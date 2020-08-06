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Афиша мероприятий на 7-9 августа: как и где провести конец недели

Сегодня, 17:00

Самые яркие события для незабываемого отдыха

Приближается конец недели и если вы задались вопросом, где провести свободное время и куда пойти в Киеве, самое время узнать об интересных событиях. Где найти новые впечатления, в каких интересных локациях отдохнуть, как провести время с друзьями и семьей – рассказывают Сегодня.Lifestyle.

Интересные мероприятия в Киеве 7-9 августа
Интересные мероприятия в Киеве 7-9 августа
Фото: Getty Images

Pianoбой – Вертикальний концерт

Если вы соскучились по концертам, а тем более – по музыке знаменитого Pianoбой, то это событие под открытым небом вы не можете пропустить. На "Вертикальном концерте" артиста вы сможете не только насладиться любимой музыкой, но и потанцевать вместе со своими друзьями на отдельном балконе и от души отдохнуть.

Когда: 8 августа в 20:00

Pianoбой
Pianoбой
Фото: instagram.com/dmitry_shurov

Фестиваль короткого метра KISFF

5 августа стартовал Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов KISFF, показы которого пройдут как в кинотеатрах, так и онлайн. 7 августа в кинотеатре "Киевская Русь" состоится показ фильмов Международного конкурса – "Новое наследие". 8 августа в этом же кинотеатре зрители смогут увидеть показы Украинского и Международного конкурсов, а в воскресенье, 9 августа – второй блок Украинского конкурса.

Полная программа и расписание фильмов опубликованы на официальном сайте фестиваля.

Вечер джаза и вина в саду

Ощутить атмосферу летнего августовского вечера, выпить вкусный прохладный напиток и насладиться волшебным творчеством лучших джазменов Украины и вокалистки Кати Корецкой вы сможете уже в эту пятницу.

"Концерт будет проходить с соблюдением всех правил, 1,5 метра между зрителями", – отмечают организаторы мероприятия.

Билеты можно приобрести на официальном сайте мероприятия.

Когда: 7 и 8 августа в 20:00 в Розарии Ботанического сада

Svitlo Concert – Вечер джаза и вина в саду
Svitlo Concert – Вечер джаза и вина в саду
Фото: facebook.com/SvitloConcert

"Киновернисаж под открытым небом". Летний кинотеатр под Шевченко

В киевлян и гостей столицы есть уникальная возможность посмотреть кино на большом экране в самом центре столицы. Возле памятника Шевченко в одноименном парке каждый вечер проходят показы фильмов до 15 сентября включительно. Среди фильмов: громкие премьеры, авторские работы, киноленты украинских режиссеров и успешные фестивальные фильмы.

Еженедельно обновляется расписание, а завтра, 7 августа, будет показан фильм режиссера Ярослава Лодыгина "Дикое поле".

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​​PinchukArtCentre

В конце июля PinchukArtCentre вернулся из карантина и вновь открыл двери для посетителей. Сейчас там представлена экспозиция работ 20-ти номинантов конкурса премии PinchukArtCentre – общенациональной премии для украинских художников в возрасте до 35 лет.

Kyiv Flea Market #1

Продать или приобрести винтажные вещи, включая бабушкин сервиз, и просто отдохнуть, поесть и потанцевать вы сможете уже в эту субботу, 8 августа. Для продавцов, как и для посетителей участие в маркете бесплатно. Мероприятие стартует с 13:00, но организаторы рекомендуют участникам собраться пораньше – к 12:00.

Когда: 8 августа с 13:00 до 20:00

Где: передняя площадка перед центром Александра Довженко, центральный выход из метро "Голосеевская".

В Киеве пройдет Kyiv Flea Market #1
В Киеве пройдет Kyiv Flea Market #1
Фото: facebook.com/eterkafe

Напомним, что ранее мы также рассказали о лучших курортах Азовского моря, на которые можно поехать с детьми летом.

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