Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Смотрите на OLL.TV

5 захватывающих кинолент, которые держат в напряжении до конца

Сегодня, 14:03

Подборка фильмов с непредсказуемым сюжетом

Триллеры и остросюжетные драмы позволяют нам пережить самые острые ощущения совершенно безопасным способом. Если вы в поиске фильма, который потрясет вас до глубины души, Сегодня.Lifestyle рекомендует захватывающие триллеры, которые будут удивлять сюжетными поворотами и заставят переживать за главных героев до самого конца.

Не пропустите также 5 крутых сериалов, которые вышли в 2020 году и подборку веселых комедий для просмотра с семьей.

Выживший

Кадр из фильма "Выживший"
Кадр из фильма "Выживший"
Фото: Imdb.com

Фильм знаменитого режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту основан на одноименном романе Майкла Панке, который повествует о жизни легендарного охотника и горного проводника Хью Гласса. В 19 веке на лагерь Хью Гласса нападают индейцы, которые пытаются вернуть похищенную дочь их вождя. Часть группы охотников убивают во время боя, и Хью Гласс с выжившими спасаются. Вскоре Хью ранит медведица, а его товарищ Джон Фицжеральд предательски оставляет охотника в одиночестве. Хью Гласс сталкивается лицом к лицу с холодной зимой и враждебными племенами, но намерен отыскать Фицжеральда и отомстить ему. Фильм был номинирован на "Оскар" в 12 категориях и получил награды в трех из них.

смотрите на 
Смотреть

Лучшее предложение

Кадр из фильма "Лучшее предложение"
Кадр из фильма "Лучшее предложение"
Фото: Imdb.com

Управляющий директор аукционного дома Вергилий Олдман работает не самым законным способом. Богатый и педантичный Вергилий хитро вводит в заблуждение продавцов и покупателей и приобретает на своих аукционах картины за мизерные суммы. Но однажды к нему обращается загадочная девушка, которая хочет продать антиквариат ее семьи. Вергилий настроен скептически, но вскоре обнаруживает детали странного механизма и сталкивается с загадкой, которая непостижима даже его хитрому уму.

Прежде, чем я усну

Николь Кидман в фильме "Прежде, чем я усну"
Николь Кидман в фильме "Прежде, чем я усну"
Фото: Imdb.com

Детективный триллер с Николь Кидман в главной роли повествует о необычной девушке по имени Кристин, которая каждое утро просыпается в постели с незнакомцем. Кристин не помнит ничего, что произошло с ней за последние 20 лет и ставит под сомнение все, что с ней происходит или произошло. Женщина по совету врача начинает записывать все происходящее на видеокамеру, и постепенно начинает узнавать ужасающие тайны.

Отель Мумбаи: Противостояние

Кадр из фильма "Отель Мумбаи: Противостояние"
Кадр из фильма "Отель Мумбаи: Противостояние"
Фото: Imdb.com

Фильм рассказывает реальную историю атаки террористов на один из самых роскошных отелей в Мумбаи в 2008 году. Среди гостей оказываются наследница британско-мусульманского происхождения Захра и ее американский муж Дэвид с их маленьким сыном и его няней, а также бывший сотрудник спецназа Василий. Шеф-повар Оберой напоминает своим сотрудникам, что "Гость – это Бог" и совсем скоро им предстоит без оружия противостоять в страшной бойне. Сотни заложников борются за свои жизни на протяжении трех дней, оказавшись в осажденном здании. Пока полиция подготавливает спасательную операцию, смелый персонал и гости отеля решают незамедлительно действовать.

На грани

Кадр из фильма "На грани"
Кадр из фильма "На грани"
Фото: Imdb.com

Бывший полицейский, которого осудили на 25 лет заключения, собирается покончить жизнь самоубийством. Он намерен сброситься с карниза одного из самых высоких отелей на Манхэттене, но в переговоры с ним вступает женщина психолог из нью-йоркской полиции. Внизу на площади ждут наряды спецподразделений, а переживающая толпа постепенно увеличивается. В то же время прямо на месте происшествия совершается бесстыдное ограбление века – неизвестные парень и девушка похищают уникальные бриллианты.

смотрите на 
Смотреть

Ранее Сегодня.Lifestyle делились подборкой лучших украинских мелодрам с динамичным сюжетом.

Также не пропустите новые сериалы Netflix, которые вышли в мае.

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
ТОП-украинских мелодраматических сериалов с динамичным сюжетом Новые сериалы Netflix, которые вышли в мае 2020 года 7 потрясающих фильмов, если вы хотите отвлечься от реальности
кино триллер oll.tv что посмотреть вечером кино на карантине
Реклама

Новости партнеров

Жена капитана
Жена капитана "Динамо" решила поднять мужчинам настроение
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика

Популярные статьи

Сегодня, 13:25Стиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

Сегодня, 12:13Стиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета

Сегодня, 11:17Шоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

Сегодня, 11:15Food

Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 08:19Fun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Вчера, 12:40Шоу-бизнес

Всемирный день блондинок: ТОП-10 белокурых звезд Голливуда

Вчера, 12:20Travel

День Киева: ТОП-10 интересных мест, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Вчера, 09:24Шоу-бизнес

Беременная Alyosha рассекретила пол будущего ребенка

Вчера, 09:23Техно

Новая космическая эра: интересные факты о полете SpaceX Crew Dragon

Вчера, 05:55Психология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам нужно избегать негативных мыслей, а Козерогам – самостоятельно решать свои вопросы

30 маяТехно

SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon: видео

30 маяEvents

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 маяТехно

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

30 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям и Рыбам нужно больше времени уделить своим возлюбленным

29 маяPR

Самостоятельный дизайн блога за несколько минут

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Час времени и они будут как новые: чистим грязные сковородки
Дана с
Дана с "Холостяка" ошарашила заявлением после финала шоу
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
В Сети появилось новое доказательство пластики 72-летней Ротару
В Сети появилось новое доказательство пластики 72-летней Ротару

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять