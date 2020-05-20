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Смотрите на OLL.TV

5 сильных украинских фильмов, которые стоит посмотреть

Киноленты, которые заслуживают внимания

Дарина Алексеева
Сегодня, 16:35

В последние годы на большие экраны выходит все больше украинских фильмов, которые находят отклик в душе украинского и зарубежного зрителя. В новой подборке от Сегодня.Lifestyle украинские фильмы, которые вы могли пропустить. Среди них – комедии, исторические и приключенческие фильмы, которые откроют новый взгляд на знакомые многим события, создавая связь прошлого и настоящего нашей страны. Все кинофильмы доступны к просмотру онлайн на платформе OLL.TV.

Ранее мы назвали ТОП-приключенческих фильмов, которые отвлекут вас на карантине, а также делились подборкой 7 лауреатов кинопремии Золота Дзига-2020.

Халепа на 5 baksiv

Кадр из фильма "Халепа на 5 baksiv"
Кадр из фильма "Халепа на 5 baksiv"
Фото: dzygamdb.com

По сюжету три друга Хомяк, Макс и Зеник живут за счет мелкого мошенничества, предоставляя разные услуги за небольшую оплату. Все меняется, когда однажды друзей начинают подозревать в убийстве, которого они не совершали. Однако с этого лишь начинаются большие неприятности небольших мошенников. Напарники должны доставить небольшую коробку, за содержимое которой начинает борьбу местный авторитет и неизвестные силовики. Когда все заходит в тупик и кажется, что уже ничего не исправить, у главного героя Дмитрия Хомяка рождается гениальный план. Молодежная комедия на самом деле вскрывает несколько серьезных для украинского общества тем, при этом оставляя зрителя счастливым после всех приключений героев.

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Чужа молитва

Кадр из фильма "Чужа молитва"
Кадр из фильма "Чужа молитва"
Фото: dzygamdb.com

В основе сюжета лежит реальная история крымской татарки Саиде Арифовой, которая рискуя собственной жизнью, спасла более 80 евреев от гибели. Саиде была заведующей детского сада в оккупированном гитлеровскими солдатами Бахчисарае. Смелая девушка подделала документы еврейских детей, выдавая их за крымских татар. Весной 1944 года советская власть обвинила крымских татар в предательстве и сотрудничестве с оккупантами. Советские войска уготовили трагическую судьбу крымских татар и начали их депортацию с острова. Тогда Саиде Арифова вновь повторила свой подвиг, и предоставила НКВД настоящие данные своих еврейских воспитанников.

ТойХтоПройшовКрізьВогонь

Кадр из фильма "ТойХтоПройшовКрізьВогонь"
Кадр из фильма "ТойХтоПройшовКрізьВогонь"
Фото: dzygamdb.com

Советский военный летчик Иван Додока из героя своей страны превращается в изменника после того, как освобождается из немецкого плена. Приговоренный к сталинским лагерям, Иван Додока убегает при первой возможности, но его начинают преследовать. Убежищем для летчика становится резервация в Канаде, где герой получает шанс на новую жизнь и становится вождем индейского племени, знакомя местное население с украинскими традициями.

Кіборги. Герої не вмирають

"Кіборги. Герої не вмирають"
"Кіборги. Герої не вмирають"
Фото: dzygamdb.com

Действие фильма режиссера Ахтема Сеитаблаева разворачивается в 2014 году. Украинские военные уже 4 месяца удерживают здание Донецкого аэропорта им. Прокофьева. Группе добровольцев, прибывших на ротацию, предстоит отбивать атаки превосходящего числом противника. Здесь собрались люди из разных социальных слоев, говорящих на разных языках, но имеют общую цель – любой ценой защитить свою страну и мирную жизнь своих близких. Удерживая разрушенное здание аэропорта под своим контролем в течение 242 дней, они стали настоящим живым символом мужества и героизма. Прототипами персонажей стали реальные участники боев за Донецкий аэропорт. Некоторые участники той героической обороны рассказали о себе сами, а те, кого нет в живых, воссозданные по воспоминаниям собратьев.

Дике поле

Кадр из фильма "Дике поле"
Кадр из фильма "Дике поле"
Фото: dzygamdb.com

Герман узнает об исчезновении брата, владельца старой бензоколонки. Герой возвращается на родной Донбасс, который он давно покинул в поисках лучшей жизни. Семейный бизнес остался без присмотра и теперь его пытается отобрать местная мафия. Герману предстоит защитить бензоколонку, а вместе с тем будущее своего дома. На родине герой встречает друзей детства и первую любовь. Основой для фильма стал роман Сергея Жадана "Ворошиловград".

Ранее мы рассказали о 5 потрясающих сериалах с захватывающим сюжетом.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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