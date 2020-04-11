5 сериалов с запутанным сюжетом, который не каждый сможет разгадать
Лучшие криминальные ТВ-шоу, которые можно посмотреть дома
Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть дома онлайн. Недавно мы рассказывали о красивых фильмах, в которых сюжет – не главное, а сегодня предлагаем подборку с интересными детективами, сюжет которых распутать может далеко не каждый.
Кроме того, для любителей пощекотать нервы у нас есть подборка с ТОП-7 захватывающих триллеров последних лет.
"Коллективный разум"
- США, 2017
Сюжет: у инноватора-миллиардера из Силиконовой долины убивают дочь. Не веря в виновность человека, осужденного за преступление, отчаявшийся отец решает искать справедливости самостоятельно, с помощью специального интернет-приложения.
"Ничего не происходит"
- США, 2017
Сюжет: сериал о двух полицейских детективах, которые провели вместе в машине слишком много времени; о двух преступниках, которых держат в неведении; о двух диспетчерах, которые периодически подключаются; и двух мексиканцах контрабандистах.
"Рэй Донован"
- США, 2017
Сюжет: Рэй – как тарантиновский мистер Вулф, решает проблемы. Проблемы у калифорнийских звезд и прожигателей жизни бывают разные, то надо устроить небольшой пиар-скандал, то спрятать труп – но решать их все равно проще, чем свои семейные.
"Я люблю тебя, теперь умри"
- США, 2019
Сюжет: человек может расстаться с жизнью по вине…смс и, нет, речь идет не о набивании сообщений в телефоне за рулем. Летом 2014-го 18-летний американец Конрад Рой покончил с собой в черном пикапе у супермаркета.
"Страйк"
- Великобритания, 2017
Сюжет: детективный сериал по мотивам книг создательницы "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. Корморан Страйк – ветеран войны, нашедший свое призвание в частном сыске. Он расследует загадочные смерти, ищет бесследно пропавших и охотится на маньяков.
Напомним, что ранее мы публиковали ТОП-7 мотивирующих фильмов, которые могут вас вдохновить.
Все подробности в спецтеме Кино дома
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