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5 сериалов с запутанным сюжетом, который не каждый сможет разгадать

Лучшие криминальные ТВ-шоу, которые можно посмотреть дома

Инна Петрова
Сегодня, 18:14

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть дома онлайн. Недавно мы рассказывали о красивых фильмах, в которых сюжет – не главное, а сегодня предлагаем подборку с интересными детективами, сюжет которых распутать может далеко не каждый.

Кроме того, для любителей пощекотать нервы у нас есть подборка с ТОП-7 захватывающих триллеров последних лет.

Что посмотреть дома: 5 детективных сериалов с запутанным сюжетом

"Коллективный разум"

Кадр из сериала "Коллективный разум"
Кадр из сериала "Коллективный разум"
Фото: CBS

  • США, 2017

Сюжет: у инноватора-миллиардера из Силиконовой долины убивают дочь. Не веря в виновность человека, осужденного за преступление, отчаявшийся отец решает искать справедливости самостоятельно, с помощью специального интернет-приложения.

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"Ничего не происходит"

Кадр из сериала "Ничего не происходит"
  • США, 2017

Сюжет: сериал о двух полицейских детективах, которые провели вместе в машине слишком много времени; о двух преступниках, которых держат в неведении; о двух диспетчерах, которые периодически подключаются; и двух мексиканцах контрабандистах.

"Рэй Донован"

Кадр из сериала "Рэй Донован"
  • США, 2017

Сюжет: Рэй – как тарантиновский мистер Вулф, решает проблемы. Проблемы у калифорнийских звезд и прожигателей жизни бывают разные, то надо устроить небольшой пиар-скандал, то спрятать труп – но решать их все равно проще, чем свои семейные.

"Я люблю тебя, теперь умри"

"Я люблю тебя, теперь умри"
  • США, 2019

Сюжет: человек может расстаться с жизнью по вине…смс и, нет, речь идет не о набивании сообщений в телефоне за рулем. Летом 2014-го 18-летний американец Конрад Рой покончил с собой в черном пикапе у супермаркета.

"Страйк"

Кадр из сериала "Страйк"
  • Великобритания, 2017

Сюжет: детективный сериал по мотивам книг создательницы "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. Корморан Страйк – ветеран войны, нашедший свое призвание в частном сыске. Он расследует загадочные смерти, ищет бесследно пропавших и охотится на маньяков.

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Напомним, что ранее мы публиковали ТОП-7 мотивирующих фильмов, которые могут вас вдохновить.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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