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5 трогательных фильмов, которые заставят вас прослезиться – смотрите на OLL.TV

Сегодня, 14:19

Подборка кинолент о героях с непростой судьбой

Пять сильных фильмов, способных у многих выжать слезу. Пять историй сильных главных героев, мужества которых, а также умения выживать в сложных условиях нам так не хватает при нашей в общем-то размеренной и предсказуемой жизни. Новая подборка жизнеутверждающих фильмов убеждает: как бы ни складывались жизненные обстоятельства, нужно найти в себе силы бороться и жить дальше.

Не пропустите также 5 крутых фильмов, которые вышли за последние несколько лет и наш ТОП-5 уморительных комедий для отличного настроения.

Малышка на миллион

Кадр из фильма "Малышка на миллион"
Кадр из фильма "Малышка на миллион"
Фото: Скриншот из видео

Мэгги Фитцжеральд работает официанткой, а больше всего хочет профессионально заниматься боксом. Она приходит в секцию бокса, которая принадлежит Фрэнки Данну. Но он отказывается сотрудничать, так как "не тренирует девчонок". Мэгги начинает тренироваться сама. Ее настойчивость и упорство на тренировках вызывает уважения у многих в зале, в том числе у старого боксера Эдди Дюпри, и он начинает тренировать Мэгги. Тем временем у Данна уходит его лучший ученик. Данн впечатлен упорством и результатами Мэгги, да и Дюпри советует ему тренировать упрямицу. Они начинают занятия, и вскоре Мэгги выход на ринг. Ее отношения с тренером по мере сближения теплеют и становятся похожими на отношения дочери и отца. К Мэгги приходит успех. Наступает момент, когда она выходит на ринг за титул чемпиона по версии WBA. Ее соперница – непобедимая чемпионка по прозвищу "Голубая Медведица" – славится тем, что не чурается грязных приемов. Чем же закончится этот раунд и какие испытания ждут Мэгги впереди?

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Капернаум

Кадр из фильма "Капернаум"
Кадр из фильма "Капернаум"
Фото: Скриншот из видео

Фильм начинается сценой в зале суда, где 12-летний ливанский мальчик по имени Зейн, отбывающий срок за нападение на человека с ножом, подал иск на родителей за то, что они его родили. Даты рождения у него нет, документов тоже. Жизнь главного героя и испытания, которые выпали на его долю, лишили его детства. Семья, в которой растет Зейн вместе сестрой Сахар – неблагополучная. Мать приторговывает наркотиками, а сам Зейн работает грузчиком на лавку Ассада, у которого его семья снимает жилье. Ассад, уже взрослый мужчина, проявляет интерес к Сахар, что очень пугает юного Зейна. Брат и сестра планируют побег в сказочную Швецию, но родители сватают дочь за Ассада. Теперь Зейн в пути один. Так в его жизни начинается новый этап – полный тягот и лишений, борьбы за выживание в трущобах и стремительного взросления. Но удача улыбнется Зейну...

Эйфория

Кадр из фильма " Эйфория"
Кадр из фильма " Эйфория"
Фото: Скриншот из видео

В центре сюжета – история двух сестер, Инес и Эмили, которые встретились после длительной разлуки. Инес очень рано уехала из родительского дома и посвятила себя творчеству. Она успешная художница, но в последнее время у нее творческий кризис. Эмили всю жизнь провела с мамой, постепенно взяв на себя роль главы семьи. Она приглашает Инес в путешествие в странное и загадочное место где-то в глуши. Когда сестры прибывают туда, Инес узнает, что Эмили неизлечимо больна. Место это вроде хосписа, но для очень обеспеченных клиентов. Здесь можно провести последние дни рядом с любимыми людьми, а затем спокойно уйти из жизни. Эмили хотела, чтобы с ней была именно Инес, но та не готова видеть, как ее сестра совершает самоубийство.

1+1

Кадр из фильма "1+1"
Кадр из фильма "1+1"
Фото: Скриншот из видео

Богатый парализованный аристократ Филипп ищет себе помощника, который должен за ним ухаживать. Филиппа утомило сочувствие окружающих, их вечное проявление жалости и ощущение одиночества. При своей неподвижности и беспомощности, Филипп хочет сменить картинку вокруг себя и ощутить жизнь. В результате он принимает на работу кандидата по имени Дрисс, которому нужен был лишь письменный отказ, чтобы продолжать получать пособие по безработице. Дрисс родом из Сенегала, любитель марихуаны, женщин, веселья и совершенно не знаком с манерами высшего общества, но он хороший человек. Неожиданно между Филиппом и Дриссом возникает дружба. С приходом Дрисса на работу к Филиппу жизнь в особняке оживилась и началась череда курьезных и романтических событий.

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