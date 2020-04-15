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6 новых украинских фильмов, доступных к просмотру легально

Кино, которое стоит вашего внимания

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает публиковать подборки интересных фильмов и сериалов для нескучного карантина. Сегодня предлагаем вашему вниманию 6 украинских картин, доступных к просмотру онлайн. В сегодняшнем топе мелодрама "Віддана", комедийная драма "Мої думки тихі", драма "Додому" и другое.

Напомним, что ранее мы писали о 10 фильмах для карантина о людях в изоляции. А любителям сериалов понравятся эти 5 ТВ-шоу с запутанным сюжетом.

Что посмотреть дома: 6 новых украинских фильмов

"Віддана"

Мелодрама, 2020

Сюжет: четверть века назад пожар унес жену профессора Ангера, но две девочки уцелели: его дочь и дочь служанки. Они росли вместе, но время и разница в происхождении лишь обострят вопрос, кто они на самом деле: подруги, сестры или соперницы?

"Мої думки тихі"

Комедия, драма, 2019

Сюжет: звукорежиссер Вадим получает заказ на запись голосов закарпатских животных, и особая награда обещана за голос "раховского кряквы", якобы по-особенному поет раз в год. Нелегкое дело осложняет решение матери сопровождать его...

"Додому"

Драма, 2019

Сюжет: в войне на Донбассе погиб старший сын крымского татарина Мустафы. Он едет в Киев, чтобы вернуть младшего домой, а тело первенца похоронить на родной земле, согласно мусульманским традициям. Эта поездка навсегда изменит жизнь героев.

"Фокстер і Макс"

Приключения, 2019

Сюжет: приключения 12-летнего школьника Макса, который случайно находит и "приручает" искусственный интеллект – новейшую разработку мощной технологии. Балончиком с краской Макс рисует граффити собаки, и она оживает. Вокруг него начинается невероятная история приключений.

"Людина з табуретом"

Документальный, 2019

Сюжет: группа добровольцев отправляется к берегу Тихого океана, чтобы там установить четыре табуретки. Без денег, спонсоров, только с желанием и камерой в руке, они преодолевают 60 000 километров, доводя беспредельность человеческих возможностей.

"Халепа на 5 baksiv"

Криминальная комедия, 2019

Сюжет: трое друзей: Хомяк, Макс и Зеник живут за счет "мелких муток" и предоставления различных услуг за небольшую плату. Однажды друзья становятся подозреваемыми в убийстве, которого не совершали. На этом неприятности для них только начинаются.

Обязательно загляните в ТОП-10 лучших сериалов всех времен по версии IMDb.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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