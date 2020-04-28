Актер сериала "Филин" Антон Еремин: "Я с детства знал, как обращаться с оружием"

В мае состоится грандиозная премьера сериала "Филин"

Телеканал "Украина" готовит для зрителей премьеру детективного сериала "Филин", которая состоится 12 мая в 13:30. Сериал расскажет о работе специального отдела полиции, который использует компьютерную программу "Филин" для расследования преступлений. Актер Антон Еремин сыграл роль капитана полиции Максима. Нам в интервью он рассказал о своей новой работе, страхах и идеальном выходном.

Напомним, что ранее мы сообщали, что 9 мая зрители канала "Украина" смогут насладиться премьерой военной драмы "Последний день войны".

Пришлось ли вам учиться чему-либо ради роли в "Филине"?

Постоянно. По сценарию я ношу оружие, мне в этом плане повезло: мои мама и папа – полицейские, папа в детстве рассказывал, как с оружием обращаться, так что в этом плане мне было легче, нежели, остальным ребятам. Мне не пришлось этому учиться, я знал, как им пользоваться еще с детства.

Антон Еремин Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В каком возрасте впервые к вам в руки попал настоящий пистолет?

Я с папой начал ездить на полигоны лет с 7-8-ми. Папа учил, и я считаю, что это правильно. Мужчина должен уметь обращаться с оружием. Как иначе? Мужчина же защитник. Хотя своего оружия у меня никогда не было.

Хотели бы обзавестись личным оружием?

Нет, я не противник. Но не вижу в этом никакого смысла. Если у тебя есть оружие, значит, ты им когда-то воспользуешься. А зачем пользоваться оружием, если все можно решить мирным путем?

Кадр со съемок сериала "Филин" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вы легко обращаетесь с оружием. А есть ли у вас какие-то страхи?

Я темноты боюсь. (Смеется.) Сейчас, конечно же, не так, как в детстве. Это, как в анекдоте: "Я боюсь двух вещей: стоматолога и темноты". – "Ну, ладно, я понимаю, стоматолога, а темноты почему?" – "А знаешь, сколько в темноте может быть стоматологов?" Вот приблизительно точно так с темнотой. Не знаешь, что там кроется. В детстве я еще умудрялся себе нафантазировать, что что-то может быть в темноте, и этого боялся. Сейчас уже не так. А подобные фобии – боязнь оружия, высоты, пауков бояться – этих страхов у меня нет. Так что с этим мне полегче.

В "Филине", помимо детектива, есть и юмор, легкость, романтика. Как это все уместилось в одном сериале?

Нельзя, чтобы был полностью нуар, чистый детектив. Когда это все делается на одной ноте, то через какой-то промежуток времени становится неинтересно. Поэтому здесь есть вкрапления юмора. Шутит, конечно же, не только мой персонаж. У нас есть прекрасный герой – Зоя Модестовна, которую играет актриса Руслана Писанка. Она патологоанатом, у которой, мне кажется, вообще вся роль строится на юморе. На медицинском, очень смешном, по крайней мере, для меня. Шутят все. Также у нас есть, конечно же, романтик. Так что, мне кажется, все в равноценных долях. Должно быть интересно.

Кадр со съемок сериала "Филин" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Если есть выбор, что смотреть – мелодраму или детектив – что предпочтете?

Я мультики смотрю. (Смеется.) Конечно же, смотрю детективы, мне близок этот жанр. Из всех детективов я, наверно, больше всего предпочитаю экранизацию книг Акунина. Но я считаю, что очень тяжело передать его книги, потому что там много описательных моментов. Мне нравятся его книги об Эрасте Фандорине. Я считаю, что это гениальный персонаж – "Турецкий гамбит", "Статский советник". Это великолепный детектив. Отдаю себе отчет, что там очень много нереального и выдуманного, но все равно так интересно.

Что вас может вывести из себя?

Для этого сильно нужно постараться, чтобы меня что-то вывело из себя.

Кадр со съемок сериала "Филин" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вашего героя в сериале "Филин"?

Думаю, предательство. Мне кажется, это любого человека может вывести из себя. И меня. Никому не приятно, когда его предают.

Как вы работали над своей ролью в "Филине"?

Во-первых, с Сашей Эпштейн, моей партнершей, у нас много общих сцен, мы с ней обсуждали, кто как думает. Очень нам в этом плане помогали режиссеры. Работал над ролью, культивировал в себе какие-то необходимые для этого персонажа вещи. Фундаментальность, предположим. Я в жизни другой. А персонаж Максим должен останавливаться. Он более спокойный, собранный. То есть культивируешь в себе эти качества, обдумываешь. Прописываешь для себя какие-то вещи в маленькой тетрадочке: что ты должен сделать, какую мысль ты несешь.

Чем, возможно, ради съемок в сериале пришлось пожертвовать?

Все время мы уделяли проекту. У нас было достаточно много съемочных дней, и они очень загружены. Мы снимали в различных локациях. Нам павильон съемочный специально построили. Много съемок на натуре. А в промежутках между съемками мы вычитывали сценарии и учили тексты, пытались разобраться, что же наши персонажи хотят донести зрителю. Мне кажется, так и должно быть: если ты чем-то одним занимаешься, ты должен заниматься только этим. Когда сильно распыляешься, то ты теряешь суть.

Кадр со съемок сериала "Филин" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сейчас карантин, но как выглядит ваш идеальный выходной?

Проснуться с утра. Побегать, когда еще весь город спит. Ты пробегаешь, солнце встает. Это великолепное ощущение, когда ты по парку бежишь. Да просто по улице, когда солнце встает, еще никого нет. И у тебя прекрасная музыка играет в наушниках. Хотя в последнее время я почему-то стал бегать не под музыку, а под записи стихотворений Веры Полозковой. У нее прекрасная поэзия. Потом прийти домой. Плотно позавтракать. Собрать вещи и поехать куда-нибудь на природу. На байдарках покататься или еще что-нибудь. Покататься, погулять, вечером встретиться с друзьями и посидеть, поговорить, повеселиться и лечь спать. Например, ездили с друзьями на несколько дней в горы. Мне вообще очень нравится отдых на природе. Когда костерок можно развести, в палатках пожить. Если бы я умел играть на гитаре, на гитаре бы сыграть.

Кадр со съемок сериала "Филин" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Чем для вас особенна Полозкова?

У нее очень классная смысловая нагрузка. Тексты воплощаются в какую-то определенную нить. И это интересно. Причем она необязательно только романтичная. Она о каком-то восприятии мира. Из современных поэтов мне очень нравится Олег Груз. Есть у него определенная часть творчества очень интересная. У него даже есть музыкальный альбом. Это больше речитатив, нежели песни, но в этом речитативе есть великолепное стихотворение про любовь. Начинается оно, по-моему, так, что "я раньше считал, что влюбиться, это как в темноте во что-то вляпаться. А потом писать кляузы или оды. Любовь – это совместный отдых, тогда над ней работают оба". Очень классные слова, которые кажутся обычными, тривиальными, но для тебя кажется новой информацией.

Работы кого из коллег-актеров восхищают вас более всего?

Очень много актеров, на которых я смотрю, очень крутые. Нравится Саша Паль, как он работает, Юрий Борисов тоже прекрасный актер. Молодые актеры, ребята моего поколения. Но нравятся, конечно же, и актеры прошлого поколения, восторгаюсь ими. Это Смоктуновский, Миронов.

Ранее мы поделились лучшими украинскими комедиями, которые можно посмотреть дома на карантине.

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