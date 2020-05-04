Смотрите на OLL.TV

7 лауреатов кинопремии Золота Дзиґа-2020, которые вы можете посмотреть онлайн

3 мая были объявлены победители главной украинской кинопремии

Вчера состоялась церемония вручения наград "Золота Дзиґа", которая впервые в истории прошла в онлайн-формате. Сегодня.Lifestyle поделились полным списком лауреатов кинопремии, а также рассказали интересные детали о фильме "Мої думки тихі", который победил в номинации "Лучший фильм".

Если вы еще не успели посмотреть фильмы победители "Золота Дзиґа"-2020, пока вы на карантине, вы можете устроить неделю приятных кино вечеров украинского кино.

Все фильмы доступны к просмотру на онлайн-сервисе телевидения OLL.TV.

Мої думки тихі

"Мои мысли тихие" – трейлер

Пройдя через множество неудач и провалов в личной жизни и работе, у звукорежиссера и композитора Вадима появляется шанс начать все сначала и получить шанс и воплотить мечту – уехать из Украины в Канаду. Для этого его необходимо записать звуки животных из Закарпатья. Вадим отправляется в поездку вместе со своей мамой, которая лишь усложняет его работу своей чрезмерной опекой. В путешествии за главным трофеем – звуками раховского крижня – семье придется пройти несколько истерик и найти взаимопонимание.

Крути 1918

Действие фильма, основанного на реальных событиях, разворачивается в январе 1918 года. В Киев приближаются большевистские отряды с целью установить на украинских землях советскую власть. Город наполнен агентами Троцкого, идет агитация пролетариев. Михаил Грушевский выдает IV Универсал – о защите Украины. В защиту родины становятся все боеспособные военные УНР. Железнодорожную станцию ​​Круты, через которую в направлении столицы должны пройти большевики, будут защищать 400 юношей, студенты и курсанты. Среди защитников – Андрей и Алексей Савицкины, сыновья генерала.

Фильм получил "Премию зрительских симпатий".

Додому

Фильм режиссера Наримана Алиева рассказывает о семье крымского татарина, чей старший сын погиб на войне. Отец отправляется в Киев, чтобы забрать младшего сына Алима домой, а тело его брата похоронить на родной земле в Крыму согласно мусульманским традициям. Алим неохотно соглашается ехать с отцом, ведь будущая жизнь на оккупированном полуострове его не радует, и он планирует вернуться в Киев. Эта совместная поездка через пол страны навсегда изменит их жизни, их самих и заставит многое переосмыслить.

Фильм получил награду "Лучшая режиссерская работа" и "Лучшая мужская роль" (Ахтем Сеитаблаев).

Захар Беркут

Сюжет украинско-американского фильма переносит зрителей в 13 век, когда монгольская орда, возглавляемая безжалостным ханом Бурундой двигается на запад к Карпатам, уничтожая все на своем пути. Во время привала у подножья Карпат, в лагерь орды проникают братья Беркуты – местные охотники, и освобождают пленных. Узнав об этом, хан Бурунда свирепеет и решает отомстить. Тугар Волк рассказывает хану о секретной тропе, по которой можно пробраться к местному населению, а братьы Беркуты строят свой план, как навсегда расправиться с врагом.

Фильм победил в номинациях "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший дизайн костюмов", а также "Лучший грим".

Вулкан

В центре сюжета – Лукас, который работает переводчиком в киевском офисе ОБСЕ. В составе мониторинговой миссии Лукас отправляется на юг Украины – к оккупированному Крыму. По пути к границе, машина, в которой ехали Лукас и его иностранные коллеги, глохнет посреди степи. Лукас отправляется на поиски помощи, но вернувшись, обнаруживает, что автомобиль вместе с коллегами исчез. Оказавшись в незнакомом городке, Лукас знакомится с жизнью в украинской провинции и одним местным чудаком. Герой обнаруживает, что место, в котором он оказался – совершенно другой мир, который выходит за рамки привычной реальности.

Фильм победил в номинации "Лучшая операторская работа", "Лучшая мужская роль" (Виктор Жданов), а также "Лучший звук".

Гуцулка Ксеня

Кадр из фильма "Гуцулка Ксеня" Фото: dzygamdb.com

Действие мюзикла разворачивается в карпатском поселке Ворохта, где проживает самая красивая гуцулка по имени Ксения. В поселок приезжают бывшие односельчане, которые теперь стали американскими эмигрантами, чтобы найти невесту для молодого Яро. Отец Яро оставил завещание, согласно которому, молодой человек получит в наследство миллион долларов, если женится на сознательной и достойной украинке.

Фильм победил в номинации "Лучшая песня" (Тимур Полянский, фрик-кабаре Dakh Daughters), "Лучшая музыка".

Фокстер і Макс

12-летний школьник Макс, который мечтает о суперспособностях, терпит насмешки и издевательства в школе. Однажды, сбежав из дома, Макс прячется под мостом, где обнаруживает загадочный баллончик с нано-краской. Мальчик решает нарисовать граффити на стене, и к его удивлению – нарисованный им пес начинает оживать и превращается в живого наноробота. Однако вместе с появлением четвероногого друга с суперспособностями, в жизнь Макса приходит и угроза – за ними начинает охоту опасный преступник, который хочет заполучить эту невероятную технологию себе. Фильм победил в номинации "Лучшие визуальные эффекты".

Ранее мы рассказали, почему стоит посмотреть фильм "Коли падають дерева" режиссера Марыси Никитюк.

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться