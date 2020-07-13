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Пять великолепных фильмов, от которых невозможно оторваться – кино на OLL.TV

Сегодня, 17:45

Подборка кинолент для истинных киноманов

Пока киноиндустрия возвращается к привычному производству после столь бурного для всего мира периода, зрителю скучать не придется. Есть немало фильмов, выход которых многие успели пропустить.

В новой подборке фильмов от Сегодня.Lifestye – киноленты, которые получили признание не только зрителей, но и кинокритиков и награды на престижных кинофестивалях. Великолепная актёрская игра, оригинальное воплощение сюжета и визуально красивая история вызовет у вас сопереживание с первых минут и оставят вас равнодушными.

Ранее мы делились подборкой крутых фильмов, которые вышли за последние несколько лет, а еще рекомендовали ТОП-5 уморительных комедий, которые точно поднимут вам настроение.

Зелёная книга

"Зеленая книга"
"Зеленая книга"
Фото: YouTube

Нью-Йорк 1962 год. Фрэнк Валлелонга работал вышибалой в ночном клубе, но из-за закрытия клуба на ремонт вынужден искать себе новую работу. Дон Ширли, один из лучших джазовых пианистов, афроамериканец, ищет водителя для своего концертного турне по южным штатам Америки. Фрэнка приглашают на интервью с Доном, и в результате он получает работу. Они отправляются в турне, но перед отъездом представители Дона вручают Тони экземпляр "Зелёной книги" – путеводителя для чернокожих путешественников по США, в котором указаны отели, рестораны, заправки, где их смогут обслужить, так как представителей расы Дона не очень любят на юге. Тони и Дона не пугают предстоящие сложности турне, поскольку есть нечто большее, что стоит над цветом кожи – музыкальный талант Дона, неприятие дискриминации по цвету кожи и дружба, которая возникнет между водителем и гениальным пианистом.

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Большая игра

"Большая игра"
"Большая игра"
Фото: kinoafisha.ua

Молли Блум – лыжница из Колорадо. Однако после серьёзной спортивной травмы она покидает большой спорт навсегда. Молли перебирается в Лос-Анджелес, где поначалу работает на временных подработках, а вскоре находит работу помощницы у организатора подпольного казино. К ним на игры съезжаются многие знаменитости Голливуда, акулы с Уолл-Стрит. Быстро обучившись тонкостям игорного бизнеса, и после скандала с боссом Молли организовывает своё казино, тем более, что база именитых клиентов у неё есть. Поначалу всё шло прекрасно, но игорный бизнес очень жёсткий и совсем не для женщин. Чем закончится история Молли и её казино…

Развод Надера и Симин

"Развод Надера и Симин"
"Развод Надера и Симин"
Фото: Скриншот из видео

Простая иранская семья, в которой супруги Надер и Симин прожили вместе 14 лет. Их дочери, Терме одиннадцать лет. Симин хочет уехать из страны, ведь дальше так жить нельзя. Однако Надер отказывается, поскольку у его отца болезнь Альцгеймера и он требует постоянного ухода. Разногласия в семье накаляются до предела, и Симин подаёт на развод. На время бракоразводного процесса Симин переезжает к матери. Надер остаётся жить с дочерью и отцом, которому теперь вынужден нанять сиделку. Но у сиделки свои проблемы: безработный муж, она беременна, да и уход за пожилым человеком входит в противоречие с религией. Из-за большой нагрузки несколько раз теряет бдительность, что чуть не приводит к гибели отца Надера. Чем же закончится история Надера и Симин?

Области тьмы

"Области тьмы"
"Области тьмы"
Фото: Скриншот из видео

У нью-йоркского писателя Эдди Морра серьёзные проблемы в карьере и в личной жизни. Однажды он встречает на улице дальнего родственника Вернона Гранта. В качестве решения проблемы Вернон предлагает Эдди магические таблетки под названием NZT, действие которых настолько раскрывает потенциал человеческих способностей, что с ними Эдди не только решит все свои проблемы, но и преуспеет в жизни. Прогресс в жизни Эдди действительно не заставил себя ждать, равно как и зависимость от них. Когда Эдди пришёл за новой порцией таблеток к Вернону, то застал его убитым, а квартиру – полностью перевёрнутую вверх дном. Обнаружив тайник с вожделенными таблетками он чувствует себя великим мира сего и свои возможности безграничными. Но вскоре побочный эффект таблеток проявит себя, ведь злоупотребление, равно как и быстрый отказ, чреваты гибелью…

Левша

"Левша"
"Левша"
Фото: Скриншот из видео

В жизни чемпиона мира по боксу Билли Хоупа всё прекрасно. Он на вершине спортивной карьеры, у него красивая и любящая жена Морин, милая дочь Лейла. Морин просит Билли уйти из большого спорта и уделять больше времени дочке и семье. На званой вечеринке Билли объявляет о своём уходе из большого спорта, но из-за ссоры с другим боксёром случайно погибает Морин. Мир Билли рушится в одно мгновение. От него уходит его друг и менеджер, а из-за его антисоциального поведения служба по защите детей забирает Лейлу. Его последняя надежда на воссоединение с дочерью – возвращение в мир бокса с помощью тренера Тита Уиллиса из местного зала. Билли готовится к самому важному бою в своей жизни. Всё решит его знаменитый хук левой…

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Ранее мы делились подборкой ТОП-5 фильмов ужасов. Согласно новому исследованию оказалось, что любители хорроров и фильмов об апокалипсисе психологически более устойчивы к пандемии COVID-19.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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