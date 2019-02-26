Ахтем Сеитаблаев о работе над фильмом "Номера", предпочтениях в кино и новых проектах
Режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев рассказал Сегодня.Lifestyle о съемочном процессе фильма по сценарию Олега Сенцова
- Ахтем, расскажите немного о фильме "Номера" по сценарию Олега Сецнова. Когда мы сможем его увидеть? Съемки уже закончились, и кто принимает участие в фильме?
- Фильм уже снят. Сейчас у нас этап монтажа. Началось все с того, что продюсер Анна Паленчук предложила мне прочитать сценарий. Она очень давно сотрудничает с Олегом и немало сделал для информационного освещения того, что с ним происходит. Я два раза отказывался. Во-первых, я был занят съемками "Захара Беркута". А во-вторых, понимал и понимаю, что любое действие, связанное с Олегом Сенцовым спровоцирует реакцию, мол, вот он хочет выехать на ситуации. У меня в этом смысле есть опыт, связанный со съемками фильма "Киборги". Тогда тоже многие говорили, что воспользовался ситуацией, выехал на хайпе.
Кроме того, мы с ним работаем на разных жанровых территориях, если можно так сказать. Хотя, мы с Олегом знакомы. Мы с ним познакомились в 2012 году на Одесском кинофестивале, где оба представляли свои фильмы и оба победили.
Так вот на третий раз я сел и прочитал и мне понравилось. Я поймал себя на мысли, что знаю, как это сделать, я знаю, о чем снимать. Пьеса "Номера" Олега Сенцова мне напомнила пьесу Сэмюэля Бэккета "В ожидании Годо".
Конечно же, я встретился с Анной Паленчук и Аскольдом Куровым, который снимал документальный фильм об Олеге. Я согласился снимать, но с условием: что надиктую все, что думаю о съемке "Номеров" Олегу. А также буду в списке режиссеров, и пусть Олег сам выбирает, кто будет снимать фильм. Спустя пару недель, я получил письмо от Олега, где он писал: "Мой крымский брат, я хочу, чтобы мое кино снимал именно ты".
Дальше пошел процесс подготовки и, собственно, съемок. Мы с Олегом очень подробно обговаривали в письмах все нюансы: костюмы, съемки. Ему понравилось то, как я увидел материал, на чем буду делать акцент.
"Номера" – это копродукция с Польшей: у нас польский оператор Адам Сикора, польский звукорежиссер и польский режиссер монтажа – Ярослав Каминский, который работал над фильмами "Ида" и "Холодная война" Павла Павликовского. Композитор фильма – Милош Елич. Позже к творческому процессу присоединился Святослав Вакарчук.
Вся наша съемочная команда, практически все знают Олега Сенцова и очень многие из Крыма. В этом есть свой символизм.
- Как проходили съемки?
- Сложно, ведь большой объем. Но помогло то, что я репетировал с актерами до этого три недели и, по сути, поставил сначала спектакль, а потом его снимал. У нас была замечательная профессиональная команда: художник-постановщик Кирилл Шувалов – он большой профессионал и, конечно, оператор – Адам Сикора. Кроме того, мы снимали в теплом павильоне зимой, а это влияет на КПД.
-Сейчас вы задействованы в новых проектах, как режиссер? Что сейчас в планах снять, что уже в разработке? Если можно, расскажите.
-Сейчас мы работаем над сценарием по "Конотопской битве". Если все сложится, то будем снимать этот фильм. Это тоже большая история, мы хотим это снять, как политический детектив о времени, в котором никто друг другу не доверяет. Об этой гибридной войне, которой тогда тоже вел наш Северный сосед. И вот через представителей от каждой страны мы хотим рассказать историю этого непростого времени, выпутывания из болота недоверия друг к другу, нахождения общей точки соприкосновения.
- Есть ли у вас кинокумир?
- Кого-то конкретно назвать не могу. У меня бывает этапами. На каком-то этапе это Мел Гибсон или Роман Полански, на каком-то Стивен Спилберг или Пол Томас Андерсон. Я могу смотреть как крупнобюджетные фильмы, так и очень камерные истории. Я обожаю фильмы "Мужчины и женщины", "Любовное настроение", мне нравится "Царство небесное" или "Храброе сердце", "Игра престолов" или "Мир Дикого запада". Мольер говорил: "Я беру вдохновение там, где его нахожу". Я далеко не Мольер, но согласен с этим постулатом.
- Напоследок, как вы считаете, чего не хватает украинскому кино сейчас?
- С одной стороны, все, что не скажи, всего не хватает. Но ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону по количеству фильмов благодаря финансированию со стороны государства. Но очень плачевная ситуация с количеством кинотеатров. Наверное, надо думать о том, чтобы на законодательном уровне делать все для того, чтобы увеличивать количество кинотеатров, особенно в маленьких городах. Некоторую нишу заполняет передвижной кинотеатр. Но это не заменяет возможности посещения кинотеатра.
Конечно, это и формирование сценарной школы. Я, например, мечтаю о том, чтобы такой драматург, как Наталья Ворожбит, набрала курс и учила ребят. Это, конечно, и продюсерская школа. А самое главное, кто должен их учить.
Потому, я бы сказал, что это комплекс вопросов, которые не являются новостью, но над этим нужно постоянно работать. Выделять одну проблему, это преувеличение, потому это целая полифония вопросов.
Напомним, в первой части интервью Ахтем Сеитаблаев рассказал о работе над фильмом "Захар Беркут", съемочном процессе, актерском мастерстве и работе с сорежиссером Джоном Винном.
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