Актер озвучки "Мстителей" случайно проспойлерил гибель ключевого героя

Фанаты стоят новые теории относительно того, как завершится фильм

Реактивный Енот в "Мстителях" Фото: YouTube

До премьеры фильма "Мстители: Финал", о героях которого мы писали ранее, осталось меньше месяца и создали пытаются как можно лучше скрыть сюжет от поклонников киновселенной. Однако, без спойлеров не обошлось.

Мексиканский актер Серхио Зурита, дублирующий Реактивного Енота на испанском языке, раскрыл несколько интересных подробностей сюжета, а также сообщил, что один из ключевых персонажей погибнет в четвертой части.

Актер дубляжа рассказал, что в фильме будет много комедийных моментов и очень трагичный финал. "Я могу гарантировать, что над этим фильмом вы будете смеяться до слез. Один из главных героев погибнет. Большего сказать не могу", – рассказал Зурита.

Он также добавил, что зрители заметят изменения, произошедшие с Реактивным Енотом: "Обычно Ракета злой и агрессивный, но в этой части он, в основном, пребывает в задумчивом состоянии".



Также комментарии Зуриты по поводу сюжетной линии Тора заставили фанатов переживать за любимого героя. "В фильме нашлось место для необратимых вещей. Ракета встретит неожиданного персонажа, а с Тором произойдет кое-что очень интересное", – пообещал он.

Если считать то, что Крис Эванс покидает после этого фильма вселенную Marvel, то, возможно, погибнет именно его персонаж.А Тор может влюбиться в Капитана Марвел.

Напомним, студия Marvel опубликовала новые постеры фильма "Мстители: Финал". Стоит отметить, что "Мстители 4" станут самым продолжительным фильмом Marvel.

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