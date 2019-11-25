"Аббатство Даунтон" и "Цена правды": что посмотреть на этой неделе в кино

В широкий прокат выходят самые ожидаемые фильмы ноября – "Аббатство Даунтон" и "Цена правды"

"Аббатство Даунтон" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах 25-30 ноября 2019 года в прокат выходят новые фильмы: английская драма "Аббатство Даунтон", криминальная драма "21 мост", исторический триллер Агнешки Холланд "Цена правды", шведская фантастическая лента "Вальгалла: Тор Рагнарек", а также комедия "Свадебный год".

Предлагаем список самых ожидаемых фильмов этой недели 25-30 ноября 2019.

Фильм является продолжением одноименного телесериала, который транслировался на британском и американском телевидении до 2016 года. Действие полнометражного фильма происходит в 1927 году, когда английский король Георг V вместе с супругой Марией побывали в гостях у семьи Кроули в Йоркшире.

В поместье все готовятся к приезду монарха, чтобы все выглядело идеально. Но есть некто, кто решил воспользоваться приемом, чтобы убить короля. Мировая премьера фильма состоялась в сентябре.

В Нью-Йорке при попытке задержать двух опасных наркодиллеров, перевозящих 300 кг кокаина, были убиты сразу 8 офицеров полиции. Отомстить за товарищей и обезвредить преступников поручили детективу Андре Дэвису. Он берет на себя ответственность и принимает беспрецедентное решение перекрыть движение по всем 21 мостам Манхеттена.

Это будет сделано впервые в истории Нью-Йорка, но только так преступников можно поймать. Дэвис не просто заблокировал въезд и выезд, он изолировал себя и преступников, рассчитывать на чью-либо помощь он не может.

Фильм "Цена правды" рассказывает историю уэльского журналиста Гарета Джонса, который сообщил миру о Голодоморе в Советской Украине, который в 1932-1933 годах убил миллионы людей. Именно материалы Джонса станут впоследствии основой для знаменитого романа Джорджа Оруэлла "Скотный двор". Главные роли в фильме о Голодоморе в Украине сыграли британские звезды Джеймс Нортон и Ванесса Кирби, которую ранее зрители увидели в боевике "Хоббс и Шоу". Кроме них в картине также сыграли: Питер Сарсгаард, Джозеф Моул, Кеннет Кренем, Яков Ткаченко, Олег Драч, Владимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасия Чала, Алина Ковальськая и другие.

"Вальхалла: Тор Рагнарек"

Рагнарек в скандинавской мифологии – конец света, и он как никогда близок, а обитель богов Вальгалла находится в опасности. Власть стремятся захватить великаны Локи. В поисках сына Локи, волка Фенрира, они приближают Рагнарек. Верховный бог Один вместе с богом молний Тором собирают войско для борьбы с Локи в Асгарде. Вот-вот должна состояться решающая битва. В центре событий неожиданно оказываются смертные из Мидграда. Парень и девушка должны помочь богам и спасти Вселенную от Рагнарека.

Главная героиня – Мара Хики – работает свадебным фотографом в Лос-Анджелесе. Девушка состоит в отношениях с Джейком, но не считает, что они должны привести их к алтарю. Свадьба не входит в планы Мары в ближайшее десятилетие. Но впереди у девушки целых 15 свадеб и, возможно, наблюдая за брачующимися, Мара изменит свое мнение? На каждой из свадеб Мару будет сопровождать Джейк, парень готов сделать любимой предложение.

Напомним, в украинских кинотеатрах 18-24 ноября 2019 в прокат вышли шесть новых фильмов: мультфильм "Холодное сердце 2", драма "Идеальная ложь" с Хелен Миррен и Йеном Маккеленом, военная драма "Мидвей", триллер "Обратный отсчет", две украинские ленты – комедия "Отель Эдельвейс" и драма "История Лизы".

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