Ахтем Сеитаблаев о работе над фильмом "Номера", предпочтениях в кино и новых проектах

Режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев рассказал Сегодня.Lifestyle о съемочном процессе фильма по сценарию Олега Сенцова

Ахтем Сеитаблаев Фото: Тарас Безпалый, Сегодня

- Ахтем, расскажите немного о фильме "Номера" по сценарию Олега Сецнова. Когда мы сможем его увидеть? Съемки уже закончились, и кто принимает участие в фильме?

- Фильм уже снят. Сейчас у нас этап монтажа. Началось все с того, что продюсер Анна Паленчук предложила мне прочитать сценарий. Она очень давно сотрудничает с Олегом и немало сделал для информационного освещения того, что с ним происходит. Я два раза отказывался. Во-первых, я был занят съемками "Захара Беркута". А во-вторых, понимал и понимаю, что любое действие, связанное с Олегом Сенцовым спровоцирует реакцию, мол, вот он хочет выехать на ситуации. У меня в этом смысле есть опыт, связанный со съемками фильма "Киборги". Тогда тоже многие говорили, что воспользовался ситуацией, выехал на хайпе.

Фильм "Номера" по сценарию Олега Сенцова снимал режиссер Ахтем Сеитаблаев

Кроме того, мы с ним работаем на разных жанровых территориях, если можно так сказать. Хотя, мы с Олегом знакомы. Мы с ним познакомились в 2012 году на Одесском кинофестивале, где оба представляли свои фильмы и оба победили.

Так вот на третий раз я сел и прочитал и мне понравилось. Я поймал себя на мысли, что знаю, как это сделать, я знаю, о чем снимать. Пьеса "Номера" Олега Сенцова мне напомнила пьесу Сэмюэля Бэккета "В ожидании Годо".

Олег Сенцов Фото: Facebook

Конечно же, я встретился с Анной Паленчук и Аскольдом Куровым, который снимал документальный фильм об Олеге. Я согласился снимать, но с условием: что надиктую все, что думаю о съемке "Номеров" Олегу. А также буду в списке режиссеров, и пусть Олег сам выбирает, кто будет снимать фильм. Спустя пару недель, я получил письмо от Олега, где он писал: "Мой крымский брат, я хочу, чтобы мое кино снимал именно ты".

Дальше пошел процесс подготовки и, собственно, съемок. Мы с Олегом очень подробно обговаривали в письмах все нюансы: костюмы, съемки. Ему понравилось то, как я увидел материал, на чем буду делать акцент.

"Номера" – это копродукция с Польшей: у нас польский оператор Адам Сикора, польский звукорежиссер и польский режиссер монтажа – Ярослав Каминский, который работал над фильмами "Ида" и "Холодная война" Павла Павликовского. Композитор фильма – Милош Елич. Позже к творческому процессу присоединился Святослав Вакарчук.

Вся наша съемочная команда, практически все знают Олега Сенцова и очень многие из Крыма. В этом есть свой символизм.

- Как проходили съемки?

- Сложно, ведь большой объем. Но помогло то, что я репетировал с актерами до этого три недели и, по сути, поставил сначала спектакль, а потом его снимал. У нас была замечательная профессиональная команда: художник-постановщик Кирилл Шувалов – он большой профессионал и, конечно, оператор – Адам Сикора. Кроме того, мы снимали в теплом павильоне зимой, а это влияет на КПД.

На "Берлинале 2019" была организована акция, которая призывала освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Фото: Getty Images

-Сейчас вы задействованы в новых проектах, как режиссер? Что сейчас в планах снять, что уже в разработке? Если можно, расскажите.

-Сейчас мы работаем над сценарием по "Конотопской битве". Если все сложится, то будем снимать этот фильм. Это тоже большая история, мы хотим это снять, как политический детектив о времени, в котором никто друг другу не доверяет. Об этой гибридной войне, которой тогда тоже вел наш Северный сосед. И вот через представителей от каждой страны мы хотим рассказать историю этого непростого времени, выпутывания из болота недоверия друг к другу, нахождения общей точки соприкосновения.

- Есть ли у вас кинокумир?

- Кого-то конкретно назвать не могу. У меня бывает этапами. На каком-то этапе это Мел Гибсон или Роман Полански, на каком-то Стивен Спилберг или Пол Томас Андерсон. Я могу смотреть как крупнобюджетные фильмы, так и очень камерные истории. Я обожаю фильмы "Мужчины и женщины", "Любовное настроение", мне нравится "Царство небесное" или "Храброе сердце", "Игра престолов" или "Мир Дикого запада". Мольер говорил: "Я беру вдохновение там, где его нахожу". Я далеко не Мольер, но согласен с этим постулатом.

- Напоследок, как вы считаете, чего не хватает украинскому кино сейчас?

- С одной стороны, все, что не скажи, всего не хватает. Но ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону по количеству фильмов благодаря финансированию со стороны государства. Но очень плачевная ситуация с количеством кинотеатров. Наверное, надо думать о том, чтобы на законодательном уровне делать все для того, чтобы увеличивать количество кинотеатров, особенно в маленьких городах. Некоторую нишу заполняет передвижной кинотеатр. Но это не заменяет возможности посещения кинотеатра.

Ахтем Сеитаблаев Фото: Тарас Безпалый, Сегодня

Конечно, это и формирование сценарной школы. Я, например, мечтаю о том, чтобы такой драматург, как Наталья Ворожбит, набрала курс и учила ребят. Это, конечно, и продюсерская школа. А самое главное, кто должен их учить.

Потому, я бы сказал, что это комплекс вопросов, которые не являются новостью, но над этим нужно постоянно работать. Выделять одну проблему, это преувеличение, потому это целая полифония вопросов.

Напомним, в первой части интервью Ахтем Сеитаблаев рассказал о работе над фильмом "Захар Беркут", съемочном процессе, актерском мастерстве и работе с сорежиссером Джоном Винном.

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