Актер сериала "Выходите без звонка 3" Игорь Пазыч рассказал, чем занимался на карантине
Звезда сериала признается, что скучал по съемкам в кино
7 сентября в 18:00 состоится премьера третьего сезона 40-серийного детективного сериала "Выходите без звонка", снятого по заказу телеканала "Украина" кинокомпанией "Три-Я-Да Продакшн". В премьерных сериях появится новый персонаж – молодой правоохранитель Тарас, роль которого исполнил актер Игорь Пазыч.
По словам актера, у его персонажа Тараса достаточно непростая судьба.
"Это закрученная история. Ему предстоит узнать, кто его настоящий отец, и правда окажется неожиданной. Кстати, именно эта сцена, в которой все открывается, далась мне эмоционально сложнее всего. Также у Тараса очень насыщенная личная жизнь. Конечно же, мой персонаж принимает участие в расследовании детективных историй, которые есть в каждой серии. Я стараюсь ему добавлять комичности. Люблю юмор и охарактеризовал бы своего героя слегка рассеянным и неуклюжим", – рассказал актер сериала "Выходите без звонка 3" Игорь Пазыч.
29-летний артист сыграл в почти трех десятках картин. Но кроме актерской деятельности, Игорь также развивает собственный YouТube-канал о футболе. Говорит – идея создать его появилась еще во время учебы в театральном институте, но к реализации приступил только 3 года назад. За это время Игорь сумел набрать больше 400 тысяч подписчиков.
"Я с детства любил футбол. Это единственный вид спорта, который я смотрю. Не выделяю какой-то конкретный клуб, люблю сборную Украины. Это единственная команда, которая вызывает очень сильные эмоции. А начать что-то в ютубе – у меня были мысли, когда я еще учился в институте, но конкретных действий я не предпринимал. Потом с друзьями решились и вот каналу уже три года. Платформа очень сильно развивается. И нам тоже приходится совершенствоваться. На карантине продолжал делать ролики, был в творческом процессе, снимал дома. Скучал по работе в кино. Изучал вопросы режиссуры, смотрел, как фильмы снимают, разбирают. Пытался для себя самообразовываться, совершенствоваться", – поделился артист.
Как сообщалось ранее, в новом сезоне сериала "Выходите без звонка" таксист Богдан возьмется за раскрытие дела прошлого, а также вступит в следующую веху своей жизни. В третьем сезоне в расследовании криминальных историй ему помогают новые персонажи: молодой правоохранитель Тарас и начальник следственного отдела, майор Олег Соломах.
В главных ролях: Роман Семисал, Светлана Шекера, Василий Баша, Игорь Пазыч, Денис Роднянский, Мария Смолякова, Владимир Филатов.
Режиссеры-постановщики – Виталий Кукса, Алексей Даруга. Операторы-постановщики – Максим Мельник, Ярослав Ярославский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.
Премьера нового сезона сериала "Выходите без звонка" состоится 7 сентября в 18:00 на телеканале "Украина".
Напомним, что съемки четвертого сезона сериала "Выходите без звонка" уже стартовали.
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