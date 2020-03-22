Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Смотрите на OLL.TV

5 сериалов с интригующим сюжетом, от которых нельзя оторваться

Эти истории точно скрасят ваш вечер

Инна Петрова
Сегодня, 15:06

Детектив или триллер? А может комедия? Сайт Сегодня.Lifestyle собрал пять интересных сериалов, от которых просто невозможно оторваться. Теперь у вас точно будет чем заняться до конца карантина.

Мы уже писали о трех документальных фильмах, среди которых была лента "Вайнштейн: Расплата Голливуда", рассказывающая о судебном деле против известного голливудского режиссера, признанного виновным. В этой подборке новый взгляд на сказку о трех поросятах, детективные истории, женщины, которым все надоело, и другое.

5 сериалов, от которых нельзя оторваться
5 сериалов, от которых нельзя оторваться
Фото: Скриншот из видео

"Дублинские убийства"

Кадр из сериала
  • Детектив, Великобритания

Если вы цените мощные британские детективы, то пропускать "Дублинские убийства" вам ни в коем случае нельзя. Сериал основан сразу на двух бестселлерах – романе Тани Френч "В лесной чаще" и книге "Мертвые возвращаются?.. ". Определенно рекомендуем к просмотру.

"Расскажи мне сказку"

Кадр из сериала
  • Триллер, США

Знакомые нам с детства персонажи сказок Братьев Гримм и Шарля Перро оказываются в реальном мире. А именно в Нью-Йорке. В сериале несколько сюжетных линий, но все они похожи своей мрачностью и загадочностью.

"Разведка"

Кадр из сериала
  • Комедия, Великобритания

Джерри долгое время работал в Агентстве Национальной безопасности США, но его неожиданно списали со службы. Главному герою удалось найти работу по душе. Теперь Джерри специалист по борьбе с киберпреступностью. И не важно, что он совершенно ничего не смыслит в данном вопросе...

смотрите на 
Смотреть

"Почему женщины убивают"

Кадр из сериала
  • Драма, США

Создатель "Отчаянных домохозяек" и "Коварных горничных" Марк Черри представляет новый трагикомедийный сериал с говорящим названием. Это история о трех женщинах из трех различных эпох. Времена разные, беда одна.

"В темноте"

Кадр из сериала
  • Детектив, США

Мерфи внезапно теряет зрение, но на этом ее беды не заканчиваются: она становится единственным "свидетелем" убийства друга-наркодилера. Полиция довольно быстро сворачивает расследования и девушке ничего не остается, как самостоятельно найти виновных.

Ранее мы также рассказывали об операх, выставках и спектаклях, которые можно посмотреть онлайн. Не пропустите ТОП-10 фильмов, которые можно посмотреть с детьми.

Все подробности в спецтеме Лучшие фильмы и сериалы на OLL.TV

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Не только "Заражение": 5 самых правдоподобных фильмов об эпидемиях Планы на день: смотрите фильмы-номинанты на премию Золота Дзиґа-2020 Что посмотреть сегодня: три документальных фильма, которые не оставят вас равнодушными
кино карантин фильмы что посмотреть
Реклама

Новости партнеров

Тают во рту. Луковые котлеты за 10 минут: готовим без грамма мяса
Тают во рту. Луковые котлеты за 10 минут: готовим без грамма мяса
Кошевой и Кравец из
Кошевой и Кравец из "Квартал 95" оказались не украинцами
Звезда
Звезда "Великолепного века" соблазнила формами в розовом топе
Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом
Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом

Популярные статьи

Сегодня, 12:10Food

Классический рецепт кексов в формочках

Сегодня, 11:27Fun

Праздник 40 святых: традиции и ритуалы

Сегодня, 08:45Events

40 святых 2020: приметы, история и значение праздника

Вчера, 11:50Food

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления бодрящего напитка

Вчера, 11:35Fun

Праздник 40 святых: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции

20 мартаFood

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

20 мартаWellness

Неожиданные симптомы коронавируса: о чем рассказывают выздоровевшие

20 мартаПсихология

Когда Украина справится с коронавирусом: ответ экстрасенса и астролога

20 мартаТехно

Несчастье помогло: как коронавирус спасает планету

20 мартаFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

20 мартаПсихология

Как сохранить счастливые отношения в семье: ТОП-5 правил от Андрея Бурима

20 мартаАфиша

Потап выпустил позитивную песню "Карантин": видео

20 мартаFun

Женщина рассказала, как она победила коронавирус: "Никогда не чувствовала ничего подобного"

20 мартаFun

Весеннее равноденствие в 2020 году: интересные приметы дня

19 мартаАфиша

Предсказавший опасный вирус фильм "Заражение" стал самым популярным в мире

19 мартаFood

Домашняя лазанья с фаршем: три простых рецепта

Новости партнеров

Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Взяли лаваш и за минуты сделали сырный пирог
Взяли лаваш и за минуты сделали сырный пирог
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу