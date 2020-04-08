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6 красивых фильмов, в которых сюжет – не главное

Кино, от которого глаз не оторвать

Сегодня.Lifestyle продолжает делиться интересными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть дома онлайн. Недавно мы рассказывали о стендапах с небанальными шутками, а сегодня предлагаем подборку эстетически красивых картин.

Визуальная составляющая – одна из основ хорошего кинопродукта. Сегодня мы докажем вам, что порой сюжет не так уж и важен, если от картинки глаз не оторвать.

Что посмотреть дома: 6 красивых фильмов, в которых сюжет – не главное

"Тень"

Кадр из фильма "Тень"

Китай, 2018

Удивительная история о воине-аристократе эпохи Троецарствия. Для безопасности с детства у него есть двойник, которого воспитали и обучили быть воином. Он заменяет его во время сражений, принимает атаки убийц. Перед героем стоит вопрос: быть собой или "тенью"?

"Город грехов"

Кадр из фильма "Город грехов"

США, 2005

Нуарная экранизация четырех графических романов Фрэнка Миллера. Стилистика фильма завораживает, а история, хоть и давно нам знакома, но каждый раз держит в напряжении.

"Месть от кутюр"

Кадр из фильма "Месть от кутюр"

Австралия, 2015

Давным-давно, будучи ребенком, маленькую Тилли изгоняют из города, обвинив в убийстве мальчика. Прошло много лет и она снова возвращается в родной город, но уже уверенной взрослой женщиной. Местные не сразу ее принимают, помня о трагедии... Главную роль в фильме исполнила Кейт Уинслет, которая выглядит просто сногсшибательно.

"Хоббит: Пустошь Смауга"

Кадр из фильма "Хоббит: Пустошь Смауга"

США, Новая Зеландия, 2013

Фэнтезийные фильмы всегда удивляют своим визуалом. В "Хоббите" просто огромное разнообразие ярких персонажей, прекрасных видов, но и сюжет ничем не уступает.

"Легенда"

Кадр из фильма "Легенда"

Франция, Великобритания, 2015

Во-первых – Том Харди. Во-вторых – Том Харди. По сюжету два брата-близнеца объединяют свои усилия в борьбе за большую часть уголовного мира Лондона. Действие фильма происходит в 1960 году, а это значит, что атмосфера фильма шикарна по всем канонам.

"Славные парни"

Кадр из фильма "Славные парни" Фото: Скриншот из видео

США, Великобритания, 2016

Бесконечно можно смотреть на Лос-Анджелес 70-х и Райана Гослинга. Комедийный детектив "Славные парни" – это отличные саундтреки, приятная картинка, а еще Рассел Кроу и Мэтт Бомер в придачу.

Ранее мы писали, что канал НВО предоставил бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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