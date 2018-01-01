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Актер Крис Прэтт получит Премию поколений от MTV

Эту премию ранее получили Уилл Смит, Риз Уизерспун, Роберт Дауни младший, Марк Уолберг и другие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:18
Крис Прэтт в &quot;Стражах Галактики&quot;. Кадр из видео
Крис Прэтт в "Стражах Галактики". Кадр из видео

Голливудский актер Крис Прэтт, который до "Страж Галактики" вел жизнь малоизвестного актера, получит Премию поколений канала MTV на церемонии Movie & TV Awards. Самыми значимыми картинами в его карьере считаются "Стражи Галактики", "Пассажиры",  "Великолепная семерка", а также "Мстители 3", сообщает THR.

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Кроме того, актер снялся в сиквеле "Мира Юрского периода". Ранее Премию поколений канала MTV получали: франшиза "Форсаж", Уилл Смит, Риз Уизерспун, Роберт Дауни младший, Марк Уолберг, Сандра Буллок, Джейми Фокс, Джонни Депп, Бен Стиллер, Майк Майерс, Адам Сэндлер, Том Круз и Джим Керри.

Церемония MTV Movie & TV Awards пройдет 18 июня в Лос-Анджелесе.

Напомним, Марвеловский блокбастер "Мстители: Война бесконечности", в котором сыграл Крис Прэтт, собрал 1,12 млрд долларов за рекордные 11 дней проката и возглавила рейтинг, сместив с лидерской позиции "Звездные войны: Пробуждение силы".

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актер mtv голливудский актер Крис Прэтт
Источник: "Сегодня"

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