становится единственным "свидетелем" убийства друга-наркодилера. Полиция довольно быстро сворачивает расследования и девушке ничего не остается, как самостоятельно найти виновных.

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