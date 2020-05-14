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6 лёгких французских комедий о любви на вечер

Французские фильмы для приятного весеннего вечера

Пока мы все еще не можем смотреть фильмы на большом экране в кинотеатрах и путешествовать, что может быть лучше, чем просмотр забавных французских комедий, которые перенесут вас в мир любви, веселья и хеппи-эндов?

Сегодня.Lifestyle делится лучшими французскими романтическими комедиями, которые вы можете посмотреть уже сегодня на онлайн-платформе OLL.TV.

Ранее мы назвали 5 лучших американских комедий для просмотра вечером, а также поделились подборкой захватывающих фантастических фильмов.

Что посмотреть дома: лучшие французские фильмы о любви

Замуж за 2 дня

Кадр из фильма "Замуж за два дня" Фото: Imdb.com

Красавица Изабель решает выйти замуж за милого недотепу Жана Ива, с которым она случайно знакомиться в самолете. А все потому, что Изабель верит в родовое проклятие и не хочет повторить судьбу своей мамы и бабушки, ведь их первый брак закончился провалом. Изабель планирует быстро выйти замуж и развестись с Жаном, чтобы воссоединиться со своим настоящим парнем, но обстоятельства складываются иначе.

Венеция зовет

Кадр из фильма "Венеция зовет" Фото: Allocine.fr

Мама 14-летнего Эмиля считает, что счастливы лишь светловолосые мужчины, а поскольку у мальчика темные волосы, она каждый месяц красит их. Отец Эмиля никак не может закончить строительство дома, поэтому семья живет в фургоне. Возлюбленная Эмиля – Полина, приглашает его на концерт в Венецию. Эмиль, конечно же, соглашается, но вместе с ним отправляется его чудаковатая семья, и их поездка превращается в настоящее приключение.

Он и она

"Он и она" Фото: Imdb.com

Удивительная французская кинолента о любви, идею которой режиссер Николя Бедос обдумывал около 15 лет. Когда Сара однажды встретила Виктора, она еще не знала, что впереди у них 45 лет жизни, полной любви, страсти, неожиданностей и переживаний. Случайная встреча писателя и магистра в области классической литературы меняет их дальнейшую судьбу.

Одной волшебной ночью

Кадр из фильма "Одной волшебной ночью" Фото: Imdb.com

После 20 лет в браке муж Марии узнает о ее измене. Мария отправляется переночевать в отель, чтобы все переосмыслить. Они с Ричардом – отличные друзья, но Мария периодически изменяет ему с более молодыми и привлекательными мужчинами. Мария вспоминает их первую с Ричардом встречу и начало их романтических отношений.

Чего хочет Джульетта

Кадр из фильма "Чего хочет Джульетта" Фото: Allocine.fr

Джульетта не умеет принимать решения, так как с самого детства ее учили, что к любому выбору нужно подходить ответственно и тщательно все осмыслить. Так у Джульетты появился страх, из-за которого она терпит неудачи в личной жизни. Но в один день она принимает сразу два предложения выйти замуж и теперь ее окончательный выбор, как никогда важен.

Хочу как Бриджет Джонс

"Хочу как Бриджет Джонс" Фото: Imdb.com

Жозефине почти 30, но она еще не встретила свою любовь. Девушка страдает из-за собственных комплексов, сомневаясь в своей привлекательности, в особенности – из-за толстых ягодиц. Жозефина считает, что именно из-за этого она неудачница в личной жизни и всячески старается избавиться от личного веса. У Жозефины начинается настоящая депрессия, когда она узнает о свадьбе своей сестры. Вдохновившись примером Бриджит Джонс, Жозефина притворяется, что у нее романс бразильским хирургом.

К 51-летию Кейт Бланшетт мы поделились лучшими фильмами с ее участием.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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