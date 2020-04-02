6 научно-фантастических сериалов для любителей необычного
Свежая подборка удивительных историй для вашего карантина
Карантин продолжается, а сайт Сегодня.Lifestyle снова делится интересными фильмами и сериалами, которые можно посмотреть дома онлайн. Недавно мы рассказывали о лучших сериалах на один вечер. Сегодня предлагаем вашему вниманию научно-фантастическую подборку.
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"Ладья"
- США, 2019
Сюжет: сверхспособности – это не только героизм, но и проблемы со спецслужбами. Мифанви Томас в комплекте с суперсилой досталась амнезия: однажды проснувшись в парке среди трупов, она вынуждена выяснять, кто запустил цепь таинственных убийств.
"Хранители"
- США, 2019
Сюжет: действие "Хранителей" происходит в альтернативной реальности. Мстители в масках, которых раньше считали героями, оказались вне закона из-за их насильственных методов. В 1985 году Эдриан Вайдт, ранее известный как Озимандия, устроил поддельную атаку на Нью-Йорк при помощи инопланетянина, похожего на кальмара, вследствие чего погибли миллионы людей, что заставило страны работать вместе против общей угрозы и предотвратить ядерный холокост.
"Первые"
- США, 2018
Сюжет: 2033 год. На старте первой пилотируемой миссии на Марс "Провиденс-1" происходит авария. Экипаж гибнет. Отстраненный от командования незадолго до полета командир экипажа Том Хэгерти, переживает катастрофу. В обществе продолжаются бурные дискуссии о целесообразности колонизации планет. Руководитель коммерческой миссии Лэз Инграм предлагает Тому принять командование "Провиденс-2".
"Темные материи" ("Темные начала")
- Великобритания, 2019
Сюжет: история Лиры начинается в Оксфорде, где она живет под присмотром своего дяди, лорда Азриэла. Она ведет уединенную жизнь в окружении учителей и студентов. Когда судьба столкнет ее с загадочной миссис Колтер, девочка отправится в опасное и полное приключений путешествие в Лондон, а затем и на Северный полюс.
"Сумеречная зона"
- США, 2019
Сюжет: однажды мальчик нашел загадочный объект – устройство, способное показывать увлекательные, но страшные истории. Каждый рассказ оказывал влияние на сознание, формируя его личность в процессе взросления. Годы спустя выросший герой становится Рассказчиком и решает открыть миру возможности таинственного устройства. Но выполнить затею оказывается не так просто, поскольку объект работает в специфическом измерении, недоступном многим людям – сумеречной зоне.
"Мир Дикого Запада"
- США, 2016-2020
Сюжет: действие происходит в вымышленном футуристическом парке развлечений "Мир Дикого запада", населенном андроидами. Парк за немалые деньги обслуживает высокопоставленных и богатых гостей, которые могут заниматься чем угодно, не опасаясь возмездия со стороны роботов.
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