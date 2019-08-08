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"Аббатство Даунтон": все подробности полнометражного фильма

Уже в сентябре зрители увидят премьеру фильма по мотивам сериала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
"Аббатство Даунтон"
"Аббатство Даунтон"
Фото: instagram.com/downtonabbey_official/

Поклонники английских сериалов дождались официального трейлера полнометражного фильма по мотивам популярного телесериала "Аббатство Даунтон". Теперь же появились подробности проекта, а также дата премьеры фильма "Аббатство Даунтон".

Смотрите видео о сериальном буме в Украине:

"Сегодня" описали подробности фильма "Аббатство Даунтон" – дата премьеры, актерский состав, сюжет картины. 

 "Аббатство Даунтон": дата премьеры

Производство фильма уже завершено. Как сообщает Vanity Fair, дата премьеры назначена на 20 сентября 2019 года.

INSTAGRAM (@downtonabbey_official)

Актерский состав фильма 

В полнометражном фильме сыграют почти все главные актеры из одноименного сериала. Появится даже Мэгги Смит в роли графини, Хью Бонневилль и Элизабет Макговерн в качестве графа и графини Грэнтэм, Мишель Докери в роли леди Мэри, Лора Кармайкл в роли леди Эдит, Пенелопа Уилтон в роли Элизабет Кроули, Джим Картер в роли Чарльза Карсона, Филлис Логан в роли миссис Хьюз, Брендан Койл и Джоан Фроггатт в роли Джона и Анны Бейтс.

Также зрители увидят Роберта Джеймс-Кольера в роли Томаса Барроу. Не будет только Лили Джеймс, которая играла леди Роуз. Примечательно, что в фильме появятся новые актеры: Имельда Стонтон –  жена Джима Картера в реальной жизни – сыграет роль загадочной леди Бэгшоу.

"Аббатство Даунтон"
Фото: instagram.com/downtonabbey_official/
"Аббатство Даунтон"
Фото: instagram.com/downtonabbey_official/
"Аббатство Даунтон"
Фото: instagram.com/downtonabbey_official/
"Аббатство Даунтон"
Фото: instagram.com/downtonabbey_official/
"Аббатство Даунтон"
Фото: instagram.com/downtonabbey_official/
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 "Аббатство Даунтон": сюжет фильма 

В фильме зрители увидят продолжение истории об аристократической семье Кроули, которые живут в поместье Даунтон. История сосредоточена вокруг визита короля Георга V и королевы Мэри. Джулиан Феллоуз, который написал сценарий к фильму, а до этого – к сериалу.

INSTAGRAM (@downtonabbey_official)

Напомним, что ранее продюсеры проекта сообщали, что весь каст "Аббатство Даунтон" приступил к съемкам еще летом 2018 года. 

Любителям украинских проектов напоминаем, что в сентябре на телеканале НЛО TV – новый сезон шоу экспериментов "Оттак мастак".

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сериал Аббатство Даунтон сюжет Мэгги Смит
Источник: Сегодня
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