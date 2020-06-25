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5 увлекательных книг о том, как работают законы Вселенной в нашей жизни

Сегодня, 19:05

Издания, которые могут перевернуть ваше представление о космосе и привычной жизни

С тех пор, как человек узнал о космосе, он не перестает задаваться вопросами об истинном смысле жизни, взаимосвязи земных событий со Вселенной, которая таит в себе множество тайн и бесконечную историю. И когда мы начинаем изучать все это, оказывается, что не так уж много знаем об устройстве глубокой тьмы космоса, которая называется Вселенной.

В новой подборке Сегодня.Lifestyle – 5 книг, которые помогут понять свою роль на планете и вдохновят вас на переосмысление привычной жизни.

Ранее мы назвали ТОП-5 лучших книг 2019-2020 года, которые стоит прочесть этим летом.

Что почитать летом – книги о законах Вселенной
Что почитать летом – книги о законах Вселенной
Фото: unsplash.com

"Механизм Вселенной: как законы науки управляют миром и как мы об этом узнали", Скотт Бембенек

Книга-бестселлер от обладателя ученой степени в области теоретической химической физики рассказывает о рождении и развитии известных научных теорий. Скотт Бембенек взял математическую концепцию и сделал ее абсолютно читабельной, понятной и интересной каждому. Несложным языком Скотт Бамбенек рассказывает, как на самом деле энергия, атомы и квантовая механика управляют нашей жизнью и какие научные открытия создали тот мир, в котором мы живем сегодня.

"Кроличья нора, или Что мы знаем о себе и Вселенной", Уильям Арнтц, Бетси Чейс и Марк Висенте

Книга основана на одноименном фильме, который получил награды на пяти престижных кинофестивалях и рассказывает о том, как устроен наш мозг и целая Вселенная. Какое место в ней занимает человек и насколько реален мир, в котором мы все с вами живем? Как изменить свою жизнь и найти свое место на этой планете?

Авторы увлекательной книги встретились с 17 учеными, физиками и духовными учителями, чтобы найти ответы на вопросы, которые интересовали человечество на протяжении многих веков.

Лучшие книги о законах Вселенной
Лучшие книги о законах Вселенной
Фото: unsplash.com

"Осознанность. Ключи к жизни в душевном равновесии", Ошо Раджниш

Порой в однообразии дней, вечной спешке или же бытовой суете теряется самое важное – то, для чего каждый человек был рожден. И в конце-концов, такая рутина приводит к тому, что жизнь становится похожа на механическое существование, как у робота. Но всегда можно пробудиться и найти свое направление на этой планете. Книга состоит из различных эпизодов бесед с Ошо, который рассказывает, как можно научиться жить осознанно, без ненависти и гнева, с любовью и заботой ко всему вокруг.

"Всего шесть чисел. Главные силы, формирующие Вселенную", Мартин Рис

Как одно событие в космосе создало миллиарды галактик, черных дыр, звезд и планет? Как атомы собрались – на Земле и, возможно, в других мирах, – в живые существа, которые устроены достаточно сложно, чтобы постичь их происхождение? Эта книга описывает недавнюю лавину открытий о фундаментальных законах вселенной и глубоких связях, существующих между звездами и атомами – космосом и микроскопическим миром. Шесть цифр, запечатленных в Большом взрыве, определяют сущность нашего мира, и в каждая глава этой книге посвящена объяснению каждой из них.

"Ритм Вселенной. Как из хаоса возникает порядок", Стивен Строгац

Тенденция к синхронизации может быть самым загадочным и распространенным явлением во всей природе. Это заинтриговало некоторые из самых великих умов 20-го века, включая Альберта Эйнштейна, Ричарда Фейнмана, Норберта Винера и Артура Уинфри.

Стивен Строгац, ведущий математик и популяризатор науки объясняет, как огромные системы могут синхронизироваться, от электронов в сверхпроводнике до кардиостимуляторов в наших сердцах. Он показывает, что, хотя эти явления внешне могут показаться несвязанными, но на более глубоком уровне существует связь, присущая Вселенной, и проявляется она даже в нашей жизни.

Смотрите в сюжете о книгах 90-х:

Ранее мы опубликовали список популярных изданий за последний год.

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Все подробности в спецтеме Книжный клуб

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