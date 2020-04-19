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6 добрых фильмов, которые вернут веру в человечность

Новая подборка кино для нескучного карантина

Инна Петрова
Сегодня, 18:43

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть дома онлайн. Недавно мы рассказывали о лучших драмах от HBO, а сегодня предлагаем подборку добрых фильмов, которые никого не оставят равнодушными.

Напомним, что для любителей пощекотать нервы у нас есть подборка с ТОП-7 захватывающих триллеров последних лет.

Что посмотреть дома: 6 добрых фильмов, которые вернут веру в человечность

"Белль и Себастьян"

Кадр из фильма "Белль и Себастьян"
Кадр из фильма "Белль и Себастьян"
Фото: Скриншот из видео

  • Франция, 2013

Сюжет: история о дружбе 6-летнего мальчика и собаки. Себастьян живет со своим дедом в небольшой французской деревушке у подножия Альп. Гуляя, он однажды знакомится с большой белой собакой, которую прозвали "зверюгой", подозревая, что она уничтожает скот.

"Любовь случается"

Кадр из фильма "Любовь случается"
  • США, Великобритания, Канада, 2009

Сюжет: сможет ли Берк сохранить свои чувства к Элуизе, не навредив своей карьере и имиджу? Готова ли Элуиза снова открыть сердце чувствам к тому, кто вполне может оказаться мужчиной ее мечты?

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"Все ради нее"

Кадр из фильма "Все ради нее"
  • Франция, Испания, 2008

Сюжет: Лиза и Джулиан живут счастливой беззаботной жизнью, занимаясь воспитанием своего сына Оскара. Их счастье в одночасье рушится, когда Лизу приговаривают к 20-летнему заключению за убийство. Джулиан готов на все, чтобы доказать ее невиновность.

"Слава"

Кадр из фильма "Слава"
  • США, 2009

Сюжет: в престижной Нью-Йоркской школе искусства студенты из всех слоев общества, будущие танцоры, певцы, актеры и художники, получают шанс осуществить свои мечты, но только талант, одержимость и непомерный труд могут привести их к славе.

"Я, папа и собака"

Кадр из фильма "Я, папа и собака"
  • США, 2012

Сюжет: отец-одиночка получает хорошую работу в большом городе. И теперь он вместе с дочерью и собакой живут в крутых апартаментах, предоставленных компанией. Вот только с животными жить здесь категорически запрещено.

"Босиком по городу"

Кадр из фильма "Босиком по городу"
  • США, 2014

Сюжет: Джей — гуляка и дебошир. После очередной выходки Джея направляют поработать уборщиком в клинике для душевнобольных. Там он знакомится с пациенткой Дэйзи, которая сбегает с ним из клиники. Теперь она не отходит от него ни на шаг.

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Ранее мы публиковали ТОП-5 новых комедий, которые вы могли пропустить.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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