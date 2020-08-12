"Агент Ева", "Форпост" и "Любовники": 5 фильмов, которые выходят в кинотеатрах уже в этот четверг

Узнайте о главных новинках кино

Кинотеатры продолжают постепенно наращивать обороты и надеемся, что скоро все зрители вернутся в кинозалы. Ни для кого не секрет, что звук и изображение намного лучше на большом экране, и во время просмотра создается волшебная атмосера.

Если вы планируете встретиться с друзьями или хотите разнообразить семейный досуг, отличный вариант – это запланировать поход в кинотеатр.

Для ценителей хорошего кино, Сегодня.Lifestyle рассказывают о премьерах, которые состоятся уже 13 августа.

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Агент Ева

Она умна и красива, к тому же мастерски владеет оружием и приёмами рукопашного боя. Опасная наёмная убийца по имени Ева выполняет все сложнейшие задачи от руководства, передвигаясь незаметно по всему миру.

Однажды спецоперация пошла не по плану и Еву отправляют в вынужденный отпуск. Она приезжает в Бостон, в котором жила восемь лет назад обычной жизнью. Не все рады её видеть, а на службе принято решение о ликвидации Евы…

В ожидании варваров

События фильма происходят в маленьком городке на границе могущественной Империи. До правления Империи дошли слухи о готовящемся восстании варваров – племен из соседних пустынь. В город приезжает полковник Джолл. Он на всё готов ради усмирения бунта, безжалостен по отношению к заключенным и к людям из соседних племён. Беззаконие, которое начинает твориться в городке возмущает уравновешенного и спокойного от природы магистрата города, а последней каплей становится гибель девушки, с которой у магистрата были взаимные чувства.

Думай как собака

Добрая семейная комедия о 12-летнем вундеркинде по имени Оливер. В результате своих экспериментов он сумел установить телепатическую связь со своей собакой Генри. Пёс оказался очень смышлёным, а ситуация весьма неординарной. И теперь по всем важным жизненным вопросам собака даёт советы своему хозяину. А в результате парню удаётся решить вопросы дома, в школе и даже с девушками.

Любовники

О любовном треугольнике и том, как сложно в нём сделать выбор. Художница Дафна тяжело переживает разрыв со своим парнем. Однажды сестра Дафны устраивает вечеринку. Среди всех гостей Дафна замечает двух друзей Джека и Френка. Парни абсолютно разные по характеру: утончённый и чувствительный Джек и экстравагантный и рисковый Френк. Ситуация усложняется тем, что девушке понравились оба парня, с каждым из них ей легко и хорошо, но выбор делать всё же придётся.

Форпост

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в Афганистане 3 октября 2009 года неподалёку от селения Камдеш. В реальной жизни солдаты – обычные люди, но сейчас, по долгу службы, военные. У них есть семьи, с которыми изредка удаётся созвониться, они несут верно свою службу и ждут перевода в более тихое место.

Жизнь в лагере Keating сопровождается практически ежедневно обстрелами со стороны талибов и потерями солдат. Небольшая группа американских солдат в течение 12 часов отважно сражалась за укреплённый лагерь Keating с несколькими сотнями талибов.

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