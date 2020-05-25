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77-й Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре несмотря на пандемию коронавируса

Сегодня, 17:55

Ожидается, что в этом году в программе будет меньше фильмов

Венецианский международный кинофестиваль 2020 пройдет со 2 по 12 сентября, несмотря на пандемию коронавируса.

После отмены Каннского кинофестиваля, перенесения кинофестиваля в Карловых Варах, не было сомнений об отмене остальных главных событий киноиндустрии. Однако организаторы Венецианского кинофестиваля удивили неожиданным заявлением – кинофестиваль состоится по плану в сентябре 2020 года.

Венецианский кинофестиваль 2020 состоится в сентябре
Венецианский кинофестиваль 2020 состоится в сентябре
Фото: Getty Images

Об этом La Repubblicсa сообщил губернатор региона Венето, а также один из жюри кинофестиваля Лука Дзайя.

Венецианская биеннале, которая курирует кинофестиваль, перенесла архитектурное мероприятие на 2021 год, но сохранила даты проведения кинофестиваля. Такое решение было принято в связи с замедлением распространения коронавируса в мире. При этом Лука Дзайя отметил, что в этом году кинофестиваль может посетить не так много представителей киноиндустрии, а также будет представлено меньше фильмов.

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Италия стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран.

Председателем жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля станет обладательница двух "Оскаров" Кейт Бланшетт. Ранее мы опубликовали ТОП-лучших ролей Кейт Бланшетт к ее 51-летию.

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