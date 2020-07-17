7 отличных книг 2020 года, которые вы могли пропустить

От бизнес-литературы до историй о приключениях школьника – узнайте, что стоит прочесть в этом году

Несмотря на то, что некоторые области Украины еще не готовы ослабить карантинные меры, на полках книжных магазинов понемногу появляются интересные новинки: трогательные романы, увлекательный нон-фикшн, красочные детские издания. Чтобы не потеряться во всем этом разнообразии, Сегодня.Lifestyle выбрали действительно стоящие произведения – знаковые книги 2020 года, которые вы могли пропустить.

Евгений Черняк. "Big Money. Принципы первых. Книга 2"

"Big Money. Принципы первых. Книга 2" Фото: Сегодня

Книга о женщинах-предпринимателях, которая состоит из 8 разделов, основанных на историях Леры Бородиной, Марины Авдеевой, Ольги Гуцал, Виктории Тигипко и других успешных предпринимательниц. В книге говорится о первых шагах в бизнесе, привлечении инвестиций, принципах формирования команд и масштабировании успешного опыта.

Вы узнаете, как Лера Бородина отразила информационную атаку на G.Bar: способы антикризисного PR и советы поведения в соцсетях; какие принципы агрессивного роста помогли Марине Авдеевой и ее команде достигнуть капитализации в $ 30 млн.; какие "красные флаги" следует учитывать команде стартапа при разговоре с потенциальным инвестором: советы Виктории Тигипко; как Ольга Гуцал развила бренд LIQUI MOLY в Украине и заработала свой первый $1 млн.; как организовывать ивенты на 1 тыс посетителей ежемесячно и не облажаться: опыт Алены Гудковой.

Стив Андерсон, Карен Андерсон. "Письма Безоса. 14 принципов роста бизнеса от Amazon"

"Письма Безоса. 14 принципов роста бизнеса от Amazon" Фото: Сегодня

Как небольшой книжный магазин превратить в глобальный бизнес с объемами продаж в $100 млн.? Джефф Безос, основатель Amazon, в письмах к акционерам рассказывает о мотивах своих управленческих решений и принципах управления: как тестировать новые идеи; какие драйверы развития стали определяющими для Amazon; как подходить к принятию стратегических решений.

Эксперт по технологиям и рискам Стив Андерсон проанализировал эти письма, чтобы раскрыть 14 основных принципов роста бизнеса Amazon. "Письма Безоса" – это дорожная карта, которая поможет научиться рисковать обдуманно, расти быстро, управлять людьми и процессами эффективно.

Арун К.Сингх, Джон Генк. "Твое сердце в моих руках. Восхождение иммигранта на вершину американской кардиохирургии"

"Твое сердце в моих руках. Восхождение иммигранта на вершину американской кардиохирургии" Фото: Сегодня

Невероятная история парня с недиагностированной дислексией, жизнь которого началось среди нищеты и кастовых противоречий традиционной Индии. Однако, вооружившись упрямством и целеустремленностью, шаг за шагом преодолевая препятствия на пути адаптации иммигранта в американском обществе, он стал одним из самых известных кардиохирургов США.

Арун Сингх выполнил более 15 000 операций на открытом сердце, имел дело с практически всеми сердечно-сосудистыми патологиями, держал в руках сердца тысяч пациентов, которые доверили ему свои жизни. Эта книга – увлекательное путешествие из далекой Индии на вершину американской кардиохирургии, которую вы преодолеете вместе с Аруном Сингхом. Легкий стиль повествования, эмоциональность изложения, откровенные рассуждения и деликатные подробности не оставят равнодушным ни одного читателя.

Михаил Лабковский. "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым"

"Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым" Фото: Сегодня

В своей книге Михаил Лабковский исследует причины, которые препятствуют психически здоровому образу жизни: откуда у нас осознанные и неосознанные тревоги, страхи, почему мы не умеем прислушиваться к себе и налаживать отношения с другими людьми...

Черта, которая отличает Лабковского – конкретика и на любой сложный вопрос он всегда дает предельно понятный ответ. Его высказывания и советы такие радикальные, что многим приходится сначала пережить не просто удивление, а возможно, и шок. И самое главное – он знает, как эту проблему решить без углубления в детские психотравмы и пристального рассмотрения вашего прошлого. Если человек имеет знания и желание изменить себя и свою жизнь к лучшему – это вполне реально.

Кен Лю. "Бумажный зверинец и другие рассказы"

"Бумажный зверинец и другие рассказы" Фото: Сегодня

Кен Лю – один из самых известных авторов в американской литературе. Он является многократным лауреатом премий Nebula, Hugo, World Fantasy, Sidewise и Science Fiction & Fantasy Translation, его имя упоминалось среди номинантов на премии Sturgeon и Locus.

Его короткий рассказ "Бумажный зверинец" – первое в истории произведение художественной литературы, за один год одержал победу в трех престижных премиях Nebula, Hugo и World Fantasy Awards. Кен Лю также перевел в 2015 году роман китайского фантаста Лю Цисиня "Проблема трех тел", который стал первым переводным произведением, стал победителем премии Hugo.

Маркус Зусак. "Глиняный мост"

"Глиняный мост" Фото: Сегодня

Пять братьев Данбар жили в идеальном хаосе своего дома — без родителей. Пока однажды вдруг не вернулся отец, который когда-то их оставил. У него странная просьба — он хочет, чтобы сыновья согласились построить с ним мост. Откликается Клэй, мальчик, терзаемый давней тайной. Что случилось с ним в прошлом? И почему он должен принять этот вызов?

"Глиняный мост" — история подростка, попавшего в водоворот взрослой жизни и готового разрушить все, чтобы стать тем, кем ему нужно стать. Перед ним — только мост, образ, который спасет его семью и его самого. Это будет чудо.

Виктория Ледерман. "К доске пойдет… Василькин! Школьные истории Димы Василькина, ученика 3 "А" класса"

"К доске пойдет… Василькин! Школьные истории Димы Василькина, ученика 3 "А" класса" Фото: Сегодня

Приключений на долю Димы Василькина действительно выпадает немало: то он вместе с другом придумывает веселый розыгрыш на первое апреля, то решает во что бы то ни стало научиться играть на гитаре до Нового года, то на собственном опыте чувствует, что означает выражение "гора с плеч". Все эти случаи Дима подробно записывает в тетрадь, и по всему мальчик усваивает определенный урок – из тех, что в любом случае получишь во время "настоящих" уроков.

Книга Виктории Ледерман – это коллекция обучающих и интересных историй из жизни третьеклассника. Впрочем, читатель знает этого героя хорошо: Василькин довольно похож на всякого девятилетнего школьника!

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