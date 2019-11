Агнешке Холланд – 71: ТОП-5 самых известных фильмов польского режиссера

Режиссер представила новый фильм в Киеве

Агнешка Холланд Фото: пресс-служба

28 ноября свой день рождения празднует польская режиссер Агнешка Холланд. На днях она представила в Киеве свой фильм "Цена правды" – историю о журналисте Гарете Джонсе. Она давно доказала, что в кинематографе пол неважен – главное талант и упрямство. Номинант на премию "Оскар" Агнешка Холланд неоднократно поднимала в своих картинах тяжелые темы.

Предлагаем вспомнить самые яркие фильмы Агнешки Холланд.

"Горькая жатва", 1985

События фильма развиваются в Польше 43-го. Главный герой фильма – богатый крестьянин, поляк по национальности. В лесу он нашел тело обессиленной девушки, подобрал ее и приютил на время. Как выяснилось позже Роза, так звали девушку, еврейка, которая пытается скрыться от преследования нацистов. Вокруг война, а между мужчиной и женщиной вспыхнули страстные отношения. Но разное происхождение социальных классов делают их жизнь невыносимой. Всё дело в воспитании и характере, которые у наших героев просто несопоставимы.

"Европа, Европа", 1991

Фильм снят на основе автобиографии Соломона Переля, изданной в 1989 году, описывающей судьбу еврейского подростка, который, чтобы избежать нацистского преследования, выдавал себя за немца. Диалоги в фильме в основном ведутся по-немецки, хотя в отдельных сценах употребляются также идиш, польский и русский языки. Фильм номинировался на премию "Оскар".

"Полное затмение", 1995

Картина описывает историю знакомства и взаимоотношений двух выдающихся французских поэтов — Поля Верлена и Артюра Рембо. Все свои виртуознейшие стихотворения Рембо написал в возрасте до двадцати, после чего оставил поэзию и занялся коммерцией. Фильм посвящён драматическим взаимоотношениям двух французских поэтов XIX века, Рембо и Верлена; отношениям, отмеченным любовной страстью, неумеренными возлияниями абсента и бесконечным бродяжничеством. Рембо сыграл Леонардо Ди Каприо.

"Во мраке", 2011

Фильм был номинирован на "Оскар". Фильм основан на книге Роберта Маршалла "In the Sewers of Lvov: A Heroic Story of Survival from the Holocaust" и рассказывает историю Леопольда Сохи, который спас группу евреев из львовского гетто. Картина посвящена Мареку Эдельману. Главный герой драмы по имени Леопольд Соха работает смотрителем канализации во Львове, оккупированном нацистами. Он обнаружил, что во время ликвидации гетто группа евреев пытается спастись в канализационном тоннеле.

"Цена правды", 2019

По сюжету, молодой уэльский репортер, а также консультант по международным делам премьер-министра Великобритании Ллойда Джорджа Гарет Джонс приезжает в СССР, чтобы сделать интервью с Иосифом Сталиным. Кроме этого он пытается понять, почему во времена кризиса, Советский Союз процветает, ведет машиностроение, а планы перевыполняются. Из Москвы Джонс отправляется в Украину, в этом ему помогает некая Ада Брукс.

Напомним, что Агнешка Холланд награждена орденом княгини Ольги. Соответствующий указ от 22 ноября 2019 года появился на сайте президента Украины. Глава государства Владимир Зеленский отметил орденом княгини Ольги III степени режиссера фильма "Цена правды" "за весомый вклад в памяти жертв геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе".

