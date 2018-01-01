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Актер Брэдли Купер снимется в новом фильме Клинта Иствуда "Мул"

В новом фильме Мул актеру досталась роль агента наркоконтроля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:34
Брэдли Купер и Клинт Иствуд. Фото: Getty
Брэдли Купер и Клинт Иствуд. Фото: Getty

Известный американский актер Брэдли Купер, который не так давно помирился с Ириной Шейк после крупной ссоры, снимется в новом фильме Клинта Иствуда "Мул". Эта кинокартина станет вторым сотрудничеством для актера и режиссера, пишет Variety.

Брэдли Купер до этого снялся в фильме Иствуда под названием "Снайпер". За роль в ленте он был номинирован на "Оскар". А вот в картине "Мул" актеру предстоит сыграть агента наркоконтроля, который противостоит старому наркокурьеру – 90-летнему Лео Шарпу. При этом Шарпа сыграет сам Клинт Иствуд. Очень даже неплохой дуэт. 

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В основу фильма будет положена реальная история о ветеране Второй мировой войны Лео Шарпе, который был пойман при попытке перевезти через границу США 200 фунтов кокаина, стоимость которого составляла 3 миллиона долларов. Курьер был приговорен к трем годам тюрьмы. Мужчина пытался избежать наказания, убеждая судей в диагностированном у него слабоумии. В 2016 году наркокурьер скончался.

Напомним, Клинт Иствуд по просьбе вдовы главного героя его фильма "Снайпер" изменил концовку фильма. Как рассказал сценарист Джейсон Холл, Тайя Кайл позвонила Иствуду с просьбой не включать в байопик о ее муже, снайпере Крисе Кайле, момент его убийства.

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Источник: "Сегодня"
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