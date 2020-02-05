77-летний Харрисон Форд вновь сыграет неутомимого Индиану Джонса в пятом фильме франшизы
Актер исполнит роль искателя приключений в продолжении истории об Индиане Джонсе
Американский актер Харрисон Форд, который сыграет в экранизации книги Джека Лондона, снимется в пятой части франшизы об Индиане Джонсе. Об этом сообщил журнал NME, ссылаясь на слова президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
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"Мы усердно трудимся, заканчиваем работу над сценарием. Когда мы его допишем, сразу начнем съемки. Харрисон Форд присоединится к проекту, да. И это не перезапуск, а продолжение", − отметила Кеннеди.
Отметим, что она опровергла слухи о том, что главную роль доверят кому-то другому.
Харрисон Форд с 1981 года снялся в четырех фильмах франшизы: "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Индиана Джонс и храм судьбы", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".
О чем будет пятый фильм франшизы – пока неизвестно, как и не сообщается дата премьеры или начала съемок.
Напомним, ранее сообщалось, что пятый фильм планируют выпустить летом 2021 года.
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