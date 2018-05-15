Адель стала самой богатой молодой певицей Британии
В список "самых-самых" богатых музыканты не попали, но состояние тоже весьма внушительное
СМИ постоянно подсчитывают чужие деньги. Например, Forbes составил рейтинг европейских звезд с самым высоким доходом в 2017 году. А на днях издание Sunday Times составило ежегодный рейтинг самых богатых молодых исполнителей Британии.
Рейтинг "самых-самых" возглавила певица Адель, состояние которой оценивается в 190 миллионов долларов. Впрочем, до предыдущих поколений британских музыкантов Адель еще зарабатывать и зарабатывать. Певица даже не попала в топ 10 самых богатых исполнителей Великобритании в принципе, потому что на 10-м месте в нем расположился Стинг с 257 миллионами долларов, а на 1-м – легендарный Пол Маккартни с 1,1 миллиардом.
Вторую строчку рейтинга после Адель прочно занимает Эд Ширан со своими 108 миллионами долларов. А на третьем месте – Гарри Стайлс со своим состоянием в 68 миллионов.
Рейтинг богатой музыкальной молодежи по версии Sunday Times Британии выглядит так:
- Адель, 190 млн долларов
- Эд Ширан, 108 млн долларов
- Гарри Стайлс, 68 млн долларов
- Найл Хоран, 62 млн долларов
- Лиам Пейн, 57 млн долларов
- Луи Томлинсон, 57 млн долларов
- участницы группы Little Mix, 54 млн долларов
- Зейн Малик, 47,5 млн долларов
- Сэм Смит, 32,5 млн долларов
- Джесси Джей, 24 млн долларов
Напомним, британская радиостанция Smooth Radio при помощи слушателей выбрала лучшие песни всех времен. Первое место занял трек Perfect Эда Ширана.
О том, почему Адель не радует поклонников новыми синглами, смотрите на видео ниже: