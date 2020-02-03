Актеры-рекордсмены по количеству номинаций на "Оскар"

Никто уже не обгонит Мерил Стрип – у нее 21 номинация, из них 3 победы

Актриса Мерил Стрип Фото: Getty Images

До церемонии вручения премии "Оскар-2020" осталось несколько дней. Номинанты уже известны и остается только ждать, кому же достанутся заветные статуэтки. Мы решили вспомнить главных рекордсменов по количеству номинаций.

Узнайте, у кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году:

И, наверное, в ближайшие несколько десятилетий уже никто не сумеет обойти Мерил Стрип: у нее на счету уже 21-я номинация!

Итак, кто же был номинирован на "Оскар" наибольшее количество раз:

Мерил Стрип – 21 номинация и 3 победы

Очередной "Оскар" актриса получает в среднем за каждые 7 номинаций. Три заветных статуэтки ей обеспечили роли в фильмах "Крамер против Крамера", "Выбор Софи" и "Железная леди".

Джек Николсон – 12 номинаций и 3 победы

Три "Оскара" Николсону обеспечили фильмы "Пролетая над гнездом кукушки", "Язык нежности" и "Лучше не бывает". Ровно 20 лет назад, в 1998, "Оскар" Джеку Николсону вручила номинантка на "Оскар" нынешний – Фрэнсис МакДорманд.

Дензел Вашингтон – 8 номинаций и 2 победы

Первый "Оскар" актер получил почти 30 лет назад – в 1989 году за "Доблесть". Второго актер дожидался 12 лет – и получил в 2001 году за "Тренировочный день".

Аль Пачино – 8 номинаций и 1 победа

У культового "Лица со шрамом" статуэток "Оскар" меньше, чем у Дензела Вашингтона: единственный "Оскар" достался Аль Пачино в далеком 1993 году за роль в фильме "Запах женщины".

Дастин Хоффман – 7 номинаций и 2 победы

В восьмидесятых получил сразу две статуэтки за картины культовые – "Крамер против Крамера" и "Человек дождя".

Кейт Бланшетт – 7 номинаций и 2 победы

Первый "Оскар" Кейт получила в 2005 году за "Авиатора" с Леонардо ДиКаприо. Вторая статуэтка у Бланшетт появилась спустя 9 лет – за роль в "Жасмине".

Джейн Фонда – 7 номинаций и 2 победы

Легендарная Джейн Фонда свои два "Оскара" получила еще в семидесятых – за роли в фильмах "Клют" и "Возвращение домой".

Роберт Де Ниро – 7 номинаций и 2 победы

Две статуэтки "Оскар" Роберту Де Ниро обеспечили роли в фильмах без преувеличения культовых: "Крестный отец 2" и "Бешеный бык".

Джефф Бриджес – 7 номинаций и 1 победа

Свой первый и единственный пока "Оскар" Джефф Бриджес получил в 2010 году – за роль в драме "Сумасшедшее сердце".

Джуди Денч – 7 номинаций и 1 победа

По количеству номинаций и побед наравне с Бриджесом держится замечательная Джуди Денч, первому и пока единственному "Оскару" которой через год исполнится уже 20-летие: свою награду Денч получила в 1999 году за "Влюбленного Шекспира" (роль второго плана).

Роберт Дювалл – 7 номинаций и 1 победа

Настоящий ветеран Голливуда, Роберт Дювалл в январе 2018 отметил 87-летие, но периодически по-прежнему продолжает сниматься в кино – так что, возможно, у актера еще появится второй "Оскар". Первую же статуэтку Роберт получил за роль в фильме "Нежное милосердие" еще в восьмидесятых.

Кейт Уинслет – 7 номинаций и 1 победа

Свой "Оскар" Кейт получила лишь спустя 13 лет после первой в карьере номинации – за главную женскую роль в драме "Чтец" в 2009 году.

Напомним, что на церемонии выступит певица Билли Айлиш. Также обнародованы имена актеров, которые в этом году будут вручать статуэтки "Оскар".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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