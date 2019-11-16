6 Underground: опубликован трейлер нового фильма Майкла Бэя

Главную роль в боевике исполнил Райан Рейнольдс

Кадр из фильма "Призрачная шестерка" Фото: YouTube

В сети опубликован трейлер нового фильма Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (6 Underground). Главную роль в боевике исполнил Райан Рейнольдс, который недавно стал отцом в третий раз.

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Трейлер фильма "Призрачная шестерка" (6 Underground) появился на Youtube-канале стримингового сервиса Netflix. В центре сюжета новой картины создателей "Трансформеров" и "Судной ночи" – шесть миллиардеров, которые имитируют свою смерть, чтобы сформировать элитный отряд по борьбе с преступностью.

В ролике герои удирают от преследователей по узким улочкам Флоренции, разрушая на своем пути бесценные памятники архитектуры.

Кроме Райана Рейнольдса, в картине также снялись Бен Харди, Мелани Лоран, Адриа Архона, Дэйв Франко, Кори Хоукинс и другие.

Премьера "Призрачная шестерка" (6 Underground) на Netflix запланирована на 13 декабря.

Накануне мы писали, что Майкл Бэй готовит высокотехнологичный экшен об элитном подразделении солдат.

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