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Актер сериала "Выходите без звонка 3" Игорь Пазыч рассказал, чем занимался на карантине

Сегодня, 17:40

Звезда сериала признается, что скучал по съемкам в кино

7 сентября в 18:00 состоится премьера третьего сезона 40-серийного детективного сериала "Выходите без звонка", снятого по заказу телеканала "Украина" кинокомпанией "Три-Я-Да Продакшн". В премьерных сериях появится новый персонаж – молодой правоохранитель Тарас, роль которого исполнил актер Игорь Пазыч.

По словам актера, у его персонажа Тараса достаточно непростая судьба.

Игорь Пазыч
Игорь Пазыч
Фото: пресс-служба

"Это закрученная история. Ему предстоит узнать, кто его настоящий отец, и правда окажется неожиданной. Кстати, именно эта сцена, в которой все открывается, далась мне эмоционально сложнее всего. Также у Тараса очень насыщенная личная жизнь. Конечно же, мой персонаж принимает участие в расследовании детективных историй, которые есть в каждой серии. Я стараюсь ему добавлять комичности. Люблю юмор и охарактеризовал бы своего героя слегка рассеянным и неуклюжим", – рассказал актер сериала "Выходите без звонка 3" Игорь Пазыч.

29-летний артист сыграл в почти трех десятках картин. Но кроме актерской деятельности, Игорь также развивает собственный YouТube-канал о футболе. Говорит – идея создать его появилась еще во время учебы в театральном институте, но к реализации приступил только 3 года назад. За это время Игорь сумел набрать больше 400 тысяч подписчиков.

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"Я с детства любил футбол. Это единственный вид спорта, который я смотрю. Не выделяю какой-то конкретный клуб, люблю сборную Украины. Это единственная команда, которая вызывает очень сильные эмоции. А начать что-то в ютубе – у меня были мысли, когда я еще учился в институте, но конкретных действий я не предпринимал. Потом с друзьями решились и вот каналу уже три года. Платформа очень сильно развивается. И нам тоже приходится совершенствоваться. На карантине продолжал делать ролики, был в творческом процессе, снимал дома. Скучал по работе в кино. Изучал вопросы режиссуры, смотрел, как фильмы снимают, разбирают. Пытался для себя самообразовываться, совершенствоваться", – поделился артист.

Игорь Пазыч рассказал о своем карантине
Игорь Пазыч рассказал о своем карантине
Фото: instagram.com/p.a.z.y.c.h

Как сообщалось ранее, в новом сезоне сериала "Выходите без звонка" таксист Богдан возьмется за раскрытие дела прошлого, а также вступит в следующую веху своей жизни. В третьем сезоне в расследовании криминальных историй ему помогают новые персонажи: молодой правоохранитель Тарас и начальник следственного отдела, майор Олег Соломах.

В главных ролях: Роман Семисал, Светлана Шекера, Василий Баша, Игорь Пазыч, Денис Роднянский, Мария Смолякова, Владимир Филатов.

Владимир Филатов в сериале "Выходите без звонка"-3
Владимир Филатов в сериале "Выходите без звонка"-3
Фото: пресс-служба

Режиссеры-постановщики – Виталий Кукса, Алексей Даруга. Операторы-постановщики – Максим Мельник, Ярослав Ярославский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.

Премьера нового сезона сериала "Выходите без звонка" состоится 7 сентября в 18:00 на телеканале "Украина".

Напомним, что съемки четвертого сезона сериала "Выходите без звонка" уже стартовали.

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