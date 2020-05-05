7 романов о любви, которые стоит прочитать хотя бы раз в жизни

Лучшие книги о любви

Нет ничего лучше, чем история любви, которая разворачивается во время захватывающей эпохи. Сегодня.Lifestyle делится подборкой лучших романов о любви и отношениях. От истории любви, которая происходит в эпоху царствования Георга III в Англии, и до трогательной истории взросления юной девушки в конце XIX в канадской провинции. В этих историях прошлого каждый персонаж встречает любовь.

Если вы интересуетесь темой научных исследований в связи с ситуацией в мире, предлагаем прочесть четыре полезные книги, которые знакомят с миром вирусов и эпидемий.

Интересные любовные исторические романы Фото: unsplash.com

Что почитать дома: лучшие любовные романы

"Джейн Эйр"

Культовый роман Шарлотты Бронте рассказывает историю сироты Джейн, которая после нелегкой жизни в семье нелюбимой тети и жестоких условий в частной школе для девочек начинает работать гувернанткой в поместье мистера Эдварда Рочестера. В романе ведется рассказ от первого лица, а сама история разделена на пять этапов жизни главной героини Джейн. Помимо трогательной любовной линии, роман затрагивает важные социальные вопросы и идеи.

"Энн из Зеленых Крыш"

Юная рыжеволосая сирота Энн Ширли попадает в семью одиноких брата и сестры Мариллы и Мэттью, которые планировали усыновить мальчика, чтобы он помогал им по хозяйству. Однако благодаря недоразумению Энн обретает свой первый настоящий дом, отправляется в школу и покоряет многих своим невероятным воображением и нестандартным отношением к миру. Но говорливая и изобретательная Энн привлекает к себе массу неприятностей, а с некоторыми жителями у нее складываются не самые лучшие отношения, включая ее одноклассника Гилберта Блайта.

"Ходячий замок"

Роман в жанре фэнтези британского автора Дианы Джонс повествует о 18-летней Софи Хаттер из города Маркет-Чиппинг в волшебном королевстве Ингария. Софи – старшая из сестер, занимается украшением шляпок в семейном магазине. Девушка смирилась с тем, что ее ждет унылое будущее, но ее жизнь меняется, когда могущественная ведьма превращает ее в старуху. Софи покидает свой дом и становится уборщицей в замке эгоистичного и высокомерного Хоула, который известен как поедатель сердец молодых девушек.

Какие книги читали в 90-е в Украине – смотрите сюжет

"Маленькие женщины"

Роман Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины", экранизация которого получила "Оскар" в этом году, повествует о жизни и взрослении четырех непохожих друг на друга сестер Марч. Их взросление приходится на период Гражданской войны в США, и в то время, как их отец находится на фронте, сестры ссорятся, влюбляются и создают свое будущее. Сюжет книги основан на вольном пересказе жизни писательницы Луизы Мэй Олкотт.

"Тэсс из рода д'Эрбервиллей"

Роман английского писателя Томаса Харди переносит читателей в английскую провинцию второй половины XIX века. Старшая дочь главы семейства Дарбейфилд, Тэсс, берет на себя ношу заботиться о своих родных, пока ее отец проводит время в кабаках и забвении. Когда семья оказывается на грани нищеты из-за несчастного случая, Тэсс отправляют к богатой миссис д’Эрбервилль, которую принимают за родственницу семейства. В поместье Тэсс встречает не миссис д’Эрбервилль, а ее молодого сына – Алека.

"Рыцарь в сверкающих доспехах"

Легкий и добрый роман рассказывает о современной девушке Даглесс Монтгомери, которая работает учительницей, и настоящем рыцаре, сэре Николасе Стаффорде из 16-го века. Жизнь двух героев меняется, когда в самый сложный период жизни Даглесс перед ней появляется рыцарь.

"Любовь во время холеры"

Фермина Даса отвергает предложение руки и сердца своего друга детства Флорентино и выходит замуж за успешного врача Хувеналя Урбино, который по своей специализации ищет способы победить холеру. Когда Хувеналь умирает, это оказывает большое влияние как на весь город, так и на Флорентино, который ждал этого дня 50 лет. Все это время Флорентино не мог забыть свою первую любовь и следовал своему плану, чтобы ее вернуть.

Напомним, что ранее мы делились подборкой лучших книг о саморазвитии и мотивации.

Не пропустите также 5 лучших книг для самостоятельного изучения английского языка.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться