Адель стала самой богатой молодой певицей Британии

В список "самых-самых" богатых музыканты не попали, но состояние тоже весьма внушительное

Адель. Фото: Getty

СМИ постоянно подсчитывают чужие деньги. Например, Forbes составил рейтинг европейских звезд с самым высоким доходом в 2017 году. А на днях издание Sunday Times составило ежегодный рейтинг самых богатых молодых исполнителей Британии.

Рейтинг "самых-самых" возглавила певица Адель, состояние которой оценивается в 190 миллионов долларов. Впрочем, до предыдущих поколений британских музыкантов Адель еще зарабатывать и зарабатывать. Певица даже не попала в топ 10 самых богатых исполнителей Великобритании в принципе, потому что на 10-м месте в нем расположился Стинг с 257 миллионами долларов, а на 1-м – легендарный Пол Маккартни с 1,1 миллиардом.

Вторую строчку рейтинга после Адель прочно занимает Эд Ширан со своими 108 миллионами долларов. А на третьем месте – Гарри Стайлс со своим состоянием в 68 миллионов.

Рейтинг богатой музыкальной молодежи по версии Sunday Times Британии выглядит так:

Адель, 190 млн долларов Эд Ширан, 108 млн долларов Гарри Стайлс, 68 млн долларов Найл Хоран, 62 млн долларов Лиам Пейн, 57 млн долларов Луи Томлинсон, 57 млн долларов участницы группы Little Mix, 54 млн долларов Зейн Малик, 47,5 млн долларов Сэм Смит, 32,5 млн долларов Джесси Джей, 24 млн долларов

Напомним, британская радиостанция Smooth Radio при помощи слушателей выбрала лучшие песни всех времен. Первое место занял трек Perfect Эда Ширана.

О том, почему Адель не радует поклонников новыми синглами, смотрите на видео ниже: