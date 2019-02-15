Актеры из "Теории большого взрыва" простились с сериалом танцевальным флешмобом

12-й сезон сериала станет последним для проекта

Съемочная команда сериала "Теория большого взрыва" Фото: Instagram.com

Продюсер сериала "Теория большого взрыва" Чак Лорри и Warner Bros. TV ранее заявили, что проект закрывается после 12-го сезона. Конечно же, поклонники и сами актеры сильно расстроились. 13 февраля актеры сериала отметили последний съемочный день проекта.

INSTAGRAM 13 Фев 2019 в 9:46 PST

В честь завершения сериала, команда решила устроить танцевальный флешмоб и станцевать вместе под песню Larger Than Life группы Backstreet Boys. Видео танца поделилась в своем фотоблоге актриса Кейли Куоко, сказав, что это может стать ее любимым моментом за все 12 лет совместной работы.

INSTAGRAM 13 Фев 2019 в 9:51 PST

В кадре можно увидеть, как танцуют Джим Парсонс (Шелдон Купер), Кунал Найяр (Раджеш Кутраппали), Саймон Хелберг (Говард Воловиц) и другие участники проекта. Актер Джонни Галэки, сыгравший Леонарда Хофстедтера, танцевать не смог из-за травмы лодыжки.

INSTAGRAM 12 Фев 2019 в 11:20 PST

Напомним, недавно актриса Кейли Куоко, которая играла на протяжении всех этих лет Пенни, написала трогательный пост в соцсетях, прощаясь с любимой командой.

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