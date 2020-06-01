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5 захватывающих кинолент, которые держат в напряжении до конца

Подборка фильмов с непредсказуемым сюжетом

Триллеры и остросюжетные драмы позволяют нам пережить самые острые ощущения совершенно безопасным способом. Если вы в поиске фильма, который потрясет вас до глубины души, Сегодня.Lifestyle рекомендует захватывающие триллеры, которые будут удивлять сюжетными поворотами и заставят переживать за главных героев до самого конца.

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Выживший

Кадр из фильма "Выживший" Фото: Imdb.com

Фильм знаменитого режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту основан на одноименном романе Майкла Панке, который повествует о жизни легендарного охотника и горного проводника Хью Гласса. В 19 веке на лагерь Хью Гласса нападают индейцы, которые пытаются вернуть похищенную дочь их вождя. Часть группы охотников убивают во время боя, и Хью Гласс с выжившими спасаются. Вскоре Хью ранит медведица, а его товарищ Джон Фицжеральд предательски оставляет охотника в одиночестве. Хью Гласс сталкивается лицом к лицу с холодной зимой и враждебными племенами, но намерен отыскать Фицжеральда и отомстить ему. Фильм был номинирован на "Оскар" в 12 категориях и получил награды в трех из них.

Лучшее предложение

Кадр из фильма "Лучшее предложение" Фото: Imdb.com

Управляющий директор аукционного дома Вергилий Олдман работает не самым законным способом. Богатый и педантичный Вергилий хитро вводит в заблуждение продавцов и покупателей и приобретает на своих аукционах картины за мизерные суммы. Но однажды к нему обращается загадочная девушка, которая хочет продать антиквариат ее семьи. Вергилий настроен скептически, но вскоре обнаруживает детали странного механизма и сталкивается с загадкой, которая непостижима даже его хитрому уму.

Прежде, чем я усну

Николь Кидман в фильме "Прежде, чем я усну" Фото: Imdb.com

Детективный триллер с Николь Кидман в главной роли повествует о необычной девушке по имени Кристин, которая каждое утро просыпается в постели с незнакомцем. Кристин не помнит ничего, что произошло с ней за последние 20 лет и ставит под сомнение все, что с ней происходит или произошло. Женщина по совету врача начинает записывать все происходящее на видеокамеру, и постепенно начинает узнавать ужасающие тайны.

Отель Мумбаи: Противостояние

Кадр из фильма "Отель Мумбаи: Противостояние" Фото: Imdb.com

Фильм рассказывает реальную историю атаки террористов на один из самых роскошных отелей в Мумбаи в 2008 году. Среди гостей оказываются наследница британско-мусульманского происхождения Захра и ее американский муж Дэвид с их маленьким сыном и его няней, а также бывший сотрудник спецназа Василий. Шеф-повар Оберой напоминает своим сотрудникам, что "Гость – это Бог" и совсем скоро им предстоит без оружия противостоять в страшной бойне. Сотни заложников борются за свои жизни на протяжении трех дней, оказавшись в осажденном здании. Пока полиция подготавливает спасательную операцию, смелый персонал и гости отеля решают незамедлительно действовать.

На грани

Кадр из фильма "На грани" Фото: Imdb.com

Бывший полицейский, которого осудили на 25 лет заключения, собирается покончить жизнь самоубийством. Он намерен сброситься с карниза одного из самых высоких отелей на Манхэттене, но в переговоры с ним вступает женщина психолог из нью-йоркской полиции. Внизу на площади ждут наряды спецподразделений, а переживающая толпа постепенно увеличивается. В то же время прямо на месте происшествия совершается бесстыдное ограбление века – неизвестные парень и девушка похищают уникальные бриллианты.

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