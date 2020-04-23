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7 убойных французских комедий о любви и страсти

Четверг – идеальный день для французского кино

Ежедневно сайт Сегодня.Lifestyle делится интересными фильмами и сериалами, которые можно смотреть дома онлайн. На этот раз мы собрали лучшие, на наш взгляд, французские комедии, которые скрасят ваш вечер.

Кстати, недавно мы рассказывали о 10 фильмах для карантина о людях в изоляции, а также публиковали список криминальных сериалов.

Что посмотреть дома: 7 убойных французских комедий

"Развод по-французски"

Кадр из фильма "Развод по-французски" Фото: Скриншот из видео

Франция, Италия, 2014

Сюжет: Ариан и Нино поженились в джинсах, без свадебной церемонии. Два года спустя, Ариан поняла, что хочет выйти замуж и переехать в Америку с известным дирижером. Нино согласен развестись, только если они проводят 8 дней в Париже, как медовый месяц, которого у них никогда не было.

"От семьи не бежишь"

Кадр из фильма "От семьи не убежишь"

Франция, 2018

Сюжет: два успешных парижских архитектора-дизайнера, Валентин и Констанция, готовятся к торжественному открытию своего последнего творения. При этом Валентин ужасно стыдится своего происхождения. Его родители ‒ обычные продавцы металлолома с севера Франции. Он врет окружающим, что сирота, понимая, что его происхождения не поймут в светском мире Парижа, где царят роскошь и снобизм. Его тайна не была бы раскрыта, если бы однажды он не попал под машину... Валентин оказался под чуткой опекой членов своей любящей семьи..

"Переполох на районе"

Кадр из фильма "Переполох на районе"

Франция, 2012

Сюжет: трое непутевых жителей одного из бедных кварталов Парижа попадают в историю и оказываются в должниках у местного авторитета Ворнера. Срочно нужны деньги и друзья решают сняться в порнофильме.

"Случайно беременна"

Кадр из фильма "Случайно беременна"

Франция, 2016

Сюжет: Жозефина наконец-то нашла своего идеального мужчину – некурящего, хорошо готовящего, любящего кошек! Жизнь прекрасна! Но, она обнаруживает, что беременна. И, значит, приоритеты меняются: нужно не стать похожей на собственную мать, сохранить своего мужчину и стать, наконец, взрослой ответственной женщиной.

"Право на "лево"

Кадр из фильма "Право на лево"

Франция, 2011

Сюжет: веселые истории о мужчинах в поисках приключений "на стороне". Женатики Фред и Грэг все вечера проводят в кабаках в поисках возлюбленных на одну ночь. Бернард попал в больницу из-за "травмы" с любовницей, а Лоран вдали от жены мечтает хоть кого-нибудь соблазнить.

"Да здравствует Франция!"

Кадр из фильма "Да здравствует Франция!"

Франция, 2013

Сюжет: двое друзей живут в вымышленной арабской стране Табулистан. Всю свою жизнь они проработали пастухами и привыкли к своей работе, но их всегда беспокоил тот факт, что о существовании их страны мало кто знает. Однажды друзьям приходит в голову сумасбродная идея, как привлечь внимание к их родине и прославить страну на весь мир. Они считают, что станут известными, если устроят теракт в одной из европейских столиц. Друзья решают, что это будет Париж, а взорвать они собираются не что иное, как самый известный символ города – Эйфелеву башню. Днями и ночами они разрабатывают хитрый план своего путешествия и проникновения на нужный объект. Похоже, друзья собрались осуществить невозможное. Смогут ли они сделать то, что так долго планировали, и навсегда "прославить'' свою родную страну?

"Папаши без вредных привычек"

Кадр из фильма "Папаши без вредных привычек"

Франция, 2011

Сюжет: Алекс и Ким, однополая французская пара, очень хотят удочерить маленькую Майли из Таиланда. Однако законы страны запрещают отдавать детей в гомосексуальные семьи. Поэтому Алекс просит своего брата Сезара поехать в Таиланд, притворившись мужем Ким. К сожалению, обмануть бдительного опекуна девочки, мистера Луиша, оказывается крайне не просто.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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