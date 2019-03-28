Актер и украинский Доктор Хаус Геннадий Василенко – о работе охранником, роли Гамлета и сериале "Швидка"

Геннадий рассказал о своем персонаже, а также о том, как стал актером и чего хочет в будущем

Актер Геннадий Василенко Фото: пресс-служба НЛО TV

Многие в детстве мечтают стать пожарными, учителями и медиками. А те, кто мечтает быть актером/актрисой, могут быть на сцене кем угодно. Пробовать себя в разных амплуа успешно удается актеру Геннадию Василенко. Сейчас он дебютирует в медицинском сериале "Швидка" на телеканале НЛО TV в роли Игоря Шульги – талантливого хирурга-циника. Специально для Сегодня.Lifestyle Геннадий рассказал о своем персонаже, а также о том, как стал актером и чего хочет в будущем.

Геннадий Василенко Фото: пресс-служба НЛО TV

- О тебе достаточно мало информации в интернете. Расскажи, каким ты был в детстве, кем мечтал быть, на кого и где учился.

- Мой родной город – маленький поселок Днепровский (население около 5 тыс.) в Днепропетровской области – я там вырос и окончил школу. Мама – инженер, папа был милиционером. Семья у нас вообще довольно инженерская: дедушка, например, был главным инженером на заводе. И я, естественно, поступил в Днепропетровский химико-технологический университет на инженера-технолога.

Школу я закончил с серебряной медалью – был активистом, выступал в КВН и т.д. А вот в институт даже не смог на бюджет поступить, несмотря на то, что год ходил на курсы по химии и физике. Все же поступил на контракт, как-то сдал две сессии, и вот на втором курсе у нас начинается зимняя сессия… Я помню эту решающую пятницу, когда я просыпаюсь, мне надо идти на экзамен по электротехнике, и я думаю: "та ну его все!". Пошел в деканат, говорю: "Хочу документы забрать". Меня спросили: "а что ты хочешь делать?" "Буду актером, наверное".

Дедушка, мама и ее брат учились в этом же институте, на этом факультете, так что декан знал, кто я и из какой семьи. Заводят меня в кабинет замдекана и говорят: "Прикиньте, Гена решил на артиста поступать". Все посмеялись и в итоге сказали, что не хотят статистику портить с забиранием документов, а, чтобы я просто не приходил на экзамен – и отчислили меня за неуспеваемость.

Приехал я домой, говорю родителям "так и так", заварилась эта движуха, было еще полгода до поступления. Если мама впала в депрессию – она до сих пор не помнит эти несколько дней из жизни, – то папа отреагировал спокойно. Говорит: "Ну, если хочешь – будь, только же ты понимаешь, что тебе надо зарабатывать деньги на поступление". И помог мне устроиться на работу… в супермаркет "Билла"… охранником. Я ловил злостных нарушителей с памперсами и вином Киндзмараули. Серьезно, меня отпускать не хотели! Подошло лето, мне надо ехать поступать в театральный в Харьков. В магазине мне все говорили: "Гена, ну, ты понимаешь, актер – это надо, чтоб у тебя связи были. А тут сейчас год-два и ты старшим по смене будешь!" (смеется) В общем, я отказался от заманчивого предложения, подался и начал учиться в Харькове…

- А почему Харьков?

- Была ментальная штука заложена, что надо высшее образование. Сейчас я понимаю, что это не обязательно. А выбрал Харьков… Ну, в Днепре нет университета, там колледж, а в Киев было как-то страшно – столица, Карпенко, мне все представлялись такими пафосными.

- Почему ты вообще вдруг решил, что тебе надо быть актером?

- Школа и все вот эти КВНы повлияли, однозначно. И мама у меня довольно творческая, несмотря на то, что инженер. И плюс я всегда любил кинематограф. И западный, и отечественный. Где-то мне капало-капало – и я психанул. Учился плохо, общеобразовательные вообще не интересны были, но все "спецы", конечно, у меня хорошо шли, баллы были высокие.

На пятом курсе нужно было найти себе театр, где ты будешь проходить практику. Я походил по театрам в Днепре, они меня не захотели брать, типа "у нас там с колледжем договор, мы не можем". И я, отчаявшись, сидя на ступеньках под одним из театров, позвонил маме, а ее подруга посоветовала съездить в Днепродзержинск (сейчас это Камянское – ред.). Там нормальный театр им. Леси Украинки. Я поехал, пришел к худруку, он мне говорит: "У меня таких, как ты, тут половина театра, зачем ты мне нужен? Приходи через неделю, расскажешь басню, монолог, прозу". Я прочел, а он внезапно: "Я тебя беру. Но не на практику, а на работу". На момент поступления я ни разу в жизни не был в театре, но согласился! Это было как второе высшее – 5 лет днепродзержинского театра. Там было прикольно, я набрался опыта, мне дали поиграть – я сыграл и Гамлета, и Голохвастова. Много главных ролей.

Геннадий Василенко Фото: пресс-служба НЛО TV

- Александр Богданенко (режиссер в 17 production, сериала "Швидка") как-то сказал, что "с тобой все понятно", когда узнал, что ты в 26 лет сыграл Гамлета. Расскажи, почему это так удивительно?

- Знаете, есть в театральных кругах роли, которые все хотели бы сыграть. У пацанов это Гамлет – до 35 лет, у девочек – Афелия, Дарина в "Тартюфе", знаковые такие. Считается, если ты Гамлета сыграл – все, можешь больше ничего не делать. Это брехня полнейшая! Роли же все разные, ко все нужно готовиться и искать подход.

- Ты получил премию за эту роль…

- Да, набрал премий… Спокойно отношусь ко всем этим медалькам, грамотам и премиям – мы же не в спорте, они ничего не значат.

Я бы, если честно, ушел из театра еще на год раньше. Но поставили "Гамлета", мы сыграли в спектакле и ушли в отпуск. Сыграть Гамлета всего два раза – как-то не то. Остался еще на сезон, мне актеры постарше говорили: "Гена, не уходи, тебе осенью дадут заслуженного артиста Украины", а я им: "Зачем? Что мне с ним делать?". Я не собирался дальше работать в театре, тем более, уже начал сниматься, ездить в Киев.

- Как состоялся переход от театра к сериалам?

- Я очень рад, что был в моей жизни именно этот театр. Во-первых, дают играть, во-вторых, это действительно было мое второе высшее. Переход произошел плавно, а переезд в Киев был очень тяжелым. Я понимал, что я ухожу из театра летом, у них будет отпуск и несколько месяцев, когда нет спектаклей, так что у них было время, чтобы найти и повводить основных актеров в "мои" спектакли. Я считаю, что все сделал правильно. А в Киеве уже началась жесть – попробуй тут на съемки попади! Было несколько проектов летом, мучался, а осенью уже НЛО TV, съемки и Слава Богу. И погнали "Дефективы" первые.

- Твои коллеги по съемочной площадке очень лестно отзываются о твоей работе, а с кем тебе комфортнее всего работается?

"Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

- С пацанами – Димоном и Феликсом (Дима Соловьев и Феликс Аброскин), и с Катей Буцкой (все вместе играли в "Дефеткивах" – прим. ред.). Я, когда приехал первый раз на читку, перед этим погуглил информацию о пацанах, знал, что Феликс в "Леси" играл – решил, что он, наверное, пафосный крутой чувак, как и Димон. А я пацан с периферии. И – нет, уже в первый вечер мы пообщались, наржались вместе. У меня со всеми ребятами хорошие отношения, но с Феликсом и Димой мы прям друзяки не только в кадре, но и в жизни.

- Ты на "Дефективах" проходил кастинг?

- Я проходил, и не раз. Мне позвонили из агентства, с которым я тогда сотрудничал, прислали пробы. И я дома сразу для себя понял, каким будет Валера. Приехал на первые пробы, там встретил знакомого, который играл в эпизоде "СуперКопов" (также сериал НЛО TV), он мне начал рассказывать, что 17 production – крутые ребята. Вышли Саша Богданенко, Слава Дергачев (режиссер и продюсер), которые там со всеми здоровались, знали всех, кроме меня. Думаю: "ну, все, прошел я кастинг, сейчас возьмут кого-то своего…". Мы прочитали текст, начали писать, а я смотрю – Слава и Саша посмеиваются, сильно так. И я еще не понял, хорошо это или плохо. Вышел, пошел за своим пальто, тут меня зовут обратно. Состоялся забавный диалог с Сашей:

Саша: Тебе сколько лет?

Я: 29

С: Блин, нам надо 22!

Я: Ну, сорян, мужики.

С: Та не, погоди, а ты кто? Почему я тебя не знаю? Я знаю всех актеров в Киеве.

Я: Так я только переехал летом (а пробы были в октябре).

Тогда же спросил, кого я играл в театре, ну, и попрощались. Приехал на вторые пробы, показал, что могу быстро текст запоминать, подстраиваться, то-се. В общем, меня в тот же день утвердили.

- Насколько ты "удобный" актер, слушаешь режиссера?

- Да, я люблю хороших талантливых режиссеров. Бывает, что ты себе сцену придумал дома, приезжаешь на площадку, а Саша тебе со своей стороны акценты расставляет, и ты думаешь: "Точно! Ну, как я не додумался". Мне кажется, что Саша – один из крутейших режиссеров в Украине, а что касается комедии, то вообще лучший. Потому что так чувствовать… он вообще такое на площадке творит, вы не представляете! Казалось бы, такая банальная сцена, нужно просто дураком быть, чтобы ее не понять, а он ее выворачивает, и она играет так круто!

Актеры в сериале "Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

- Перейдем к твоему дебюту в медицинском сериале "Швидка" (НЛО TV). Твой Игорь Шульга в чем-то списан с Доктора Хауса, согласен?

- Мне кажется, у Шульги и Хауса столько же общего, сколько и разного. Есть какие-то факторы, которые их объединяют, это, в первую очередь, сарказм и их проблемы. Одно порождает другое. Мне не нравится, что их сравнивают.

Но да, у Доктора Хауса проблемы с наркотиками и с ногой, у Шульги – с карьерой и алкоголем. Нельзя отрицать, что они оба талантливые врачи: Хаус – диагност, Шульга – хирург в прошлом. Этот мир их ломает, не дает нормально заниматься своим делом и вызывает скептическое отношение ко всему – это то, что их объединяет.

Игорь – очень талантливый врач, которого, конечно, работа в "скорой" не устраивает. Он амбициозный и знает себе цену, но пока что поставлен в такие условия.

- Смотрел ли ты "Доктора Хауса" как "обычный зритель" или чтобы подготовиться к роли?

- Задолго до этого, он мне просто нравился. Я на дисках смотрел "Доктора Хауса". Но я смотрю на экран, и мне Шульга все-таки не Хаус. Кстати, мой младший брат, который тоже смотрел, согласен.

- Насколько сложно тебе было воплощать этого героя?

- Мне было интересно, но и очень сложно. Особенно после Валеры, который "пер" налегке. А тут Саша (Александр Богданенко – ред.) каждый съемочный день от меня требовал чего-то нового, потому что Шульга все-таки иногда "тащит" за собой всех персонажей. Чисто актерски было сложно, нужно было понять, как вижу роль не только я, но и Саша, и авторы. Считаю, что Шульга получился! Его нужно было попытаться сделать настолько крутым, чтобы спин-офф назывался "Шульга" (смеется).

- В жизни ты тоже циничный и резкий?

- Не, не Шульга. На него прикольно смотреть, но быть Шульгой в жизни очень неприятное чувство, мне кажется. Мы не похожи, я нормальный пацан.

- А почему твой персонаж гнобит Риту (играет Анастасия Иванюк)?

- Он ей хочет помочь! Это вообще плохая история с "травлей", но она прослеживается в нашей жизни постоянно. И в случае с Шульгой это действительно во благо – Рита выбрала сложную профессию, в которой нужно быть "железной леди", нельзя быть мягкой, ведь на кону – жизнь пациента. И тут уже весь романтизм студенческий заканчивается. В четвертой серии, например, умирает бабушка, и Шульга находит слова, чтобы Риту успокоить, чтобы она не сдавалась и не бросала профессию. Рите очень повезло, что она попала в нашу бригаду, а не во вторую – там весело у пацанов.

"Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

- Помогал "новеньким" на площадке? К тебе вообще обращаются другие актеры за помощью?

- Настюха (Анастасия Иванюк, которая сыграла Риту), конечно, советуется – она же маленькая, на третьем курсе: "А что такое пикап? А что такое стендбай?". Это забавно, и это нормально, она хорошая актриса. А так, в принципе, нет, все самодостаточные.

- Твоя семья смотрела "Швидку"? Что говорят?

- Мамуся, бабуся. Они уже привыкли ко мне и в театре, и на экране – им нравится!

- Какие у тебя вообще отношения с нашей медициной?

- Хорошие, мне нравится, какие реформы сейчас проводятся. У меня хорошие воспоминания о тех моментах, когда приходилось попадать в больницы и сталкиваться с врачами. А более взрослым я стараюсь воздерживаться от такого "контакта".

- Сумеешь оказать первую медицинскую помощь?

- Конечно! Я смогу сделать искусственное дыхание, массаж сердца. Укол тоже смогу поставить, если надо будет.

- Чем отличаются стетоскоп и фонендоскоп?

- Ничем.

- Это неправда…

- Ну и не надо! (смеется). Слава Дергачев (продюсер) нас на съемочной площадке учил, как что надо делать, но этого мне не рассказал.

- Приходилось читать книжки по химии/биологии?

- Сейчас? В наше время? Есть же интернет! Если была по-медицински сложная сцена, я смотрел вечером медицинские влоги, их снимают настоящие врачи. Даже западные актеры все ориентируются на такие видео. Так и готовились!

- Какие сериалы ты любишь/смотришь/советуешь?

- Я в этом плане полиглот. "Настоящий детектив 1,3" (второй можно пропустить"), "Молодой папа". Но вообще лучший сериал – это "Во все тяжкие". Его должны посмотреть все, кому нравится кино.

Вообще, я "классик" в этом смысле – "Теория большого взрыва", "Друзья", "Маленький Шелдон". Западное люблю, мне нравится, как они снимают, и там есть чему поучиться и у актеров, и по формату. Смотришь – и понимаешь, как это работает. У нас сейчас кинопроизводство – и телевизионное, и большое кино – на подъеме, и чтобы все это усовершенствовалось, нам надо учиться у Запада. Там, где мы раньше думали, что делается хорошее кино, на самом деле, делают фигню полную, а на Западе делают реально крутой продукт.

- Вспомни последний полный метр, который тебя зацепил?

- "Зеленая книга", а перед этим "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Очень хочу посмотреть "Рому".

- А фильмы Marvel Studios заходят?

- Люблю! У меня есть даже пижама "Марвел". На "Мстителей" вот пойду обязательно!

- Хотел бы сыграть кого-то из фантастических героев?

- Доктора Стренджа! Но эти все уже заняты, тягаться с Камбербэтчем пока не буду. Брат у меня по-серьезному увлекается комиксами, говорит мне: "Давай учи, там еще Человек-пятно есть!"

- В одной из твоих анкет написано, что ты хорошо владеешь холодным и огнестрельным оружием. Откуда такие навыки?

- Холодное – с института. У меня хороший мастер был по фехтованию, а огнестрельное – в полном метре об Иловайске нас возили на подготовку, учили стрелять.

Небольшой блиц с актером:

- Что для тебя важно в женщине?

- Все, что есть в моей женщине. Она классная!

- Какой ты любишь кофе?

- Зерновой. Американо.

- Омлет или яичница?

- Омлет.

- Готовишь завтрак в постель?

- Да. Творожок со сметаной смешать и ягодок разморозить. Это не сложно.

- Есть домашнее животное?

- Кот персидский. Зовут Бубон, 4 года.

- Какую последнюю книгу прочитал, которая зацепила?

- У меня много театральной литературы. Последнее, что мне реально понравилось, это биография Томмазо Сальвини. Книгу написал его внук, она об одном из величайших актеров мира. В 19 веке, когда не было интернета, завоевать всемирную популярность, чтобы тебя в Нью-Йорке от театра до парома несли на руках – это дорогого стоит, это нужно быть великим!

- Как бы назывался фильм о тебе?

- "Выход".

- Кого бы хотел воплотить в полном метре?

Нет конкретной роли. Хочется сыграть какую-то "хорошую жесть"! Хотя, маньяка бы не хотел играть, особенно, если на реальных событиях основано. Джокер, например, это офигенный маньяк, его все хотят играть, а какого-нибудь Чикатило… я бы отказался.

- О каком партнере/партнерше мечтаешь на съемочной площадке?

- В Украине очень много хороших актеров, но я уверен, что, во-первых, с ними еще поиграю, а во-вторых, не поиграю – ну им и хуже. А ребята в Голливуде меня ждут, я знаю! (смеется) Из актеров мужского пола, наверное, Мэттью МакКонахи. Но он высоковат, хотя ничего, есть эпл-боксы. И Бенедикт Камбербэтч – очень мне нравится. Из женщин – Марго Робби, она красивая, но еще и очень талантливая актриса!

Напомним, ране режиссер "Швидкої" Александр Богданенко рассказал о процессе съемок сериала, подборе актеров, смешных моментах на площадке и своем отношении к классической актерской школе. Отметим, что сериал "Швидка" выходит по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV.

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